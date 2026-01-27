Οι μαϊμούδες-αράχνες μοιράζονται πληροφορίες για το πού θα βρουν τροφή αλλάζοντας τη σύνθεση των κοινωνικών τους ομάδων, μέσα από ένα «έξυπνο σύστημα ανταλλαγής εσωτερικής γνώσης», σύμφωνα με μελέτη.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα ζώα αλλάζουν συχνά υποομάδες, αποτελούμενες από τρία ή περισσότερα άτομα, με τρόπο που τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία των καρποφόρων δέντρων όσο και για τον χρόνο ωρίμανσης των καρπών.

Έτσι, δεν περιορίζονται απλώς στο να συμπληρώνουν ο ένας τις γνώσεις του άλλου, αλλά μπορούν και να «συνδυάζουν τις πληροφορίες τους με τέτοιον τρόπο ώστε να παράγεται νέα γνώση», σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Complexity, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένα παράδειγμα θα ήταν εάν μια υποομάδα συνέβαλε στον εντοπισμό μιας πηγής τροφής και μια άλλη υποομάδα στον προσδιορισμό του χρόνου καρποφορίας αυτής της πηγής. Η συνδυασμένη γνώση που προκύπτει από τις δύο υποομάδες έχει συνεργιστικό χαρακτήρα, στο βαθμό που επιτρέπει σε όλα τα άτομα να εκμεταλλεύονται την πηγή τροφής ανάλογα με την τοποθεσία και τον χρόνο της».

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι πρόκειται για ένα «ιδιαίτερα πειστικό παράδειγμα συλλογικής νοημοσύνης σε φυσικές συνθήκες».

«Δεν πρόκειται για τυχαία κοινωνική ανάμειξη»

Η μελέτη διεξήχθη από επιστήμονες πανεπιστημίων της Βρετανίας και του Μεξικού και βασίστηκε σε επτά χρόνια επιτόπιων παρατηρήσεων στη χερσόνησο Γιουκατάν. Οι επιστημονικές ομάδες ανέλυσαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής συμπεριφοράς της μαϊμούς-αράχνης του Geoffroy: τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε μικρές υποομάδες και στη συνέχεια επανενώνονται σε διαφορετικούς συνδυασμούς, με στόχο την ενίσχυση της κοινής γνώσης.

Μάλιστα, η ίδια υποομάδα μπορεί να μην αναζητήσει ποτέ τροφή μαζί για δεύτερη φορά.

Ο δρ Μάθιου Σιλκ από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου δήλωσε: «Δεν πρόκειται για τυχαία κοινωνική ανάμειξη. Είναι ένα έξυπνο σύστημα ανταλλαγής εσωτερικών πληροφοριών σχετικά με το πού βρίσκονται τα καλύτερα οπωροφόρα δέντρα στο δάσος τους. Αλλάζοντας συνεχώς τις υποομάδες τους, οι μαϊμούδες που γνωρίζουν διαφορετικά μέρη του δάσους μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες για το πού υπάρχουν διαθέσιμα φρούτα.

Παρακολουθήσαμε τις μετακινήσεις μεμονωμένων μαϊμούδων και χαρτογραφήσαμε τις βασικές τους περιοχές, δηλαδή τα σημεία που κάθε μαϊμού γνωρίζει καλά. Ορισμένα μέρη του δάσους είναι γνωστά σε πολλές μαϊμούδες, όπως το πιο δημοφιλές εστιατόριο μιας πόλης, ενώ άλλα είναι γνωστά μόνο σε μία ή δύο, σαν ένα κρυμμένο διαμάντι.

Υπάρχει αρκετή επικάλυψη ώστε οι μαϊμούδες να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν “συμβουλές”, αλλά και αρκετή απόσταση ώστε κάθε μαϊμού να εξερευνά διαφορετικά μέρη του δάσους. Αυτό μεγιστοποιεί την κάλυψη των καλύτερων σημείων τροφοληψίας από ολόκληρη την ομάδα».