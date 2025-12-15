Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπέστη κάταγμα σπονδύλου κατά τη διάρκεια του μυστικού ταξιδιού της από την κρυψώνα της στη Βενεζουέλα προς τη Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπός της.

Η Ματσάδο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι φοβήθηκε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού της για να παραλάβει το Νόμπελ της στο Όσλο.

Η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten ανέφερε ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης θαλάσσιας διαδρομής σε ένα μικρό αλιευτικό σκάφος που χτυπήθηκε από υψηλά κύματα.

«Η κάταγμα των σπονδύλων επιβεβαιώθηκε», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ματσάδο, Κλαούντια Ματσέρο.

«Προς το παρόν, δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο (της Aftenposten)», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Ματσάδο εξετάστηκε από γιατρούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο στο Ουλεβάλ.

Αφού έφτασε στο Όσλο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, η 58χρονη είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι ήθελε να δει γιατρό, χωρίς να δώσει περισσότερες ιατρικές λεπτομέρειες.

Είχε προγραμματίσει να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην νορβηγική πρωτεύουσα την Τετάρτη, αλλά καθυστέρησε και δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.

Το κάταγμα δεν την εμπόδισε να σκαρφαλώσει πάνω από ένα φράγμα για να χαιρετήσει τους υποστηρικτές της έξω από το ξενοδοχείο της λίγο μετά την άφιξή της.

Η Ματσάδο κατηγόρησε τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο ότι έκλεψε τις εκλογές της Βενεζουέλας του Ιουλίου 2024, από τις οποίες της απαγορεύτηκε η συμμετοχή – μια κατηγορία που υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, μετά την αμφισβήτηση της εξουσίας του.

Το Καράκας δήλωσε ότι θα την θεωρούσε φυγά, αν έφευγε από τη χώρα, και η ίδια δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για το πώς κατάφερε να φύγει από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε περούκα και μεταμφίεση για να φτάσει από το Καράκας στη βόρεια ακτή και πέρασε από 10 σημεία ελέγχου χωρίς να την πιάσουν.

