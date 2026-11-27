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Το ζώο έζησε πριν από περίπου 415 εκατομμύρια χρόνια στο Πρώιμο Δεβόνιο, κατοικώντας κυρίως σε πλημμυρικές πεδιάδες και ποτάμια της περιοχής που σήμερα αποτελεί την Αγγλία και την Ουαλία.

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Palaeontology το 2026, επιβεβαίωσε την ταυτότητα του είδους μέσω αξονικής τομογραφίας και σύγκρισης με μεταγενέστερα ευρήματα.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι το γιγάντιο μέγεθος του σκορπιού οφειλόταν στην έλλειψη ανταγωνισμού από άλλους θηρευτές, ενώ η επιβίωσή του πιθανόν να συνδεόταν τόσο με το υδάτινο όσο και με το χερσαίο περιβάλλον.

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Ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει βρεθεί ποτέ είναι ο εξαφανισμένος Praearcturus gigas. Είχε μήκος περίπου ένα μέτρο, όσο ένας σκύλος μεσαίου μεγέθους, και δαγκάνες πάνω από 16 εκατοστά. Έζησε πριν από περίπου 415 εκατομμύρια χρόνια στη σημερινή Αγγλία και Ουαλία. Αυτό δείχνει μελέτη ερευνητών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Palaeontology στις 3 Ιουνίου 2026.

Μόνο οι δαγκάνες του ήταν μακρύτερες από ολόκληρο το σώμα πολλών σκορπιών που ζουν σήμερα. Το ζώο ήταν τέσσερις με πέντε φορές μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο σημερινό σκορπιό.

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Πότε και πού έζησε ο Praearcturus gigas;

Ο Praearcturus gigas έζησε στο Πρώιμο Δεβόνιο, και συγκεκριμένα στη βαθμίδα του Λοχκοβίου, πριν από περίπου 415 εκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματά του προέρχονται από πετρώματα του Παλαιού Ερυθρού Ψαμμίτη (Old Red Sandstone) στην Αγγλία και στην Ουαλία. Το πρώτο δείγμα βρέθηκε στο Rowlestone.

Ο κόσμος τότε ήταν πολύ διαφορετικός. Στη στεριά άρχιζαν μόλις να απλώνονται μικρά φυτά και μύκητες, και δάση δεν υπήρχαν ακόμη. Ο σκορπιός ζούσε σε πλημμυρικές πεδιάδες, δηλαδή σε εκτάσεις γύρω από ποτάμια που πλημμύριζαν τακτικά. Οι πρόγονοι των ερπετών, των θηλαστικών και των πτηνών δεν είχαν ακόμη βγει από το νερό.

Πόσο μεγάλος ήταν;

Το μεγαλύτερο κομμάτι που σώζεται είναι μια δαγκάνα, που στην επιστημονική ορολογία λέγεται χηλή του ποδοπάλπου. Τα ποδοπάλπα είναι τα δύο εξαρτήματα στο μπροστινό μέρος του σώματος των σκορπιών που καταλήγουν στις δαγκάνες. Η χηλή του Praearcturus φτάνει τα 16 εκατοστά.

Ολόκληρος σκελετός δεν έχει βρεθεί. Οι ερευνητές υπολόγισαν το συνολικό μήκος συγκρίνοντας τις αναλογίες της δαγκάνας με εκείνες σκορπιών της ίδιας εποχής που έχουν σωθεί καλύτερα. Το αποτέλεσμα, περίπου ένα μέτρο, είναι εκτίμηση και όχι μέτρηση ολόκληρου ζώου.

Γιατί οι επιστήμονες χρειάστηκαν 150 χρόνια για να καταλάβουν τι ήταν;

Τα απολιθώματα φυλάσσονται στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου για περισσότερα από 150 χρόνια. Το 1870 ο παλαιοντολόγος Henry Woodward τα περιέγραψε ως γιγάντιο ισόποδο, ένα καρκινοειδές συγγενικό με τις σημερινές «γουρουνίτσες» του κήπου. Από εκεί προέρχεται και το όνομα: «πριν από τον Arcturus», ένα γένος ισοπόδων, και gigas, από το ελληνικό «γίγας».

Τα κομμάτια ήταν λίγα και δεν είχαν χαρακτηριστικά όπως η ουρά, γι’ αυτό οι ερμηνείες άλλαζαν. Το 1885 το ζώο κατατάχθηκε στα αρθροπλευρίδια, γιγάντια πολύποδα της εποχής. Το 1972 ένα απολίθωμα δαγκάνας από την Αγγλία περιγράφηκε ως νέος γιγάντιος σκορπιός, ο Brontoscorpio anglicus. Για χρόνια αναφερόταν ως το μεγαλύτερο αραχνοειδές όλων των εποχών. Το 1980 προτάθηκε για πρώτη φορά ότι και ο Praearcturus ήταν σκορπιός, αλλά ακόμη και το 2024 κάποιοι ειδικοί είχαν αμφιβολίες.

