Με κινηματογραφικό τρόπο και την βοήθεια των ΗΠΑ «δραπέτευσε» από τη Βενεζουέλα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης από τη Νορβηγία όπου βρέθηκε για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε για τη δράση της απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς του Μαδούρο.

Αφού διανύσει την απόσταση από το προάστιο του Καράκας, όπου κρυβόταν τον τελευταίο χρόνο, έως ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι, όπου την περίμενε μια μικρή βάρκα η Ματσάδο και οι δύο συνοδοί της αντιμετώπισαν δέκα στρατιωτικά σημεία ελέγχου, τα οποία απέφυγαν κάθε φορά, σύμφωνα με άτομο που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Μόλις έφτασε στα μεσάνυχτα στην ακτή, ξεκουράστηκε για λίγο πριν ξεκινήσει το πιο επικίνδυνο κομμάτι της διαδρομής: το ταξίδι με μια ξύλινη ψαρόβαρκα σε ανοιχτή θάλασσα προς το Κουρασάο, μέσα σε ισχυρούς ανέμους και ταραγμένη θάλασσα.

Η διαδρομή οργανωνόταν επί δύο μήνες από ένα δίκτυο που έχει βοηθήσει και άλλα άτομα να φύγουν από τη χώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δίκτυο επικοινώνησε με τον αμερικανικό στρατό πριν η βάρκα βγει στη θάλασσα, ώστε να ενημερωθούν οι αμερικανικές δυνάμεις για τους επιβαίνοντες και να αποφευχθεί πιθανό πλήγμα, καθώς παρόμοιες βάρκες έχουν δεχθεί επιθέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, με πάνω από 80 νεκρούς.

«Τους προειδοποιήσαμε για το σημείο αναχώρησης, ώστε να μη χτυπηθεί η βάρκα», είπε το άτομο που γνώριζε την επιχείρηση στην Wall Street Journal. Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ενήμερη για την επιχείρηση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, χωρίς όμως να είναι σαφής ο βαθμός εμπλοκής της.

Η Ματσάδο έφτασε στο Κουρασάο το μεσημέρι της Τρίτης, καταπονημένη, έμεινε ένα βράδυ στο νησί πριν επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ που διατέθηκε από συνεργάτη της στο Μαϊάμι. Το πρωί της Τετάρτης το αεροσκάφος απογειώθηκε για το Όσλο, με ενδιάμεση στάση στο Μπανγκόρ του Μέιν.

Πριν επιβιβαστεί, η Ματσάδο ηχογράφησε ένα σύντομο μήνυμα ευχαριστώντας «όσους ρίσκαραν τη ζωή τους» για να μπορέσει να φύγει από τη Βενεζουέλα. Προσγειώθηκε στη Νορβηγία το βράδυ της Τετάρτης.

Η διαδρομή της είχε κρατηθεί τόσο μυστική, ώστε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωνε στα τοπικά ΜΜΕ, λίγο πριν την τελετή, ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν. Την απονομή παρέλαβε η κόρη της, η οποία μετέφερε το μήνυμα της μητέρας της: «θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα πολύ σύντομα».

Λίγο αργότερα, η Ματσάδο εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Grand Hotel στο Όσλο, χαιρετώντας υποστηρικτές που την φώναζαν «γενναία» και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Βενεζουέλας. «Προσπαθώ ακόμα να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ», είπε στο BBC.

Η ίδια σκοπεύει να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, καθώς ζούσε επί έναν χρόνο σε πλήρη απομόνωση και υπό κακουχίες. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη στη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας.

«Αποτυχημένη θεατρική παράσταση»

Την ίδια ώρα στο Καράκας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατηγόρησε τη Ματσάδο και την αντιπολίτευση ότι εργάζονται για τα «ιμπεριαλιστικά συμφέροντα» των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την απόδραση «αποτυχημένη θεατρική παράσταση».

Η αναχώρηση από τη χώρα ίσως ενέχει τον κίνδυνο να μην της επιτραπεί η επιστροφή, όπως έχει συμβεί με άλλους ηγέτες της αντιπολίτευσης που διέφυγαν στο παρελθόν. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας έχει δηλώσει ότι η Ματσάδο θα θεωρείται φυγάς αν ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, στελέχη της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η παρουσία της στο εξωτερικό θα ενισχύσει τον αγώνα τους, δίνοντάς της μεγαλύτερη δυνατότητα να πιέσει διεθνείς κυβερνήσεις για μέτρα κατά του καθεστώτος Μαδούρο. Η ίδια έχει δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα, γνωρίζοντας ότι μπορεί να συλληφθεί.

