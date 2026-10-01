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Οι καταγγελίες αφορούν βίντεο που προωθούν τη σωματική βία κατά των γυναικών, δικαιολογούν τη θανατική ποινή για ομοφυλόφιλους και υποστηρίζουν την επιβολή της θανατικής ποινής για κατηγορίες μαγείας.

Το κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως φιλανθρωπικός οργανισμός με σημαντικά αφορολόγητα έσοδα, βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής για τη διάδοση ιδεών που προάγουν τις διακρίσεις και την κακοποίηση.

Η αρμόδια αρχή εξετάζει τα στοιχεία για να διαπιστώσει αν ο οργανισμός τηρεί τις υποχρεώσεις του και αν λειτουργεί προς όφελος του κοινού.

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Στο μικροσκόπιο των βρετανικών αρχών βρίσκεται το Hackney Islamic Community Centre, γνωστό και ως Masjid Daar Al-Hadeeth, στο ανατολικό Λονδίνο, μετά από καταγγελίες για περιεχόμενο ομιλιών που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση έφτασε στη Charity Commission, την αρμόδια βρετανική αρχή για την εποπτεία των φιλανθρωπικών οργανώσεων, μετά από καταγγελία της National Secular Society (NSS). Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έχει ανοίξει υπόθεση κανονιστικής συμμόρφωσης για να εξετάσει τις αναφορές σχετικά με κηρύγματα και περιεχόμενο στα social media που συνδέονται με το κέντρο.

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Το κέντρο είναι καταχωρισμένο ως φιλανθρωπικός οργανισμός και, σύμφωνα με το επίσημο μητρώο της Charity Commission, σκοπός του είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της ισλαμικής πίστης προς όφελος του κοινού και η παροχή θρησκευτικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

«Να πειθαρχούν σωματικά τις συζύγους τους»

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκονται βίντεο με διαλέξεις του Γιασίν Μούνιε, ο οποίος παρουσιάζεται ως «ustaadh», δηλαδή δάσκαλος της ισλαμικής πίστης. Τα βίντεο είχαν δημοσιευτεί στο YouTube του κέντρου και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, χρονολογούνται από το 2023, όταν ο οργανισμός λειτουργούσε με την ονομασία Masjid Imam an-Nawawi.

Σε μία από τις ομιλίες του, ο Μούνιε αναφέρεται στην «ανυπακοή» μιας συζύγου προς τον άνδρα της, συμπεριλαμβάνοντας την άρνηση σεξουαλικής επαφής χωρίς –όπως λέει– δικαιολογία.

Στο ίδιο απόσπασμα προτρέπει τους άνδρες αρχικά να συμβουλεύουν τις συζύγους τους και στη συνέχεια, όπως εμφανίζεται να λέει, να τις «πειθαρχούν σωματικά», κάνοντας λόγο για «ελαφρύ χτύπημα» προκειμένου να τους δείξουν «ποιος έχει τον έλεγχο». Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει αναπαραχθεί από βρετανικά μέσα που κάλυψαν την υπόθεση.

Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι, εφόσον μια γυναίκα εξακολουθεί να μην υπακούει, ο άνδρας δεν έχει πλέον υποχρέωση να της παρέχει κατοικία. Αναφέρεται επίσης στην πολυγαμία, υποστηρίζοντας ότι ένας άνδρας με περισσότερες από μία συζύγους θα μπορούσε να εγκαταλείψει προσωρινά τη μία και να παραμείνει με την άλλη «μέχρι εκείνη να γίνει ξανά υπάκουη».

Αναφορές σε εκτέλεση ομοφυλοφίλων

Στην ίδια σειρά διαλέξεων, ο Μούνιε χαρακτηρίζει τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών «μία από τις χειρότερες πράξεις» και «έγκλημα», υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τη δική του αναφορά στη Σαρία, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να εκτελούνται.

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Περιγράφει μάλιστα διαφορετικές μεθόδους εκτέλεσης που, όπως λέει, έχουν αναφερθεί από ισλαμικούς μελετητές, μεταξύ των οποίων ο αποκεφαλισμός με ξίφος αλλά και η ρίψη ανθρώπων από ψηλά κτίρια. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα έχουν επίσης καταγραφεί σε βρετανικά δημοσιεύματα για την υπόθεση.

