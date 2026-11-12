Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

ΠΗΓΕΣ: Αρριανός – Αλεξάνδρου Ανάβασις, Πλούταρχος – Βίος Αλεξάνδρου, Διόδωρος Σικελιώτης – Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ελληνική Ιστορία – Υπουργείο Παιδείας, Γενικό Επιτελείο Στρατού – Μέγας Αλέξανδρος, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, UNESCO – Archaeological Site of Aigai.

Και ότι ο Αλέξανδρος δεν επρόκειτο να περιοριστεί στα σύνορα του βασιλείου που είχε κληρονομήσει.

Ήταν η στιγμή που έγινε φανερό ότι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής μπορούσε να ηττηθεί.

Η μάχη της Ισσού δεν ήταν απλώς μία νίκη ενός νεαρού βασιλιά απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Το ψηφιδωτό της Νάπολης, τα αρχαιολογικά ευρήματα της Μακεδονίας και οι αφηγήσεις των αρχαίων ιστορικών διατηρούν ζωντανή τη μνήμη μιας σύγκρουσης που άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολή.

Κι όμως, η μορφή του Αλεξάνδρου εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Από το 333 π.Χ. έως το 2026 έχουν περάσει 2.358 χρόνια, με τη συμβατική ιστορική χρονολόγηση που δεν περιλαμβάνει έτος μηδέν.

Μία μάχη που εξακολουθεί να συγκινεί 2.359 χρόνια αργότερα

Η εκπαίδευση, η ηγεσία, η πειθαρχία και η στρατηγική μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και εξαιρετικά δυσμενείς συσχετισμούς.

Η Ισσός απέδειξε ότι η αριθμητική υπεροχή δεν αρκεί πάντοτε για τη νίκη.

Και τέταρτον, στην προσωπική του παρουσία στο κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης.

Τρίτον, στην ταχύτητα με την οποία ο Αλέξανδρος αναγνώρισε και εκμεταλλεύτηκε το ευάλωτο σημείο της αντίπαλης παράταξης.

Δεύτερον, στον συντονισμό της μακεδονικής φάλαγγας με το επίλεκτο ιππικό.

Πρώτον, στην αξιοποίηση του περιορισμένου πεδίου της μάχης, το οποίο περιόρισε το αριθμητικό πλεονέκτημα των Περσών.

Η νίκη του Αλεξάνδρου στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικούς παράγοντες.

Γιατί η Ισσός θεωρείται στρατιωτικό αριστούργημα

Βρίσκεται επίσης στην εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, στη δημιουργία νέων πόλεων και στη διαμόρφωση ενός κόσμου όπου αναπτύχθηκαν έντονες πολιτιστικές ανταλλαγές.

Η πραγματική αξία αυτής της κληρονομιάς δεν βρίσκεται μόνο στη στρατιωτική δόξα.

Η ιστορία του Αλεξάνδρου αποτελεί διεθνές αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, ενώ η Μακεδονία διαθέτει ένα μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα που συνδέεται άμεσα με την ελληνιστική εποχή.

Η πολιτιστική και τουριστική σημασία αυτών των μνημείων υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

Οι Αιγές έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1996.

Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας παρουσιάζονται σημαντικά τεκμήρια της μακεδονικής ιστορίας, της βασιλικής εξουσίας και της κοινωνίας που δημιούργησε τον στρατό του Αλεξάνδρου.

Η Πέλλα, όπου γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, και οι Αιγές, το βασιλικό κέντρο των Μακεδόνων στη σημερινή Βεργίνα, αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Η Ισσός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας και, κατ’ επέκταση, της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς.

Η σχέση της μάχης με τη σημερινή Ελλάδα

Πέθανε το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Ο Αλέξανδρος συνέχισε την εκστρατεία του μέχρι την Κεντρική Ασία και την Ινδία.

Ο Δαρείος δολοφονήθηκε το 330 π.Χ., ενώ προσπαθούσε να διαφύγει προς τις ανατολικές επαρχίες.

Η νέα νίκη του άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της Βαβυλώνας, των Σούσων και της Περσέπολης.

