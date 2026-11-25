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Ο ηθοποιός αναγνωρίζει τις δικές του ευθύνες ως πατέρας, παραδεχόμενος ότι η επαγγελματική του πορεία περιόρισε τον χρόνο που αφιέρωνε στην οικογένειά του.

Ο Κάμερον φυλακίστηκε για επτά χρόνια λόγω διακίνησης ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια των οποίων η οικογένεια βίωσε μια εξαιρετικά οδυνηρή δοκιμασία.

Σήμερα, ο Κάμερον έχει απεξαρτηθεί, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος εκφράζει την υπερηφάνεια του για την εξέλιξή του.

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Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του αποκαλύπτει ο Μάικλ Ντάγκλας μέσα από τα νέα του απομνημονεύματα, περιγράφοντας τον πολυετή αγώνα που έδωσε για να βοηθήσει τον μεγαλύτερο γιο του, Κάμερον, να ξεφύγει από τον εφιάλτη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Ο βραβευμένος ηθοποιός παρακολουθούσε για χρόνια τον γιο του να βυθίζεται ολοένα περισσότερο στον κόσμο των ουσιών, φτάνοντας σε καταστάσεις που απειλούσαν ακόμη και τη ζωή του. Η απόγνωσή του ήταν τέτοια, ώστε κάποια στιγμή σκέφτηκε να οργανώσει τη μεταφορά του σε κέντρο απεξάρτησης χωρίς τη συγκατάθεσή του.

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Στο βιβλίο του με τίτλο «Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες», ο Ντάγκλας επιστρέφει σε εκείνα τα επώδυνα χρόνια, αναλογίζεται τις αποφάσεις του και αναγνωρίζει τις δικές του ευθύνες ως πατέρας.

Το περιστατικό με την αστυνομία

Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο όταν ο Κάμερον εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες. Η εξάρτησή του από την κοκαΐνη και την ηρωίνη εντάθηκε, ενώ παράλληλα στράφηκε στη διακίνηση μεθαμφεταμίνης προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για τις ανάγκες του.

Την ίδια περίοδο κυκλοφορούσε οπλισμένος, έχοντας στην κατοχή του ένα πιστόλι τύπου Glock, υποστηρίζοντας ότι το χρειαζόταν για την προστασία του. Η επιλογή αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με μια κατάσταση που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Σε ένα περιστατικό, ο Κάμερον μπήκε σε κατάστημα και έβγαλε το όπλο, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Όταν βγήκε από το κατάστημα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν πολύ κοντά στο να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

Για τον πατέρα του, η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής του. Έβλεπε τον γιο του να κινδυνεύει, χωρίς να μπορεί να βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να τον απομακρύνει από τα ναρκωτικά.

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«Ήξερα ότι πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε ακόμη ένα καλό παιδί, αλλά δεν ήξερα πώς να τον βγάλω από αυτό το αδιέξοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του.

Το σχέδιο για την εισαγωγή σε κέντρο αποτοξίνωσης

Οι προσπάθειες του Μάικλ Ντάγκλας να βοηθήσει τον γιο του ήταν συνεχείς. Συζήτησε μαζί του, αναζήτησε θεραπευτικές λύσεις και προσπάθησε ακόμη και να τον πιέσει μέσω απειλών, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την πορεία του.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όταν ο Κάμερον διέμενε στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός σκέφτηκε να προχωρήσει σε μια ακραία κίνηση: να τον οδηγήσει με τη βία σε κέντρο απεξάρτησης.

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Για να υλοποιήσει το σχέδιο, ζήτησε τη συνδρομή δύο ανδρών, οι οποίοι θα παρενέβαιναν την ώρα που πατέρας και γιος θα έβγαιναν μαζί για τη βόλτα του σκύλου.

Ωστόσο, ο Κάμερον αντιλήφθηκε τις προθέσεις του πατέρα του και αντέδρασε. Η αντίδρασή του έκανε τον Μάικλ να συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή θα μπορούσε να γίνει η κατάσταση.

«Με κοίταξε σαν να μου έλεγε: “Μπαμπά, πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό;”», θυμάται ο ηθοποιός.

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Τελικά, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχέδιο, καθώς φοβήθηκε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό κάποιου από τους εμπλεκομένους.

Οι ενοχές για τον ρόλο του ως πατέρας

Μέσα από το βιβλίο του, ο διάσημος ηθοποιός δεν περιορίζεται στην περιγραφή των προβλημάτων του γιου του, αλλά αναφέρεται και στα δικά του λάθη.

Όπως παραδέχεται, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του Κάμερον δεν κατάφερε να του αφιερώσει τον χρόνο και την προσοχή που χρειαζόταν. Η επαγγελματική του πορεία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του, με αποτέλεσμα να απουσιάζει συχνά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του.

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Παράλληλα, ο Κάμερον μεγάλωσε μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί το βάρος ενός από τα πιο γνωστά οικογενειακά ονόματα του Χόλιγουντ. Ήταν γιος του Μάικλ Ντάγκλας και εγγονός του θρυλικού Κερκ Ντάγκλας, γεγονός που συνόδευε τη ζωή του με πρόσθετες προσδοκίες και πιέσεις.

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Επτά χρόνια στη φυλακή

Η περιπέτεια του Κάμερον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή το 2009, όταν συνελήφθη από την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και λίγους μήνες αργότερα, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κράτησή του, ωστόσο, δεν σήμανε και το τέλος της εξάρτησής του. Αντίθετα, συνέχισε να κάνει χρήση ηρωίνης ακόμη και μέσα στη φυλακή, με αποτέλεσμα οι δικαστικές αρχές να αποφασίσουν την παράταση της ποινής του.

Συνολικά, παρέμεινε έγκλειστος για επτά χρόνια, ενώ για δύο από αυτά βρισκόταν σε καθεστώς απομόνωσης, με ελάχιστη έως μηδενική επικοινωνία με την οικογένειά του.

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Για τον Μάικλ Ντάγκλας, εκείνη η περίοδος αποτέλεσε ένα από τα πιο οδυνηρά κεφάλαια της ζωής του, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί τόσο την κατάσταση του γιου του όσο και την αδυναμία του να βρίσκεται κοντά του.

Η νέα αρχή του Κάμερον και η περηφάνια του πατέρα του

Μετά από χρόνια εξάρτησης, δικαστικών περιπετειών και φυλάκισης, ο Κάμερον κατάφερε σταδιακά να αλλάξει την πορεία της ζωής του.

Μετά την αποφυλάκισή του, φιλοξενήθηκε για ένα διάστημα σε δομή κοινωνικής επανένταξης, όπου ξεκίνησε την προσπάθεια να δημιουργήσει μια νέα καθημερινότητα, μακριά από τις εξαρτήσεις του παρελθόντος.

Σήμερα έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και είναι πατέρας δύο παιδιών, της Λούα και του Ράιντερ. Παράλληλα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος βλέπει με ικανοποίηση τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει.

Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν κρύβει τη συγκίνησή του για την αλλαγή στη ζωή του γιου του, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό και την περηφάνια του για τον άνθρωπο που έχει γίνει.

«Είναι ένας αφοσιωμένος και υπέροχος πατέρας, που αγαπά πολύ τα παιδιά του, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τον άνθρωπο στον οποίο έχει εξελιχθεί», δηλώνει.

Για τον διάσημο ηθοποιό, η σημερινή εικόνα του Κάμερον αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία για ολόκληρη την οικογένεια, έπειτα από μια μακρά και επώδυνη δοκιμασία.