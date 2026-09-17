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Ο ράπερ ανακοίνωσε τη δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε παλαιστινιακές οργανώσεις και κάλεσε τον ιδιοκτήτη του σταδίου, Ρόμπερτ Κραφτ, να πράξει το ίδιο.

Ο Κραφτ υπερασπίστηκε την απόφασή του να απαγορεύσει την εμφάνιση του καλλιτέχνη, κατηγορώντας τον για ρητορική μίσους και επιλεκτική παρουσίαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Εντ Σίραν διευκρίνισε ότι η απομάκρυνση αποφασίστηκε από τους διοργανωτές και απέφυγε να πάρει δημόσια θέση για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

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Σάλος έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η απομάκρυνση του Macklemore από περιοδεία του Εντ Σίραν στις ΗΠΑ, λόγω δηλώσεις που έκανε υπέρ της Παλαιστίνης επί σκηνής. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, άλλοι τέσσερις καλλιτέχνες (ο Finneas, αδελφός της Billie Eilish, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Aaron Rowe, το folk συγκρότημα Beoga και οι Δανοί Lukas Graham) που συμμετείχαν ως support acts ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι αποχωρούν από το μουσικό σχήμα.

Από την πλευρά του, ο Macklemore ανακοίνωσε ότι δωρίζει το συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, που αποτελούσε την αμοιβή του για την περιοδεία, σε έξι παλαιστινιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ζητώντας από τον Ρόμπερτ Κραφτ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και υποστηρικτή του Ισραήλ, ο οποίος του απαγόρευσε την εμφάνιση στο Gillette Stadium της Βοστόνης, να συνεισφέρει ένα ισόποσο χρηματικό ποσό.

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«Ύστερα από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση στην ουσία της: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του», σημείωσε ο βραβευμένος με Grammy ράπερ σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Θα δωρίσω ολόκληρο το 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά έσοδά μου από την περιοδεία “Loop Tour” του Εντ Σίραν σε έξι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Και καλώ τον Κραφτ να προσφέρει το ίδιο ποσό με τη δική μου δωρεά. Ό,τι κι αν μας χωρίζει, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ζωές των Παλαιστινίων αξίζουν να προστατευτούν. Μια ζωή Παλαιστίνιου δεν έχει λιγότερη αξία από οποιαδήποτε άλλη ζωή πάνω σε αυτόν τον πλανήτη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Μετά την αρνητική δημοσιότητα στα social media και την ανακοίνωση του ράπερ, o Ρόμπερτ Κραφτ αποκάλυψε πως ο Σίραν του ζήτησε να συνεισφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς θα πάνε τα λεφτά.

Ο Κραφτ, ο οποίος είναι Εβραίος, επιβεβαίωσε την Δευτέρα ότι είχε λάβει την απόφαση να απαγορεύσει στον Macklemore την είσοδο στο Gillette Stadium επειδή ο χώρος του δεν θα «παρείχε πλατφόρμα για ρητορική μίσους».

Ο μεγιστάνας κατηγόρησε τον βραβευμένο με Grammy ράπερ ότι έχει «ένα ευρύτερο ιστορικό αντισημιτικής ρητορικής», κάτι που ο Macklemore αρνείται.

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Seit Jahren verbreitet der amerikanische Rapper antisemitische Klischees. Es ist überfällig, dass er dafür Verantwortung übernehmen muss. Solidarität verdient er keine. https://t.co/cTwOBkfqCd — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 16, 2026

Είπε επίσης ότι ο φιλοπαλαιστίνιος καλλιτέχνης «μοιραζόταν μόνο επιλεκτικές πληροφορίες και αγνοούσε τις ενέργειες της Χαμάς».

Όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδεία του Εντ Σίραν στις ΗΠΑ έχουν έκτοτε παραιτηθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore.

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Η αντίδραση του Εντ Σίραν

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Εντ Σίραν δήλωσε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του «Loop Tour» λήφθηκε από τους διοργανωτές, και ότι ο ίδιος δεν θα παρασυρθεί σε δημόσιο διάλογο για τη Γάζα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι «συγκλονισμένος» από τη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης και χαρακτήρισε τα δεινά και των δύο πλευρών «ανθρώπινη τραγωδία».

Ο τραγουδιστής υποστήριξε ακόμη ότι η επιλογή του να μην τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα δεν σημαίνει αδιαφορία, λέγοντας: «Δεν είμαι συνένοχος. Έχω τις προσωπικές μου απόψεις για αυτή την καταστροφική σύγκρουση».

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