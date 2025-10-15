Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας φέρεται να είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» με έναν στενό συνεργάτη της, ο οποίος της άγγιζε το… γόνατο κατά τη διάρκεια των δείπνων, ενώ παράλληλα είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Advertisement

Advertisement

Το νέο βιβλίο της Τίνα Γκαουντόιν, με τίτλο «The Incidental Feminist», υποστηρίζει ότι η «Σιδηρά Κυρία» είχε μια εξωσυζυγική σχέση στην αρχή της καριέρας της ως βουλευτής και μια άλλη εξωσυζυγική σχέση με έναν άλλο πολιτικό.

‘Offers a remarkable new view of a remarkable and still under-appreciated leader’ Simon Jenkins



In #TheIncidentalFeminist #TinaGaudoin investigates the complexities of the woman behind the tropes. Available in hardback, ebook and audio.



Find out more: https://t.co/tqoqaxM2mP pic.twitter.com/9Iz5K3yR2N September 11, 2025

Η κ. Γκαουντόιν ανέφερε πολλές πηγές που της είπαν ότι η βαρόνη Θάτσερ είχε σχέση με κάποιον άλλο «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα». Στη συνέχεια, «πολύ πιθανόν» είχε σχέση με τον Σερ Χάμφρεϊ Ατκινς, βουλευτή του Σπέλθορν, ισχυρίζεται στο βιβλίο η συγγραφέας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η κ. Γκαουντόιν είπε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το βιβλίο της ότι της είπαν: «Το αστείο για τον Άτκινς ήταν ότι, για κάποιον που δεν ήταν πολύ καλός, συνέχιζε να παίρνει προαγωγές. Τώρα, γιατί συνέβαινε αυτό;»

Ο σερ Χάμφρι ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Έντουαρντ Χιθ όταν οι Συντηρητικοί ήταν στην αντιπολίτευση και στη συνέχεια υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας από το 1979 έως το 1981. Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ-Νερν και είχε τέσσερα παιδιά. Πέθανε το 1996.

Μια πηγή που ανέφερε η Γκαουντόιν ήταν ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Τζόναθαν Εϊτκεν. Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση με τον Σερ Χάμφρεϊ, ο κ. Εϊτκεν είπε: «Υπήρχαν φήμες που το υποδείκνυαν αυτό την εποχή εκείνη. Η ομορφιά του μπορεί να την είχε γοητεύσει, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν απελπιστικό».

Advertisement

Reino Unido

Un libro sobre Margaret Thatcher revela q tuvo 2amantes durante su carrera política

Tina Gaudoin, autora de 'The Incidental Feminist', sostiene que la 'Dama de Hierro' mantuvo dos romances extramatrimoniales, uno de ellos en su etapa como primera ministra. EL MUNDO ES pic.twitter.com/gk2wWafvKr — mar (@mar1016563) October 15, 2025

Ο Άτκινς πέθανε το 1996 σε ηλικία 74 ετών, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της Θάτσερ από την πρωθυπουργία.

Άλλες πηγές αναφέρουν επίσης τη στενή σχέση της Θάτσερ με τον επικεφαλής επικοινωνίας της, λόρδο Τιμ Μπελ, περιγράφοντας τη σχέση τους ως «εξωσχολική φιλία», και «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα» ήταν όταν ο Λόρδος Μπελ έβαζε το χέρι του στο γόνατό της, «μεταξύ άλλων πράγματων», κατά τη διάρκεια των δείπνων.

Advertisement

Ο επίσημος βιογράφος της Θάτσερ, λόρδος Μουρ, διέψευσε τις φήμες αυτές λέγοντας: «Έχω ακούσει για τη φήμη σχετικά με τον Άτκινς, αλλά δεν έχω δει ποτέ καμία απόδειξη. Μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανο». Χαρακτήρισε επίσης τις αναφορές για τον Τιμ Μπελ ως «αβάσιμες».