Το 331 π.Χ. αντιμετώπισε ξανά τον Δαρείο στη μάχη των Γαυγαμήλων.

Στη συνέχεια προχώρησε στην Αίγυπτο, όπου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, μία πόλη που εξελίχθηκε σε κορυφαίο κέντρο του ελληνιστικού κόσμου.

Το 332 π.Χ. κατέλαβε την Τύρο έπειτα από πολύμηνη πολιορκία.

Ο Αλέξανδρος συνέχισε την πορεία του προς τη Φοινίκη.

Αποτέλεσε όμως αποφασιστικό βήμα προς την κατάλυσή της.

Η Ισσός δεν σήμανε το άμεσο τέλος της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Τι ακολούθησε μετά τη νίκη

Η σκηνή αποδίδεται συνήθως στη μάχη της Ισσού, αν και έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές ερμηνείες για την ακριβή σύγκρουση που απεικονίζεται.

Το πρωτότυπο ψηφιδωτό ανήκει στις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάπολης.

Το βλέμμα του Μακεδόνα βασιλιά, η αγωνία του Δαρείου, τα άλογα και οι πολεμιστές δημιουργούν μία σκηνή εξαιρετικής δραματικής έντασης.

Απεικονίζει τον Αλέξανδρο να ορμά προς τον Δαρείο, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο άρμα του.

Οι διαστάσεις του είναι περίπου 5,8 επί 3,1 μέτρα.

Αποτελείται από περίπου 1,5 εκατομμύριο μικροσκοπικές ψηφίδες, σύμφωνα με τη συχνά αναφερόμενη εκτίμηση.

Το έργο χρονολογείται περίπου στον 2ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ότι βασίστηκε σε παλαιότερη ελληνιστική ζωγραφική σύνθεση.

Πρόκειται για το περίφημο ψηφιδωτό του Αλεξάνδρου, που ανακαλύφθηκε το 1831 στην Οικία του Φαύνου, στην Πομπηία.

Η μάχη της Ισσού συνδέεται με ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης που διασώθηκαν από την αρχαιότητα.

Η μακεδονική ηγεμονία είχε δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό πλαίσιο, αλλά δεν είχε εξαφανίσει τις αντιθέσεις.

Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος αποτελούνταν από διαφορετικές πόλεις, πολιτικά συμφέροντα και στρατιωτικές παραδόσεις.

Το γεγονός, πάντως, δείχνει ότι η εκστρατεία του Αλεξάνδρου δεν μπορεί να περιγραφεί απλουστευτικά ως μία σύγκρουση στην οποία όλοι οι Έλληνες βρίσκονταν στην ίδια πλευρά.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οριστικά εξακριβωμένοι.

Στην Ισσό οι σχετικές εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 10.000 έως 30.000 Έλληνες μισθοφόρους στις περσικές δυνάμεις.

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της Ισσού είναι ότι Έλληνες πολεμούσαν και στον στρατό του Δαρείου.

Έλληνες πολεμούσαν και στις δύο πλευρές

Χρειάζεται, βεβαίως, να θυμόμαστε ότι οι σχετικές περιγραφές προέρχονται από ιστορικούς που έγραψαν αρκετό καιρό μετά τα γεγονότα και συχνά επιδίωκαν να αναδείξουν την προσωπικότητα του Μακεδόνα βασιλιά.

Η στάση αυτή παρουσιάζεται από τους αρχαίους συγγραφείς ως χαρακτηριστικό της βασιλικής του συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τις αρχαίες αφηγήσεις, ο Αλέξανδρος διέταξε να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και να προστατευθούν.

Η μητέρα του, η σύζυγός του και τα παιδιά του βρέθηκαν στα χέρια των νικητών.

Κατά τη φυγή του, ο Πέρσης βασιλιάς εγκατέλειψε το στρατόπεδό του.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της μάχης αφορά την οικογένεια του Δαρείου.

Η οικογένεια του Δαρείου στα χέρια του Αλεξάνδρου

Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι ο περσικός στρατός υπέστη βαριά ήττα και σημαντικές απώλειες, ενώ ο Αλέξανδρος διατήρησε την επιχειρησιακή ικανότητα του στρατεύματός του.

