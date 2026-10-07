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Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως η σχέση αυτή παρέμεινε κρυφή από το συνεργείο, διαψεύδοντας τις φήμες που τον ήθελαν να έχει δεσμό με τη Σάρον Στόουν.

Ο Ντάγκλας δήλωσε ότι το πάθος που αποτυπώθηκε στην οθόνη αντικατόπτριζε την πραγματική έλξη μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι η σχέση τους έληξε με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Πριν δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες στο βιβλίο του, ο Ντάγκλας επικοινώνησε με την Τριπλχόρν για να λάβει τη συγκατάθεσή της για τη δημόσια αποκάλυψη.

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Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε ότι όντως είχε μια παράνομη ερωτική σχέση στα γυρίσματα της ταινίας «Bασικό Ενστικτο» – όχι όμως με τη Σάρον Στόουν, όπως φημολογούνταν εδώ και χρόνια.

Οι δύο πρωταγωνίστησαν μαζί στον ερωτικό θρίλερ του 1992, με την εμφανή ένταση μεταξύ του Ντάγκλας και της Στόουν να οδηγεί πολλούς να υποθέσουν ότι οι δύο είχαν δεσμό.

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Ωστόσο, στο νέο του βιβλίο αναμνήσεων «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πλέον ότι στα γυρίσματα είχε λάβει χώρα ένας διαφορετικός δεσμός μεταξύ του ιδίου και της Τζιν Τριπλχόρν, η οποία υποδύθηκε μια ψυχολόγο της αστυνομίας χρόνια πριν πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Waterworld» (σ.σ Υδάτινος Κόσμος).

«[Ο κόσμος] ήταν τόσο επικεντρωμένος σε μια πιθανή σχέση μεταξύ της Σάρον και εμένα, που δεν πρόσεξε την πραγματική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ εμένα και της Τζέιν», έγραψε ο Ντάγκλας, εξηγώντας ότι οι δύο «κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να κρύψουν [τη σχέση] από το καστ και το συνεργείο».

Ο Ντάγκλας μίλησε ανοιχτά για τη σχέση αυτή στα Απομνημονεύματα του



Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα στο Σαν Φρανσίσκο, με τον Ντάγκλας και την Τριπλχόρν, η οποία ήταν 19 χρόνια νεότερή του, να «περνούν τόσες πολλές ώρες μαζί, να μιλάνε, να γνωρίζονται πραγματικά, να απολαμβάνουν τη συντροφιά του άλλου μακριά από τα γυρίσματα και από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο».

Εκείνη την εποχή, ο Ντάγκλας ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία είχε έναν γιο, τον Κάμερον, ενώ η Τριπλχόρν «δεν ήθελε να εμπλακεί» με έναν παντρεμένο άνδρα.

«Αλλά την διαβεβαίωσα ότι η Ντιάντρα και εγώ είχαμε χωρίσει επίσημα… και οι δύο βγαίναμε με άλλους ανθρώπους παράλληλα, ζώντας ξεχωριστές ζωές»

Συνέχισε λέγοντας: «Με τη Τζιν, το πάθος που βλέπετε στην οθόνη αντανακλά το γνήσιο πάθος της σύντομης σχέσης μας».

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«Ήμουν τρελός για εκείνη. Αλλά ήμουν επίσης αρκετά λογικός ώστε να καταλάβω ότι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή, μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια γάμου, ήταν να βουτήξω αμέσως σε μια άλλη σοβαρή σχέση. Η σχέση μου με τη Τζιν διήρκεσε καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, και μετά πήραμε διαφορετικούς δρόμους».

Σε συνέντευξή του στο People, ο Ντάγκλας αποκάλυψε ότι, αν και δεν είχε «ιδιαίτερη σχέση» με την 63χρονη Τριπλχόρν, επικοινώνησε μαζί της ενώ έγραφε τα Απομνημονεύματα του.

«Είχε περάσει πολύς καιρός, αλλά της τηλεφώνησα και ζήτησα την άδειά της. Είναι δική της υπόθεση», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτή είπε ναι».

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