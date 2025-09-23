Ενας 35χρονος από τη Νότια Καρολίνα συνελήφθη με την κατηγορία ότι κρατούσε τέσσερα άτομα –ένα παντρεμένο ζευγάρι και δύο γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε σχέσεις– αιχμάλωτα και τα κακοποιούσε στο υπόγειο του σπιτιού του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία από τις γυναίκες έχασε τη ζωή της από την κακοποίηση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο Ντόνι Ρέι Μπέρτσφιλντ Τζούνιορ φέρεται να απομόνωνε τα θύματα, να ελέγχει ακόμα και βασικές τους ανάγκες, όπως η τροφή και η χρήση της τουαλέτας. Οι αρχές άρχισαν έρευνα στις 25 Ιουλίου, όταν η παντρεμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, έχοντας κακοποιηθεί και χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ο σύζυγός της και οι δύο άλλες γυναίκες, οι οποίοι επίσης φέρονται να κρατούνταν παρά τη θέλησή τους. Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Ο Μπέρτσφιλντ, που ήταν φροντιστής του ζευγαριού, κατηγορείται επίσης ότι υπεξαίρεσε χιλιάδες δολάρια από τους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης, δαπάνησε τουλάχιστον 2.000 δολάρια σε αγορές στο Walmart και σχεδόν 12.000 δολάρια για να αποπληρώσει προσωπικά χρέη.

Μία από τις γυναίκες υποστήριξε ότι την είχε απειλήσει με φόνο και καυχιόταν πως «ήξερε πώς να εξαφανίσει ένα πτώμα». Γείτονες περιέγραψαν τον κατηγορούμενο ως «αρρωστημένο άνθρωπο».

Ο Μπέρτσφιλντ συνελήφθη την 1η Αυγούστου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση, παράνομη κράτηση, ενδοοικογενειακή βία, απάτη και εκμετάλλευση ευάλωτων ενηλίκων. Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 150.000 δολαρίων, ενώ οι αρχές περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση για να εξετάσουν πρόσθετες κατηγορίες.

Πηγή: New York Post