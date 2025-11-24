Όταν ένας άγριος λύκος εντοπίζει τροφή, η συνήθης αντίδραση είναι μια αστραπιαία επίθεση. Όμως σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βρετανικής Κολούμπια, οι ερευνητές κατέγραψαν κάτι εντελώς διαφορετικό και εντυπωσιακό.

Κάμερες που τοποθετήθηκαν στην ακτή κατέγραψαν μια θηλυκή λύκαινα να επιδεικνύει ένα επίπεδο στρατηγικής και ακρίβειας που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «την πρώτη γνωστή πιθανή χρήση εργαλείου από άγριο λύκο». Το ζώο εντόπισε μια σημαδούρα, κολύμπησε μέχρι αυτήν, την έσυρε στην ακτή και στη συνέχεια άρχισε να τραβάει μεθοδικά το σχοινί που κατέληγε σε μια παγίδα καβουριών βυθισμένη σε βαθιά νερά. Μόλις η παγίδα βγήκε στη στεριά, η λύκαινα έσκισε το δίχτυ και έφτασε στο δόλωμα.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο Ecology and Evolution, προέκυψε εντελώς απροσδόκητα. Για χρόνια, παγίδες καβουριών είχαν τοποθετηθεί στον βυθό στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξάλειψης των ευρωπαϊκών πράσινων καβουριών, ενός εισβολικού είδους.

Ωστόσο, οι ερευνητές και η τοπική φυλή Heiltsuk First Nation παρατηρούσαν ότι οι παγίδες συχνά κατέληγαν μυστηριωδώς στην ακτή, άδειες από δόλωμα. Επειδή βρίσκονταν πάντα σε βάθος και δεν εκτίθεντο σε άμπωτη, θεωρούσαν ότι υπεύθυνο ήταν κάποιο θαλάσσιο αρπακτικό.

Οι κάμερες που τοποθέτησαν τον Μάιο του 2024 αποκάλυψαν την αλήθεια: όχι θαλάσσιο θηλαστικό, αλλά ένας εξαιρετικά ευφυής λύκος.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Πολ Πακέ από το Πανεπιστήμιο της Βικτώρια, παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν εάν τέτοιες συμπεριφορές είναι συνηθισμένες στους λύκους. Υποθέτουν πάντως ότι τα ζώα σε αυτή την απομονωμένη περιοχή βιώνουν λιγότερες απειλές ειδικά από ανθρώπους και ίσως έχουν περισσότερο χρόνο να πειραματιστούν και να μάθουν μέσω δοκιμών.

Η ανακάλυψη ανοίγει μια νέα συζήτηση για τις νοητικές ικανότητες των λύκων και τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν εργαλεία μια συμπεριφορά που μέχρι σήμερα σπάνια έχει παρατηρηθεί σε θηλαστικά κορυφής.