Δεν διαθέτουμε αξιόπιστα μητρώα απωλειών όπως στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Για τις δυνάμεις του Αλεξάνδρου αναφέρονται σε ορισμένες ιστορικές αφηγήσεις περίπου 450 νεκροί.

Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και θεωρούνται από πολλούς ιστορικούς υπερβολικοί.

Σε ορισμένες αφηγήσεις αναφέρονται έως και 100.000 νεκροί πεζοί και 10.000 ιππείς.

Οι αρχαίες πηγές παραδίδουν εξαιρετικά μεγάλους αριθμούς περσικών απωλειών.

Ο στρατός του άρχισε να υποχωρεί και η μάχη κατέληξε σε μεγάλη νίκη του Αλεξάνδρου.

Ο Πέρσης βασιλιάς, βλέποντας τον κίνδυνο να πλησιάζει, εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.

Η κίνηση αυτή δημιούργησε άμεση απειλή για τον ίδιο τον Δαρείο.

Αντί να συνεχίσει απλώς την καταδίωξη, έστρεψε τις δυνάμεις του προς το κέντρο της περσικής παράταξης.

Όμως ο Αλέξανδρος κατάφερε να διασπάσει την περσική αριστερή πτέρυγα.

Για ένα διάστημα η έκβαση της μάχης παρέμενε αμφίρροπη.

Οι Έλληνες μισθοφόροι του Δαρείου αντιστάθηκαν σθεναρά στη μακεδονική φάλαγγα, προκαλώντας σοβαρές απώλειες.

Η σύγκρουση άρχισε με μεγάλη ένταση.

Στην αριστερή πτέρυγα βρισκόταν ο έμπειρος στρατηγός Παρμενίων.

Ο Αλέξανδρος ανέλαβε τη διοίκηση της δεξιάς πτέρυγας, όπου είχε συγκεντρώσει το επίλεκτο ιππικό του.

Ο ίδιος βρισκόταν στο βασιλικό άρμα, περιστοιχισμένος από την προσωπική του φρουρά.

Στο κέντρο τοποθέτησε ισχυρές μονάδες πεζικού, ανάμεσά τους και Έλληνες μισθοφόρους που υπηρετούσαν στον περσικό στρατό.

Ο Δαρείος παρέταξε τις δυνάμεις του πίσω από τον ποταμό Πίναρο.

Η μάχη: Πώς ο Αλέξανδρος διέσπασε την περσική παράταξη

Στην Ισσό αυτός ο συνδυασμός πεζικού και ιππικού αποδείχθηκε καθοριστικός.

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος συνήθιζε να ηγείται προσωπικά των αποφασιστικών εφόδων.

Αποτελούνταν από επίλεκτους Μακεδόνες ιππείς, εκπαιδευμένους να πραγματοποιούν ταχύτατες επιθέσεις σε κρίσιμα σημεία της αντίπαλης παράταξης.

Το δεύτερο μεγάλο όπλο ήταν το ιππικό των Εταίρων.

Οι πρώτες σειρές των φαλαγγιτών δημιουργούσαν ένα πυκνό μέτωπο από αιχμές, εξαιρετικά δύσκολο να διασπαστεί με κατά μέτωπο επίθεση.

Το μήκος της σάρισας έφτανε περίπου τα τέσσερα έως έξι μέτρα, ανάλογα με την περίοδο και τον τύπο της.

Η μακεδονική φάλαγγα αποτελούνταν από βαριά οπλισμένους πεζούς, οι οποίοι κρατούσαν τη σάρισα, ένα εξαιρετικά μακρύ δόρυ.

Ήταν η οργάνωση και ο συνδυασμός διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Αλεξάνδρου δεν ήταν ο αριθμός των στρατιωτών του.

Η μακεδονική φάλαγγα και το περίφημο ιππικό

Πρόκειται όμως για υπολογισμό πάνω σε εκτιμήσεις και όχι για ακριβή απογραφή των δύο στρατευμάτων.

Εάν χρησιμοποιήσουμε ενδεικτικά τους αριθμούς των 100.000 Περσών και 40.000 ανδρών του Αλεξάνδρου, η αναλογία ήταν περίπου δυόμισι προς έναν.