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Τη συζήτηση την έκλεισε η μελέτη του 2026, με επικεφαλής τον Richard Howard, επιμελητή απολιθωμένων αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο Praearcturus ήταν σκορπιός. Κατέληξαν επίσης ότι ο Brontoscorpio και ένα ακόμη απολίθωμα από την Ουαλία, ο Bennettarthra, ανήκουν στο ίδιο είδος. «Ο Praearcturus μας προβλημάτιζε, εμάς τους παλαιοντολόγους, για περισσότερο από έναν αιώνα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Russell Garwood, παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Πώς απέδειξαν ότι ήταν σκορπιός;

Το κλειδί ήταν ένας άλλος αρχαίος σκορπιός από τον Καναδά, ο Eramoscorpius brucensis, που έχει σωθεί πολύ καλύτερα. Ο Howard εξήγησε ότι ο E. brucensis ανακαλύφθηκε μόλις το 2015, γι’ αυτό η κρίσιμη ομοιότητα δεν είχε φανεί νωρίτερα.

Η ομάδα φωτογράφισε τα απολιθώματα και τα εξέτασε με αξονική τομογραφία, που δείχνει την εσωτερική δομή χωρίς να τα καταστρέψει. Έφτιαξε επίσης ακριβή σχέδια με camera lucida, ένα οπτικό όργανο που προβάλλει το δείγμα πάνω στο χαρτί. Η σύγκριση έδειξε ανατομικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν μόνο στους σκορπιούς.

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Ζούσε στη στεριά ή στο νερό;

Μάλλον και στα δύο. Ορισμένα απολιθώματα από την Ουαλία έχουν πτερυγοειδείς προεκτάσεις στο σώμα, παρόμοιες με εκείνες των σημερινών αστακών και καβουριών, κάτι που υποδηλώνει ότι ζούσε τουλάχιστον εν μέρει στο νερό. Τα πετρώματα στα οποία βρέθηκε είχαν σχηματιστεί από ποτάμια, άρα το ζώο πιθανότατα σύχναζε σε γλυκά νερά.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι στη στεριά κυνηγούσε μικρά ζώα. Επειδή όμως η ζωή στη στεριά ήταν ακόμη φτωχή, μάλλον έψαχνε τροφή και στα ποτάμια, όπως ψάρια και ευρυπτερίδες, τους λεγόμενους «θαλάσσιους σκορπιούς». «Τα όρια ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα ήταν τότε πολύ λιγότερο ξεκάθαρα», σημείωσε ο Greg Edgecombe του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Σύμφωνα με τα γενεαλογικά δέντρα που βγαίνουν από το DNA, οι σκορπιοί συγγενεύουν στενά με τα άλλα αραχνοειδή, που κατάγονται από προγόνους της στεριάς. Αν ισχύει αυτό, τότε ο Praearcturus είναι πιθανότατα παράδειγμα ζώου που επέστρεψε στο νερό, κατά τον Edgecombe.

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Γιατί μεγάλωσε τόσο πολύ;

Οι γνωστοί γιγάντιοι αρθρόποδοι, όπως τα τεράστια πολύποδα και τα έντομα που έμοιαζαν με λιβελλούλες, έζησαν στο Λιθανθρακοφόρο. Εκείνη την εποχή τα δάση είχαν ανεβάσει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Ο Praearcturus έζησε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα και δεν ωφελήθηκε από αυτό το οξυγόνο.

Η εξήγηση που προτείνουν οι ερευνητές είναι οικολογική. Δεν υπήρχαν άλλοι μεγάλοι θηρευτές, οπότε ένας μεγαλόσωμος σκορπιός μπορούσε να κυριαρχήσει χωρίς ανταγωνισμό. Είναι υπόθεση, όχι αποδεδειγμένο συμπέρασμα.

Έβγαζε ήχους;

Στα ποδοπάλπα του υπάρχουν ραβδώσεις. Αρκετά σημερινά είδη σκορπιών τρίβουν τέτοιες ραβδώσεις στο σώμα τους και βγάζουν ένα σύριγμα που διώχνει τους θηρευτές. Το φαινόμενο λέγεται τριγμός (stridulation). Δεν ξέρουμε αν ο Praearcturus τις χρησιμοποιούσε με τον ίδιο τρόπο.

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Πότε εξαφανίστηκε;

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το είδος ίσως επιβίωσε περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια ακόμη μετά την εποχή των απολιθωμάτων. Κατά την υπόθεσή τους, η παρακμή του συνδέεται με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για τροφή καθώς αναπτύσσονταν τα οικοσυστήματα της στεριάς, με γιγάντια πολύποδα και λιβελλούλες. Και οι δύο εκτιμήσεις θα ελεγχθούν μόνο αν βρεθούν νεότερα απολιθώματα.

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Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που ζει σήμερα;

Ο μεγαλύτερος σημερινός σκορπιός είναι ο γιγάντιος δασικός σκορπιός της Ινδίας (Heterometrus ή Gigantometrus swammerdami). Σύμφωνα με τα Guinness World Records, το μεγαλύτερο δείγμα που έχει καταγραφεί είχε μήκος 29,2 εκατοστά, από τις άκρες των δαγκανών μέχρι το κεντρί. Βρέθηκε στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο χωριό Κρισναρατζαπουράμ της Ινδίας. Τα αρσενικά του είδους ξεπερνούν συχνά τα 18 εκατοστά.

Παρά το μέγεθός του, δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί το δηλητήριό του δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Ο αυτοκρατορικός σκορπιός της Δυτικής Αφρικής (Pandinus imperator) φτάνει επίσης τα 18 εκατοστά, με ρεκόρ ένα αρσενικό 22,9 εκατοστών από τη Σιέρα Λεόνε.

Ο Praearcturus, με το ένα μέτρο μήκος, ήταν δηλαδή τέσσερις με πέντε φορές μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο σκορπιό που υπάρχει σήμερα.

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Πηγές