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Η κατάθεση του φυσικοθεραπευτή του, Νικολάς Ταφαρέλ, στο δικαστήριο για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ανέδειξε την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στις τελευταίες του ημέρες.

Ο Νικολάς Ταφαλέλ βρισκόταν τακτικά με τον Ντιέγκο Μαραντόνα λίγο πριν πεθάνει, αφού τον βοηθούσε με την αποθεραπεία του και στο δικαστήριο υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς του, ότι η υγεία του χειροτέρευε.

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«Δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι, δεν ήθελε να φάει, ούτε να πλυθεί, ούτε να του κάνω μασάζ. Έβλεπα ότι η κατάστασή του χειροτέρευε, όμως δεν είδα άμεση αντίδραση. Ήταν πρησμένος, είχε έντονο οίδημα στα πόδια και τα μάτια του ήταν φουσκωμένα σαν βρύση.

Από την Κλινική Ολίβος άρχισε να έχει οιδήματα στα κάτω άκρα, περισσότερο στο δεξί πόδι παρά στο αριστερό. Αναφέραμε ότι το αριστερό του ποτέ δεν αρρώσταινε και γελούσε. Οι γιατροί μου έλεγαν να μην ανησυχώ, ότι όλα θα περάσουν, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταφαρέλ.