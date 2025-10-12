Μαζική ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12 Οκτωβρίου 2025) σε πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον είκοσι ακόμη.

Το περιστατικό συνέβη στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Όταν οι βοηθοί του σερίφη έφτασαν στο σημείο, βρήκαν μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο και αρκετά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς.

Από τους τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή του κοινού καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», προστίθεται στη δήλωση.