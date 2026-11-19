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Πλάνα από τη συναυλία δείχνουν την τραγουδίστρια να κινείται περιορισμένα και να δέχεται υποστήριξη από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της χορογραφίας.

Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εικόνα της, συγκρίνοντας την εμφάνισή της με προηγούμενα περιστατικά όπου χρειαζόταν βοήθεια για να μετακινηθεί.

Παρά τις αρνητικές κριτικές, η συναυλία συγκέντρωσε περίπου 20.000 θεατές, με την καλλιτέχνιδα να ερμηνεύει συνολικά 22 τραγούδια κατά τη διάρκεια του προγράμματός της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της τραγουδίστριας σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ή τις αντιδράσεις του κοινού.

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Η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στην πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της στη Βραζιλία προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την εικόνα της πάνω στη σκηνή.

Βίντεο από τη συναυλία της στο Σάο Πάολο δείχνουν την 57χρονη τραγουδίστρια να κινείται περιορισμένα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, ενώ σε ορισμένες στιγμές φαίνεται να χρειάζεται τη βοήθεια των χορευτών της για να μετακινηθεί και να εκτελέσει συγκεκριμένες κινήσεις της χορογραφίας.

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Η πρεμιέρα της περιοδείας «Christmas Time» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο Nubank Parque, με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων» να επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο τις γνωστές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της όσο και τραγούδια από την υπόλοιπη δισκογραφία της.

Τα βίντεο από τη σκηνή που έγιναν viral

Σε ένα από τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η Μαράια Κάρεϊ ερμηνεύει το «Fantasy», τη μεγάλη επιτυχία της από το 1995, φορώντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με παγιέτες.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, ένας χορευτής φαίνεται να τη συνοδεύει και να τη βοηθά να φτάσει στο κέντρο της σκηνής. Λίγο αργότερα, τέσσερις ακόμη χορευτές συγκεντρώνονται γύρω της, υποστηρίζοντάς την καθώς γέρνει προς τα πίσω και σηκώνει το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.

Οι περιορισμένες κινήσεις της τραγουδίστριας, σε συνδυασμό με τη βοήθεια που δέχεται από τους χορευτές, αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των χρηστών των social media.

«Είναι σαν ρομπότ» – Τα σχόλια των θαυμαστών της

Τα σχετικά αποσπάσματα συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία τους και άλλους να ασκούν έντονη κριτική στην εμφάνισή της.

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«Είναι λυπηρό… Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου», σχολίασε κάποιος. «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;», αναρωτήθηκε ένας άλλος.

Ένας ακόμη χρήστης στάθηκε στη βοήθεια που δεχόταν από τους χορευτές, γράφοντας: «Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά».

Δεν έλειψαν, επίσης, τα αρνητικά σχόλια για την ενέργεια της εμφάνισης και την ερμηνεία της. «Θέλω πίσω τα λεφτά μου, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Έκανε playback. Είναι σαν ρομπότ», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

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Άλλος θαυμαστής υποστήριξε: «Αν παρακολουθήσετε και άλλα πρόσφατα βίντεο της Μαράια, θα παρατηρήσετε ότι κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά μαζί της».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το σχόλιο ενός χρήστη που συνέκρινε την εικόνα της τραγουδίστριας με εκείνη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατά την περίοδο της δικαστικής κηδεμονίας της.

«Μου δημιουργεί το ίδιο συναίσθημα που είχα όταν παρακολουθούσα την Μπρίτνεϊ την περίοδο της κηδεμονίας της. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στα παρασκήνια, κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία», ανέφερε.

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της τραγουδίστριας για την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν απόδειξη ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Οι προηγούμενες εικόνες από τη Βραζιλία που είχαν προκαλέσει ερωτήματα

Δεν είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες που η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στη Βραζιλία γίνεται αντικείμενο συζήτησης.

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Την προηγούμενη εβδομάδα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media την έδειχναν να κρατιέται από το μπράτσο μιας γυναίκας που τη συνόδευε, καθώς πλησίαζε τους θαυμαστές της για να τους χαιρετήσει. Η τραγουδίστρια φορούσε τότε ένα χρυσό μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνες μπότες μέχρι το γόνατο.

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Όπως είχε αναφέρει το αμερικανικό μέσο Parade, τα συγκεκριμένα πλάνα είχαν ήδη προκαλέσει ερωτήματα μεταξύ των θαυμαστών της, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο χρειαζόταν τη συγκεκριμένη υποστήριξη.

Παράλληλα, το Page Six αναφέρθηκε στις αντιδράσεις μετά τη συναυλία της στο Σάο Πάολο, σημειώνοντας ότι επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας, χωρίς να λάβει άμεσα απάντηση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εμφάνισή της δεν αντιμετωπίστηκε αποκλειστικά αρνητικά. Το βραζιλιάνικο περιοδικό «Veja São Paulo» ανέφερε ότι η συναυλία συγκέντρωσε περίπου 20.000 θεατές, με την Κάρεϊ να ερμηνεύει 22 τραγούδια και να επικεντρώνεται στις φωνητικές της δυνατότητες, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος της κινησιολογίας στους χορευτές της.

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Η συζήτηση γύρω από την εικόνα της συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη εξήγηση για όσα παρατήρησαν οι θαυμαστές της.