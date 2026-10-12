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Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12, πυροβολώντας τέσσερις ή πέντε φορές κατά των θυμάτων.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 14χρονο μαθητή ως τον κύριο ύποπτο για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Τα δύο θύματα έλαβαν ιατρική φροντίδα και η ζωή τους δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο μετά τον τραυματισμό τους.

Κυβερνητικά στελέχη πρόκειται να επισκεφθούν το σχολικό συγκρότημα για να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

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Δύο δημόσιοι υπάλληλοι τραυματίστηκαν από σκάγια κυνηγετικού όπλου διαμετρήματος 12, ενώ βρίσκονταν έξω από το σχολείο τους, στην Ομπάν, κοντά στη Μασσαλία. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι εκείνος ήταν που πυροβόλησε αρκετές φορές, συνελήφθη λίγο αργότερα.



Ο διευθυντής και μία καθηγήτρια γυμνασίου στην Ομπάν (Aubagne) δέχθηκαν πυροβολισμούς και τραυματίστηκαν έξω από το σχολείο τους το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που μίλησαν στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Ένας 14χρονος μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου συνελήφθη λίγο αργότερα.



Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο διευθυντής, ηλικίας περίπου 50 ετών, βρισκόταν μπροστά από το σχολείο Ζοζέφ Λακανάλ (Joseph Lakanal), όταν έγινε στόχος πυροβολισμού, πιθανότατα από κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12.

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🔴 Le proviseur du collège Joseph Lakanal à Aubagne (Bouches-du-Rhône) s’est fait tirer dans la jambe. Un professeur a aussi été touché. L’auteur du coup de feu a interpellé. Il pourrait s’agir d’un élève de l’établissement. #canal16 https://t.co/DfNr5jt46i October 12, 2026

«Ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις ή πέντε φορές», αναφέρθηκε στην εφημερίδα.



Στον διευθυντή και στην καθηγήτρια παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, ενώ η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όταν επικοινώνησαν μαζί της, η Αστυνομική Διεύθυνση του διαμερίσματος Μπους-ντυ-Ρον (Bouches-du-Rhône) επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι ένας 14χρονος είχε πράγματι συλληφθεί λίγο αργότερα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να άνοιξε πυρ αρκετές φορές, τραυματίζοντας τον διευθυντή και μία καθηγήτρια ηλικίας 37 ετών.

🔴 Le proviseur du collège Joseph Lakanal à Aubagne (Bouches-du-Rhône) s’est fait tirer dans la jambe. Un professeur a aussi été touché. L’auteur du coup de feu a interpellé. Il pourrait s’agir d’un élève de l’établissement. #canal16 https://t.co/DfNr5jt46i — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπους-ντυ-Ρον επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της βρίσκονταν στο σημείο.

Με αφορμή τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο γυμνάσιο Λακανάλ (Lakanal) στην Ομπάν, οι υπουργοί Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας, καθώς και ο αρμόδιος υφυπουργός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Μαθητεία, πρόκειται να επισκεφθούν το σχολείο σήμερα το απόγευμα.

Η Γαλλία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα κύμα διαμαρτυριών για την κατάσταση των σχολείων της χώρας, με ορισμένες από τις διαδηλώσεις να σημαδεύονται από βίαια επεισόδια. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι καταδίκασε αυτά τα περιστατικά βίας.