Ο στρατός του Αλεξάνδρου υπολογίζεται περίπου σε 35.000 έως 40.000 πεζούς και ιππείς, ανάλογα με την ιστορική εκτίμηση.

Μία συχνά αναφερόμενη σύγχρονη εκτίμηση τοποθετεί τον περσικό στρατό κοντά στους 100.000 άνδρες, χωρίς να υπάρχει οριστική επιστημονική συμφωνία.

Οι δυνατότητες μετακίνησης, ανεφοδιασμού και ανάπτυξης ενός τόσο μεγάλου στρατού στα στενά περάσματα της περιοχής δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν αυτές τις εκτιμήσεις υπερβολικές.

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης παραδίδει επίσης εξαιρετικά υψηλούς αριθμούς.

Ο Αρριανός και ο Πλούταρχος αναφέρουν ότι ο περσικός στρατός έφτανε τους 600.000 άνδρες.

Οι αριθμοί της μάχης της Ισσού αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά ζητήματα.

Πόσους στρατιώτες είχαν οι δύο αντίπαλοι

Αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά την αρχηγία του στρατού του.

Ο Δαρείος αντιλήφθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε μία περιορισμένη στρατιωτική επιδρομή, αλλά μία απειλή για την ίδια την αυτοκρατορία του.

Ακολούθησε η κατάληψη σημαντικών πόλεων της Μικράς Ασίας και η προώθηση προς την Κιλικία.

Η πρώτη μεγάλη νίκη του σημειώθηκε στον Γρανικό ποταμό, όπου συνέτριψε τις περσικές δυνάμεις που επιχείρησαν να εμποδίσουν την προέλασή του.

Το 334 π.Χ. πέρασε τον Ελλήσποντο και αποβιβάστηκε στη Μικρά Ασία.

Να μεταφέρει τον πόλεμο στην Ασία και να αντιμετωπίσει την Περσική Αυτοκρατορία.

Ο γιος του κληρονόμησε αυτή τη στρατιωτική μηχανή, αλλά διέθετε και ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο.

Ο Φίλιππος είχε δημιουργήσει έναν ισχυρό στρατό και είχε επιβάλει τη μακεδονική ηγεμονία στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κόσμου.

Ήταν μόλις 20 ετών.

Ο Αλέξανδρος είχε ανέβει στον θρόνο της Μακεδονίας το 336 π.Χ., μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Φιλίππου Β΄.

Πώς ξεκίνησε η εκστρατεία του Αλεξάνδρου

Ο Δαρείος διέθετε μεγαλύτερο στρατό, αλλά δεν μπορούσε να τον αναπτύξει αποτελεσματικά σε ένα τόσο περιορισμένο μέτωπο.

Το πεδίο της σύγκρουσης βρισκόταν ανάμεσα στη θάλασσα και στις ορεινές περιοχές, κοντά στον ποταμό Πίναρο.

Ορισμένα ιστορικά ημερολόγια την τοποθετούν στις 12 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η ακριβής αντιστοίχιση της αρχαίας ημερομηνίας με το σημερινό ημερολόγιο δεν θεωρείται απολύτως βέβαιη.

Η μάχη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 333 π.Χ., πιθανότατα στις αρχές του μήνα.

Η Ισσός βρισκόταν στην περιοχή της Κιλικίας, κοντά στον σημερινό κόλπο της Αλεξανδρέττας, στη νότια Τουρκία.

Πού βρισκόταν η Ισσός και πότε έγινε η μάχη

Περισσότερα από 2.350 χρόνια αργότερα, η Ισσός εξακολουθεί να διδάσκεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής ευφυΐας, ταχύτητας αποφάσεων και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εδάφους.

Κι όμως, κατάφερε να τον νικήσει, να αναγκάσει τον ίδιο τον Δαρείο να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να ανοίξει τον δρόμο για την κατάκτηση της Ανατολής.

Απέναντί του είχε έναν στρατό αριθμητικά μεγαλύτερο, προερχόμενο από πολλές περιοχές της αχανούς περσικής επικράτειας.

