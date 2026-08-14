Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, και δήλωσε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες παρακολούθησης.

Η ομολογία αυτή αποτρέπει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής δίκης, ενώ ο κατηγορούμενος ενδέχεται να επιδιώξει την απόρριψη των κατηγοριών για φόνο σε επίπεδο πολιτείας.

Η πλευρά του εισαγγελέα προτίθεται να αντιταχθεί σε αυτό το αίτημα, επικαλούμενη τη νομική διακριτότητα των κατηγοριών.

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, καθώς η δίκη για την υπόθεση φόνου παραμένει προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

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Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχτηκε την Παρασκευή ενώπιον του δικαστηρίου ότι σκότωσε έναν διευθυντικό στέλεχος εταιρείας υγειονομικής ασφάλισης και ομολόγησε την ενοχή του στις ομοσπονδιακές κατηγορίες ότι παρακολουθούσε το στέλεχος με πρόθεση να τον σκοτώσει.

Η ομολογία ενοχής θα αποτρέψει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής δίκης στην υπόθεση που παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον, σχετικά με τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, ένα θρασύ έγκλημα που καταδικάστηκε από δημόσιους αξιωματούχους, αλλά κατέστη σύμβολο της απογοήτευσης των Αμερικανών απέναντι στις πρακτικές του κλάδου της υγειονομικής ασφάλισης.

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🚨 BREAKING: Luigi Mangione has officially pleaded GUILTY in federal court



The DOJ intends to seek LIFE in prison without the possibility of parole



Leftist NYC jurors will NO LONGER be able to set him free. pic.twitter.com/PNSOXv0S6G — Nick Sortor (@nicksortor) August 14, 2026

Θα μπορούσε επίσης να του επιτρέψει να ζητήσει την απόρριψη των κατηγοριών για φόνο σε επίπεδο πολιτείας και να καθυστερήσει την επικείμενη δίκη για την υπόθεση αυτή.

Ο Μαντζιόνε, 28 ετών, είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος τον Απρίλιο του 2025 για τις κατηγορίες φόνου, κατοχής όπλων και παρενόχλησης που του απήγγειλαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν. Η ομοσπονδιακή δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και κατοχή όπλων λόγω νομικών τεχνικών λεπτομερειών, σε μια αιφνιδιαστική απόφαση τον Ιανουάριο του 2026.

Η απόφαση αυτή απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Μαντζιόνε να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή στην ομοσπονδιακή υπόθεση, αν και εξακολουθεί να κινδυνεύει με ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, σε περίπτωση καταδίκης για τις υπόλοιπες κατηγορίες παρενόχλησης. Η ομοσπονδιακή δίκη του είχε οριστεί πιο πρόσφατα για τον Ιανουάριο.

NEW: Luigi Mangione pleads guilty to federal stalking charges in 2024 killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson; ‘I shot Mr. Thompson’ pic.twitter.com/vbUcPGsRMO — Rapid Report (@RapidReport2025) August 14, 2026

Ο Μαντζιόνε δήλωσε ξεχωριστά αθώος τον Δεκέμβριο του 2024 για τις κατηγορίες τρομοκρατίας, δολοφονίας, οπλοκατοχής και πλαστογραφίας που του απήγγειλε ο Εισαγγελέας της Περιφέρειας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ.

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Οι κατηγορίες για τρομοκρατία απορρίφθηκαν από δικαστή τον Σεπτέμβριο του 2025. Η δίκη για την υπόθεση αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστή Γκρέγκορι Κάρο στο Μανχάταν. Ο Μαντζιόνε θα αντιμετωπίσει ποινή από 25 έτη έως ισόβια κάθειρξη, εάν κριθεί ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού.

Η επίλυση της ομοσπονδιακής υπόθεσης θα μπορούσε να επιτρέψει στον Μαντζιόνε να ζητήσει την απόρριψη της κατηγορίας για φόνο βάσει του νόμου της Νέας Υόρκης περί διπλής ποινικής δίωξης, ο οποίος προστατεύει τα άτομα από τη διπλή δίωξη για την ίδια πράξη.

Το γραφείο του Μπραγκ θα αντιταχθεί στην κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία για φόνο είναι νομικά διακριτή από τις ομοσπονδιακές κατηγορίες. Όποια πλευρά και αν ηττηθεί δικαστικά, πιθανότατα θα ασκήσει έκτακτη έφεση.

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Ο Τόμσον ηγούνταν του ασφαλιστικού τμήματος της UnitedHealth Group (UNH.N) πριν δολοφονηθεί με πυροβολισμό τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Δεκεμβρίου 2024, έξω από ένα ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν συνέδριο επενδυτών. Οι γραφικές εικόνες της δολοφονίας και η πενθήμερη ανθρωποκυνηγητική για τον ύποπτο έκαναν την υπόθεση θέμα πρώτης σελίδας στα ΜΜΕ και αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Μαντζιόνε συνελήφθη στην Πενσυλβάνια.