Σοκ και θλίψη επικρατούν στην πόλη Φεζ στο Μαρόκο, μετά την κατάρρευση δύο τετραώροφων κτηρίων στη συνοικία Al-Mustaqbal Al-Massira, στην περιοχή Zouagha.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια. «Άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν, με διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας», ανέφερε το πρακτορείο MAP, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για να «σωθούν άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια».

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φεζ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και νωρίτερα, το προσωπικό της πολιτικής προστασίας κατάφερε να βγάλει ένα παιδί ζωντανό από τα ερείπια. Η απομάκρυνση των ερειπίων συνεχίζεται με τη βοήθεια των κατοίκων και αναμένονται νεότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό είναι παρόμοιο με την κατάρρευση ενός κτηρίου στη συνοικία Al Hassani τον Μάιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 6, προκαλώντας εκκλήσεις για υποχρεωτικές επισκευές και εκκένωση των κτηρίων που διατρέχουν κίνδυνο.