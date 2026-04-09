Ένας μοναχικός λύκος προκάλεσε πανικό αλλά και μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης στην πόλη Νταετζόν στη Νότια Κορέα, αφού δραπέτευσε από το περίφραγμα ζωολογικού κήπου, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν δημόσιες προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης και να κλείσουν ένα δημοτικό σχολείο.

Το ζώο φωτογραφήθηκε να περιπλανιέται στους δρόμους της πόλης, η οποία βρίσκεται περίπου 150 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Σεούλ και έχει πληθυσμό άνω των 1,5 εκατομμυρίων κατοίκων, μετά τη δραπέτευσή του από τον ζωολογικό κήπο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νταετζόν ανέφερε ότι περίπου 300 άτομα, μεταξύ των οποίων 35 πυροσβέστες, 116 αστυνομικοί και στρατιωτικοί, καθώς και 100 υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου, συμμετείχαν σε μια συνεχιζόμενη επιχείρηση για τη σύλληψη του λύκου πριν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, το ζώο παρέμενε ελεύθερο μέχρι την Πέμπτη το πρωί.

🚨[주의] 대전오월드 늑대 탈출



대전 오월드 동물원에서 새끼 늑대(2024년생 수컷, 1살) 1마리가 탈출해 수색, 포획 작업을 벌이고 있습니다. 시민들께서는 각별히 안전에유의해주시기 바랍니다. #오월드늑대 #오월드탈출늑대 #오월드늑대탈출 pic.twitter.com/xlKFKKAAuQ April 8, 2026

Ο αρσενικός λύκος, ηλικίας δύο ετών και βάρους σχεδόν 30 κιλών, δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο O-World την Τετάρτη.

Πλάνα που δημοσίευσε η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν το ζώο να περπατά σε έναν δρόμο πριν διασχίσει μια οδό.

Ένα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 30 λεπτών από τον ζωολογικό κήπο προληπτικά.

«Το δημοτικό σχολείο Daejeon Sanseong είναι κλειστό σήμερα μετά τη διαφυγή ενός λύκου από ζωολογικό κήπο χθες», δήλωσε εκπρόσωπος του μητροπολιτικού γραφείου εκπαίδευσης της πόλης, σύμφωνα με το AFP.

Αξιωματούχοι του ζωολογικού κήπου επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους λύκους τους είχε εξαφανιστεί, αφού δραπέτευσε από το περίφραγμα του.

«Πραγματοποιούμε καθημερινές επιθεωρήσεις σε κάθε περίφραγμα πριν το άνοιγμα και διαπιστώσαμε ότι έλειπε ένας λύκος», δήλωσε ένας αξιωματούχος στην εφημερίδα Korea Times.

«Αφού ελέγξαμε τα βίντεο από τις κάμερες CCTV, επιβεβαιώσαμε ότι είχε σκάψει το χώμα στο κάτω μέρος του περιφράγματος και είχε δραπετεύσει».

Ο λύκος προκάλεσε ζημιές στον φράχτη του ζωολογικού κήπου πριν διαφύγει, ανέφερε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής.

«Αναπτύξαμε κάμερες με drones νωρίς το πρωί, αλλά αναγκαστήκαμε να τις αποσύρουμε λόγω της συνεχιζόμενης βροχής», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η δημοτική αρχή έστειλε ένα επείγον μήνυμα κειμένου προειδοποιώντας τους κατοίκους για την παρουσία του λύκου.

«Ένας λύκος έχει δραπετεύσει από το O-World και αυτή τη στιγμή αναζητείται εκτός του ζωολογικού κήπου», ανέφερε το μήνυμα. «Συνιστάται στους επισκέπτες και στους κατοίκους της περιοχής να είναι προσεκτικοί».

🇰🇷 A wolf that escaped from a zoo in South Korea remained at large Thursday, authorities said, prompting a local school to close over safety concerns as the search continued.

