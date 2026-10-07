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Ο ηθοποιός αναφέρει ότι η ασθένεια προκάλεσε έντονη σωματική εξάντληση και επηρέασε την οικογενειακή του ζωή, ενώ παράλληλα τον οδήγησε σε μια ουσιαστική επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων του.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, ο Ντάγκλας βίωσε μια προσωπική αναγέννηση και απέκτησε μεγαλύτερη επίγνωση για τη σημασία της αγάπης και του χρόνου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας και την ύφεση της νόσου, ο ίδιος δηλώνει σήμερα πιο ευγνώμων για τη ζωή του.

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Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται εκτενώς στην περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο του λαιμού τέταρτου σταδίου στο νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «One Helluva Ride».

Ο 82χρονος ηθοποιός αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως κατά τη διάρκεια της ασθένειας έχασε περίπου 18 κιλά, σε μια δύσκολη περίοδο που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια.

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Η διάγνωση έγινε τον Αύγουστο του 2010 και, όπως περιγράφει στις σελίδες του βιβλίου του, ακολούθησε θεραπεία διάρκειας επτά εβδομάδων, με ακτινοβολίες και χημειοθεραπεία. Ο ίδιος παρομοιάζει τη διαδικασία με «τους επτά κύκλους της κόλασης».

Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας, η εικόνα του είχε αλλάξει δραματικά, καθώς, όπως γράφει, ήταν ήδη «χλωμός και αποστεωμένος». «Στην αρχή ο πόνος ήταν έντονος αλλά διαχειρίσιμος, όμως μέχρι την τρίτη εβδομάδα ήμουν σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση».

Η περιπέτεια με την ασθένεια δεν επηρέασε μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχαν τότε τα δύο παιδιά τους σε μικρή ηλικία, τον Ντίλαν, που σήμερα είναι 26 ετών, και την 23χρονη Κάρις.

Τα παιδιά έρχονταν αντιμέτωπα με δημοσιεύματα που παρουσίαζαν τον πατέρα τους ως άνθρωπο που βρισκόταν κοντά στον θάνατο. «Τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτά τα περιοδικά, οπότε ήταν τραυματικό για εκείνα», έγραψε ο ηθοποιός.

Ο ίδιος προσπάθησε τότε να κρατήσει όσο γινόταν την καθημερινότητα της οικογένειας σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Συνέχισε, έτσι, να πηγαίνει κάθε μέρα την Κάρις στο σχολείο, αν και όταν επέστρεφε στο σπίτι η εξάντληση ήταν τέτοια ώστε χρειαζόταν να ξαπλώνει στον καναπέ για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Εκείνος ο καναπές είχε γίνει η καρέκλα μου, το γραφείο μου, το τραπέζι μου, το κρεβάτι μου, η σωσίβια λέμβος μου σε μια θάλασσα απόλυτης εξάντλησης», γράφει χαρακτηριστικά.

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Ο ηθοποιός έχει αναφέρει και στο παρελθόν ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος συνδεόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, με τον HPV, έναν ιό που μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της σεξουαλικής επαφής και του στοματικού σεξ.

Στο βιβλίο του ο Μάικλ Ντάγκλας θυμάται επίσης τη στάση του πατέρα του, του αείμνηστου ηθοποιού Κερκ Ντάγκλας, κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του.

Όπως περιγράφει, ο πατέρας του προσπαθούσε να του προσφέρει στιγμές χαράς ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε μία από τις επισκέψεις του, είχε ντυθεί κλόουν για το Halloween, μια κίνηση που ο Μάικλ Ντάγκλας χαρακτηρίζει «το καλύτερο δώρο» που θα μπορούσε να του κάνει εκείνη τη στιγμή.

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Μετά την ολοκλήρωση των επτά εβδομάδων θεραπείας, οι γιατροί ενημέρωσαν τον ηθοποιό ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση. Η ανακοίνωση αυτή είχε έντονη συναισθηματική επίδραση πάνω του.

«Ξέσπασα σε κλάματα. Το να πω ότι ο καρκίνος με έκανε πιο ταπεινό θα ήταν λίγο. Με έκανε πιο ευγνώμονα για όλα όσα έχω στη ζωή μου», αναφέρει.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετώπισε, ο Μάικλ Ντάγκλας θεωρεί πως η ασθένεια είχε και μια απρόσμενη θετική επίδραση στη ζωή του, καθώς τον οδήγησε σε μια διαφορετική αντίληψη για τις προτεραιότητές του.

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«Είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά ένιωσα σαν μια αναγέννηση. Οι προτεραιότητές μου άλλαξαν. Ο καρκίνος μου έδειξε τι είναι η οικογένεια. Μου έδωσε μια αίσθηση αγάπης που δεν ήξερα ποτέ ότι υπήρχε πραγματικά», γράφει ο Ντάγκλας.

Όπως εξηγεί, μετά την περιπέτεια της υγείας του άρχισε να αντιμετωπίζει τη ζωή «λίγο πιο καθαρά και λίγο πιο φωτεινά», ενώ απέκτησε μεγαλύτερη επίγνωση για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αξιοποιεί τον χρόνο του.

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