Έπαινος στη Σαουδική Αραβία για εκτελέσεις λόγω «μαγείας»

Σε άλλο βίντεο, ο ίδιος ομιλητής αναφέρεται στο «sihr», δηλαδή στη μαγεία ή τη μαύρη μαγεία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί πραγματικό φαινόμενο και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, στη Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να επιβάλλεται θανατική ποινή σε ανθρώπους που κατηγορούνται για τέτοιες πρακτικές.

Η υπόθεση παραπέμπει σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη Βρετανία. Το 2016, ο 71χρονος Τζαλάλ Ουντίν δολοφονήθηκε στο Ρότσντεϊλ από υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η μορφή ισλαμικής θεραπείας που ασκούσε αποτελούσε «μαύρη μαγεία». Ο ένας από τους δύο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή 24 ετών. Η υπόθεση έχει καταγραφεί τόσο από τον Guardian όσο και σε μεταγενέστερη επίσημη βρετανική έκθεση.

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«Ατυχές ότι οι γυναίκες καλούν την αστυνομία»

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και δηλώσεις άλλου κληρικού που συνδέεται με το τέμενος, του Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ Ιρακί.

Σε βίντεο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι μια γυναίκα οφείλει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμη και αν εκείνος της συμπεριφέρεται άσχημα. Προσθέτει ότι μπορεί να απευθυνθεί στις οικογένειες και των δύο πλευρών για να αντιμετωπιστεί η συμπεριφορά του συζύγου της, αλλά παράλληλα οφείλει να εκπληρώνει όσα θεωρεί συζυγικές της υποχρεώσεις.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει μάλιστα «ατυχή πραγματικότητα» το γεγονός ότι στη Βρετανία οι γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στην αστυνομία εάν δεχθούν βία από τους συζύγους τους.

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«Ξέρουν ότι αν τις χτυπήσεις έστω μία φορά, θα καλέσουν την αστυνομία», εμφανίζεται να αναφέρει.

Η καταγγελία της National Secular Society

Η επικεφαλής εκστρατειών της National Secular Society, Μέγκαν Μάνσον, χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι το κέντρο εξακολουθεί να διαθέτει φιλανθρωπικό καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι έχει φιλοξενήσει διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, αμφισβητούν το δικαίωμά τους να αρνούνται σεξουαλική επαφή και δικαιολογούν τη θανατική ποινή για ομοφυλόφιλους άνδρες και ανθρώπους που κατηγορούνται για μαγεία.

Η NSS υποστήριξε επίσης ότι το συγκεκριμένο κέντρο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και ζήτησε να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο φιλανθρωπικός σκοπός της «προώθησης της θρησκείας». Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτρέπει τη διάδοση ιδεών που ενδέχεται να ενισχύουν τις διακρίσεις, τον διχασμό και την κακοποίηση.

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Έσοδα 191.097 λίρες χωρίς φόρο

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία στο επίσημο μητρώο της Charity Commission, το Hackney Islamic Community Centre είχε έσοδα 191.097 λιρών για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2025, ενώ οι συνολικές δαπάνες του ανήλθαν σε 171.539 λίρες. Το επίσημο μητρώο αναφέρει επίσης ότι ο οργανισμός είχε πέντε διαχειριστές και 12 εθελοντές.

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Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, σχεδόν 155.000 λίρες από τα έσοδα προέρχονταν από δωρεές και ο οργανισμός δεν κατέβαλε φόρο επί των συγκεκριμένων εσόδων λόγω του φιλανθρωπικού καθεστώτος του.

Τον Απρίλιο του 2026 το κέντρο επανεγγράφηκε ως Charitable Incorporated Organisation (CIO). Το καθεστώς αυτό αφορά τη νομική δομή της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται στη νομοθεσία και την εποπτεία για τις charities.

Η Charity Commission άνοιξε υπόθεση

Η Charity Commission επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την καταγγελία και έχει ανοίξει υπόθεση κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου να εξετάσει τις αναφορές σχετικά με τα κηρύγματα και το περιεχόμενο στα social media που συνδέεται με το Hackney Islamic Community Centre.

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Εκπρόσωπος της Αρχής ανέφερε ότι όλες οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, ανεξάρτητα από τον σκοπό τους, πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του κοινού και να παρέχουν ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον.

Η έναρξη της διαδικασίας δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση ούτε ότι έχει ανοίξει σε αυτή τη φάση επίσημη καταστατική έρευνα. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Η υπόθεση φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τη συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια ανάμεσα στη θρησκευτική έκφραση και στις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το καθεστώς μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Το Hackney Islamic Community Centre έχει κληθεί να σχολιάσει τις καταγγελίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί απάντησή του.