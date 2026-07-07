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Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων, αλλά περιόρισε τη διάρκεια της απαγόρευσης, επιτρέποντάς της να θέσει υποψηφιότητα.

Η Λε Πεν θα ασκήσει αναίρεση στο ανώτατο δικαστήριο, γεγονός που της επιτρέπει να διεξάγει την προεκλογική της εκστρατεία χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Το κόμμα της Εθνική Συσπείρωση προηγείται στις δημοσκοπήσεις, παρά την κριτική που δέχεται για την ηθική διάσταση της καταδίκης της.

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Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027, αφού το εφετείο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης άσκησης δημόσιου αξιώματος που της είχε επιβληθεί.

Οι προεδρικές φιλοδοξίες της Λε Πεν βρίσκονταν σε αβεβαιότητα από τον Μάρτιο του 2025, όταν της επιβλήθηκε πενταετής εκλογική απαγόρευση λόγω της χρήσης χρημάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πληρωμή μισθών σε μέλη του προσωπικού του αντιμεταναστευτικού κόμματός της, της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN), στη Γαλλία.

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Την Τρίτη, το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Λεπέν για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης υποψηφιότητας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την 57χρονη να συμμετάσχει στις εκλογές του επόμενου έτους.

Το RN προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του επόμενου Απριλίου. Και η Λε Πεν, η οποία έχει αποτύχει τρεις φορές να κερδίσει την προεδρία για την ακροδεξιά στα 15 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος, ποντάρει στο ότι οι ψηφοφόροι θα μπορέσουν να παραβλέψουν την καταδικαστική απόφαση.

«Απόψε, είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές», δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στο τηλεοπτικό κανάλι TF1, λίγες ώρες μετά την έκδοση της απόφασης.

🔴 Marine le Pen réagit à la décision de la cour d'appel :



🗣️ "J'avais indiqué que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation (…) je ferai donc campagne sans bracelet électronique" @MLP_officiel pic.twitter.com/HDiwczI9F2 — TF1Info (@TF1Info) July 7, 2026

Η Λεπέν είχε δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι δεν θα κατέβαινε υποψήφια για την προεδρία αν το δικαστήριο της επέβαλε ηλεκτρονική παρακολούθηση, καθώς αυτό θα παρεμπόδιζε την προεκλογική της εκστρατεία και θα υπονόμευε την αξιοπιστία της.

Το κόμμα της είχε ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για την πιθανότητα ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, να είναι ο υποψήφιος αντί για εκείνη.

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H Λε Πεν δήλωσε στο TF1 την Τρίτη ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Τρίτης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Cour de Cassation, και ότι, έως ότου το εν λόγω δικαστήριο εκδώσει τη δική του απόφαση, δεν θα υποχρεούται να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, παρότι το εφετείο είχε αποφασίσει ότι θα έπρεπε να το φοράει για ένα έτος.

Λε Πεν: Κρίθηκε ένοχη, αλλά μπορεί να είναι υποψήφια

Η απόφαση της Τρίτης κατέστησε τη Λε Πεν ανίκανη να ασκήσει δημόσιο αξίωμα για 45 μήνες αντί για 60, με 30 μήνες με αναστολή. Καθώς η απαγόρευση ισχύει από την περσινή απόφαση, η απαιτούμενη περίοδος απαγόρευσης των 15 μηνών έχει ήδη εκτιθεί.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι, αν και επιβεβαίωσε την ενοχή της Λεπέν, έλαβε επίσης υπόψη «την ελευθερία επιλογής του ψηφοφόρου, προϋπόθεση για την έκφραση της δημοκρατικής ψήφου».

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Επίσης, μείωσε την ποινή φυλάκισης σε δύο χρόνια με αναστολή και ένα, αντί για δύο, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Το κόμμα της πρώτο στις δημοσκοπήσεις

Η Λεπέν και ο Μπαρντελά προηγούνται επί του παρόντος στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές. Η RN έχει καταστεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα στη Εθνοσυνέλευση, αν και το γαλλικό κοινοβούλιο παραμένει διαιρεμένο μεταξύ τριών κύριων μπλοκ: της ακροδεξιάς, της ακροαριστεράς και του κέντρου.

Η ηγέτιδα των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι «σε έναν κανονικό κόσμο, όπου η RN είχε έστω και το παραμικρό ίχνος ηθικής, η (Λεπέν) θα παραιτούνταν… διότι δεν μπορεί κανείς να υποβάλει υποψηφιότητα με αξιοπρέπεια αφού έχει καταδικαστεί για κατάχρηση δημοσίων πόρων».

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Η καταδίκη της Λεπέν απορρέει από κατηγορίες ότι στελέχη του RN κατάχρησαν κονδύλια που προορίζονταν για βοηθούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2025, οι δικαστές έκριναν ότι είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο σχέδιο, ένα συμπέρασμα το οποίο αμφισβήτησε. Η απόφαση της Τρίτης επιβεβαίωσε ότι ήταν ένοχη για κατάχρηση δημοσίων χρημάτων.

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