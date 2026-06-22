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Οι υπεύθυνοι ονόμασαν τα τέσσερα αδερφάκια Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο το θρυλικό συγκρότημα των Beatles.

Πρόκειται για την πρώτη γέννηση καπιμπάρα στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια αναμονής.

Οι γονείς των μικρών ζώων είχαν μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο μόλις πριν από έξι μήνες από τη Δανία και το Βέλγιο.

Η δημοτικότητα των νεογέννητων ενισχύεται από την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας το ενδιαφέρον ζωολογικών κήπων από ολόκληρο τον κόσμο.

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Τέσσερα νεογέννητα καπιμπάρα έχουν γίνει το νέο αγαπημένο αξιοθέατο στον Ζωολογικό Κήπο της Ιερουσαλήμ, κερδίζοντας από τις πρώτες κιόλας ημέρες τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Κάθε μέρα δεκάδες άνθρωποι επισκέπτονται τον χώρο για να γνωρίσουν από κοντά τα νεότερα και πιο ξεχωριστά μέλη της μεγάλης ζωολογικής οικογένειας.

Τα μικρά ήρθαν στον κόσμο στις 2 Ιουνίου και πήραν τα ονόματα Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο, ως φόρο τιμής στο θρυλικό μουσικό συγκρότημα των Beatles. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου, η επιλογή των ονομάτων έγινε σχεδόν αυτονόητα, καθώς πρόκειται για τέσσερα αδερφάκια και η σύνδεση με το διάσημο βρετανικό συγκρότημα κρίθηκε ιδανική.

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Meet John, Paul, George, and Ringo (the girl 😉), the four adorable capybara pups born at the zoo two weeks ago! The excited parents are two-year-olds Esti and Emmanuel, who arrived here just six months ago from Denmark and Belgium. #wetlands #eaza #capybara

Video: Roy Atia pic.twitter.com/EXhDrasI4I — The Jerusalem Biblical Zoo (@BiblicalZoo) June 21, 2026

Η επιλογή αυτή φαίνεται να άρεσε ιδιαίτερα και στους επισκέπτες, οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα νέα μέλη του ζωολογικού κήπου.

Ο Ρούσντι Αλιάν χαρακτήρισε τα νεογέννητα ως μερικά από τα πιο χαριτωμένα που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον χώρο, σημειώνοντας πως σχεδόν όλοι όσοι τα βλέπουν από κοντά ενθουσιάζονται.

At our zoo, you can meet the fresh new family splashing around in the South American yard, happily sharing the water with their neighbors — the tapirs.

Photo: Eliana Krigger pic.twitter.com/HKswhJiVev — The Jerusalem Biblical Zoo (@BiblicalZoo) June 21, 2026

Our new “Beatles” are already causing an international stir, and zoos around the world have reached out to reserve one of the Fab Four. Honestly, we can’t blame them — who could resist this level of cuteness?

Photo: Roy Atia pic.twitter.com/iPCddQXMD7 — The Jerusalem Biblical Zoo (@BiblicalZoo) June 21, 2026

Η γέννησή τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον ζωολογικό κήπο, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και περίπου δέκα χρόνια που καταγράφεται γέννηση καπιμπάρα στις εγκαταστάσεις του. Οι γονείς των μικρών είχαν μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ μόλις πριν από έξι μήνες και, όπως σχολιάζουν με χιούμορ οι φροντιστές τους, η οικογένεια μεγάλωσε πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμεναν.

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι τόσο έντονο, ώστε πολλοί επισκέπτες παραδέχονται ότι γνώρισαν τα καπιμπάρα μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, όπου το μεγαλύτερο τρωκτικό στον κόσμο απολαμβάνει πρωτοφανή δημοφιλία.