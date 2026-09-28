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Πηγές από τα παρασκήνια περιέγραψαν την τραγουδίστρια ως αποπροσανατολισμένη και ασταθή, εν μέσω φημών για μη συγχρονισμένη κίνηση των χειλιών της.

Η καθυστέρηση στη μετάδοση της εκδήλωσης φαίνεται πως εκνεύρισε τη σταρ, επηρεάζοντας την ψυχολογική της κατάσταση κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Παρά τα περιστατικά που προβλημάτισαν τους παρευρισκόμενους, η Μαντόνα ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση έχοντας κατακτήσει συνολικά επτά βραβεία.

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Η Μαντόνα πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά στη σκηνή των MTV VMA, όπου μάλιστα αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς». Ωστόσο, η εμφάνιση της 68χρονης σταρ προκάλεσε και ανησυχία σε αρκετούς θαυμαστές της, καθώς, όπως υποστηρίζουν πηγές που επικαλούνται διεθνή δημοσιεύματα, ορισμένες κινήσεις και η συμπεριφορά της τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια τους προβλημάτισαν.

Η Μαντόνα μοιράστηκε τη σκηνή με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με τις δύο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν το «Bring Your Love», τραγούδι που συνυπογράφει η Μαντόνα με την Κάρπεντερ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ωστόσο, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η τραγουδίστρια φέρεται να έδειχνε αποπροσανατολισμένη, εικόνα που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνεχίστηκε και στα παρασκήνια.

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Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη «βασίλισσα της ποπ» εξέφρασαν στο «Naughty But Nice» την ανησυχία τους για την κατάστασή της. Πηγές από το περιβάλλον της την περιέγραψαν στα παρασκήνια ως ασταθή και διαφορετική από τη συνηθισμένη της εικόνα.

«Φαινόταν αποσυντονισμένη, μπερδεμένη, αβέβαιη και, σε ορισμένες στιγμές, σαν να μην ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν», ανέφερε πηγή από τα παρασκήνια. «Δεν ήταν ότι η Μαντόνα φερόταν δύσκολα ή εκκεντρικά. Ο κόσμος ανησυχούσε».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σκηνικό ενδέχεται να επηρεάστηκε από μια καθυστέρηση στη μετάδοση, η οποία προκλήθηκε επειδή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ξεπέρασε την προβλεπόμενη διάρκειά του. Η Μαντόνα είχε προετοιμαστεί ώστε να εμφανιστεί νωρίτερα, όμως στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να περιμένει.

«Αυτή η καθυστέρηση των 15 λεπτών την έβγαλε εντελώς εκτός εαυτού», υποστήριξε άλλη πηγή από το στενό περιβάλλον της. «Ήταν έτοιμη και ξαφνικά εξοργίστηκε. Μετά από αυτό, όλα φάνηκαν να ξετυλίγονται».

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι η ομάδα της φρόντισε να περιορίσει την επαφή άλλων ανθρώπων μαζί της, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά επειδή υπήρχε ανησυχία για την κατάστασή της. «Φαινόταν κοκκινισμένη και ζαλισμένη», ανέφερε άλλη πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, η Μαντόνα ταλαντευόταν καθώς κατευθυνόταν προς τη θέση της στο κοινό για να παραλάβει τα βραβεία της. «Άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί της εδώ και χρόνια δεν την είχαν ξαναδεί έτσι», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σχόλια προκάλεσε και μια στιγμή κατά την οποία η Μαντόνα ακουγόταν να τραγουδά, ενώ σε κοντινό πλάνο φάνηκε, σύμφωνα με όσους σχολίασαν το στιγμιότυπο, ότι δεν κινούσε τα χείλη της.

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Παρά τις αντιδράσεις και τα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή της, η Μαντόνα έφυγε από τη βραδιά έχοντας κατακτήσει συνολικά επτά βραβεία.

«Η Μαντόνα μπορεί να είναι απαιτητική, θυμωμένη και απρόβλεπτη, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή. «Κάτι φαινόταν να μην πάει καλά. Όσοι νοιάζονται γι’ αυτήν ανησυχούν», κατέληξε.

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Με πληροφορίες από Page Six