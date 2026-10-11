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Ο ηθοποιός εξομολογείται λεπτομέρειες για παλαιότερες ερωτικές σχέσεις, τη σχέση με τον πατέρα του, τις εξαρτήσεις που αντιμετώπισε και τα σοβαρά προβλήματα υγείας του.

Στο βιβλίο ο Ντάγκλας επιβεβαιώνει τη σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Romancing the Stone το 1984.

Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στη γνωριμία του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, για την οποία επέλεξε να τερματίσει πέντε παράλληλες σχέσεις που διατηρούσε τότε.

Ο συνσεναριογράφος του βιβλίου επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός επικοινώνησε με τις γυναίκες που αναφέρει για να ζητήσει την άδειά τους πριν από τη δημοσιοποίηση των ιστοριών.

Παρά την κριτική ανώνυμης πηγής για την επιλογή του να αποκαλύψει τόσο προσωπικές στιγμές, ο ίδιος παρουσιάζει την πορεία του με απόλυτη ειλικρίνεια.

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Αίσθηση έχουν προκαλέσει στο Χόλιγουντ οι αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο One Helluva Ride. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αφηγείται άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για ερωτικές σχέσεις, οικογενειακές συγκρούσεις, εξαρτήσεις και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει εξομολογήσεις για σχέσεις που παρέμεναν κρυφές επί δεκαετίες, αλλά και για τη ζωή του δίπλα στον διάσημο πατέρα του, Κερκ Ντάγκλας.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού φέρεται να εξέφρασε δυσαρέσκεια για την επιλογή του να δημοσιοποιήσει τόσο προσωπικές ιστορίες. Η πηγή χαρακτήρισε την κίνηση «κάπως απεγνωσμένη», υποστηρίζοντας ότι η έκταση των αποκαλύψεων δεν συνάδει με την εικόνα του διακριτικού τζέντλεμαν που, όπως λέει, έχουν οι φίλοι του για εκείνον. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση ανώνυμης πηγής και όχι για επιβεβαιωμένη πληροφορία σχετικά με τα κίνητρα του Ντάγκλας.

Η κρυφή σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις του βιβλίου αφορά την ερωτική σχέση του Ντάγκλας με την Κάθλιν Τέρνερ, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Romancing the Stone» του 1984. Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι οι δυο τους ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Μεξικό, παρότι για περίπου 40 χρόνια αρνούνταν ότι είχε συμβεί κάτι μεταξύ τους.

Όπως γράφει, η σχέση αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία τους, την ένταση των γυρισμάτων και την αμοιβαία έλξη. Εκείνη την περίοδο ο Ντάγκλας βρισκόταν σε κρίση στον γάμο του με την πρώτη σύζυγό του, Ντιάντρα Λούκερ. Η σχέση με την Τέρνερ τελικά έληξε, όταν η επίσκεψη της συζύγου του στα γυρίσματα και η παρουσία του μικρού γιου τους έφεραν την κατάσταση σε δύσκολο σημείο.

Η Τέρνερ, πάντως, αντιμετώπισε με χιούμορ τη δημόσια εξομολόγηση του πρώην συμπρωταγωνιστή της. «Good heavens, what a fuss about something 40 years ago! I love Michael, and I look forward to enjoying the book», δήλωσε στο People.

Η Τζιν Τρίπλχορν και οι φήμες για τη Σάρον Στόουν

Ο Ντάγκλας αναφέρεται επίσης στη σχέση του με την Τζιν Τρίπλχορν, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του «Basic Instinct» το 1992. Ενώ για χρόνια υπήρχαν εικασίες για τη χημεία του με τη Σάρον Στόουν, ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η ερωτική σχέση του εκείνη την περίοδο ήταν με την Τρίπλχορν.

Όπως προκύπτει από τα απομνημονεύματά του, ο Ντάγκλας επικοινώνησε με τις γυναίκες που αναφέρει προτού δημοσιοποιήσει τις προσωπικές τους ιστορίες. Ο συνσεναριογράφος του βιβλίου, Σέιν Σαλέρνο, επιβεβαίωσε στο People ότι ο ηθοποιός είχε μιλήσει με την Τέρνερ και την Τρίπλχορν για να ζητήσει την άδειά τους.

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Οι πέντε γυναίκες πριν από την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και όσα αποκαλύπτει για την αρχή της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με την οποία παντρεύτηκε το 2000. Όταν γνωρίστηκαν, το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία, ο Ντάγκλας διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η Ζέτα-Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να προχωρήσει σε μια σχέση χωρίς αποκλειστικότητα. Ο ηθοποιός αποφάσισε τότε να επικοινωνήσει με τις πέντε γυναίκες και να τερματίσει τις σχέσεις του, ώστε να αφοσιωθεί στη μελλοντική σύζυγό του.

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Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει με μια αυθόρμητη δήλωση του Ντάγκλας ότι κάποια μέρα θα γινόταν πατέρας των παιδιών της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και απέκτησε δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις.

Η δύσκολη σχέση με τον Κερκ Ντάγκλας, οι εξαρτήσεις και ο καρκίνος

Τα απομνημονεύματα δεν περιορίζονται στην ερωτική ζωή του ηθοποιού. Ο Ντάγκλας μιλά ανοιχτά για τη σύνθετη σχέση του με τον πατέρα του, τον θρυλικό Κερκ Ντάγκλας, και για την προσπάθειά του να χαράξει τη δική του πορεία, μακριά από τη σκιά ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού κινηματογράφου.

Παράλληλα, αναφέρεται στις δικές του περιόδους κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γιος του, Κάμερον, με τις εξαρτήσεις και τη φυλάκιση, αλλά και στη διάγνωσή του με καρκίνο της γλώσσας σε προχωρημένο στάδιο το 2010. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις του με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, οι εμπειρίες αυτές αποτελούν βασικό μέρος της προσωπικής διαδρομής που επιλέγει πλέον να αφηγηθεί δημόσια.

Με το One Helluva Ride, ο Μάικλ Ντάγκλας επιχειρεί μια εκτενή αναδρομή στην καριέρα και την προσωπική του ζωή, χωρίς να αποφεύγει τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της. Το αν η ασυνήθιστα ειλικρινής αφήγησή του θα εκληφθεί ως εξομολόγηση ή ως προσπάθεια να επαναφέρει το όνομά του στο προσκήνιο παραμένει ζήτημα ερμηνείας

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Με πληροφορίες από People

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