Ο Μέγας Αλέξανδρος , ένας νεαρός βασιλιάς μόλις 23 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Δαρείο Γ΄, τον πανίσχυρο μονάρχη της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Η μάχη της Ισσού, το 333 π.Χ., ανήκει αναμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία.

Υπάρχουν μάχες που κρίνουν την τύχη ενός πολέμου. Και υπάρχουν μάχες που αλλάζουν την πορεία ολόκληρης της ιστορίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Μέγας Αλέξανδρος: Η μάχη της Ισσού που συνέτριψε τον Δαρείο και άλλαξε την παγκόσμια ιστορία

Υπάρχουν μάχες που κρίνουν την τύχη ενός πολέμου. Και υπάρχουν μάχες που αλλάζουν την πορεία ολόκληρης της ιστορίας.

Η μάχη της Ισσού, το 333 π.Χ., ανήκει αναμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας νεαρός βασιλιάς μόλις 23 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Δαρείο Γ΄, τον πανίσχυρο μονάρχη της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Απέναντί του είχε έναν στρατό αριθμητικά μεγαλύτερο, προερχόμενο από πολλές περιοχές της αχανούς περσικής επικράτειας.

Κι όμως, κατάφερε να τον νικήσει, να αναγκάσει τον ίδιο τον Δαρείο να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να ανοίξει τον δρόμο για την κατάκτηση της Ανατολής.

Περισσότερα από 2.350 χρόνια αργότερα, η Ισσός εξακολουθεί να διδάσκεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής ευφυΐας, ταχύτητας αποφάσεων και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εδάφους.

Πού βρισκόταν η Ισσός και πότε έγινε η μάχη

Η Ισσός βρισκόταν στην περιοχή της Κιλικίας, κοντά στον σημερινό κόλπο της Αλεξανδρέττας, στη νότια Τουρκία.

Η μάχη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 333 π.Χ., πιθανότατα στις αρχές του μήνα.

Ορισμένα ιστορικά ημερολόγια την τοποθετούν στις 12 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η ακριβής αντιστοίχιση της αρχαίας ημερομηνίας με το σημερινό ημερολόγιο δεν θεωρείται απολύτως βέβαιη.

Το πεδίο της σύγκρουσης βρισκόταν ανάμεσα στη θάλασσα και στις ορεινές περιοχές, κοντά στον ποταμό Πίναρο.

Αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο Δαρείος διέθετε μεγαλύτερο στρατό, αλλά δεν μπορούσε να τον αναπτύξει αποτελεσματικά σε ένα τόσο περιορισμένο μέτωπο.

Πώς ξεκίνησε η εκστρατεία του Αλεξάνδρου

Ο Αλέξανδρος είχε ανέβει στον θρόνο της Μακεδονίας το 336 π.Χ., μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Φιλίππου Β΄.

Ήταν μόλις 20 ετών.

Ο Φίλιππος είχε δημιουργήσει έναν ισχυρό στρατό και είχε επιβάλει τη μακεδονική ηγεμονία στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κόσμου.

Ο γιος του κληρονόμησε αυτή τη στρατιωτική μηχανή, αλλά διέθετε και ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο.

Να μεταφέρει τον πόλεμο στην Ασία και να αντιμετωπίσει την Περσική Αυτοκρατορία.

Το 334 π.Χ. πέρασε τον Ελλήσποντο και αποβιβάστηκε στη Μικρά Ασία.

Η πρώτη μεγάλη νίκη του σημειώθηκε στον Γρανικό ποταμό, όπου συνέτριψε τις περσικές δυνάμεις που επιχείρησαν να εμποδίσουν την προέλασή του.

Ακολούθησε η κατάληψη σημαντικών πόλεων της Μικράς Ασίας και η προώθηση προς την Κιλικία.

Ο Δαρείος αντιλήφθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε μία περιορισμένη στρατιωτική επιδρομή, αλλά μία απειλή για την ίδια την αυτοκρατορία του.

Αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά την αρχηγία του στρατού του.

Πόσους στρατιώτες είχαν οι δύο αντίπαλοι

Οι αριθμοί της μάχης της Ισσού αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά ζητήματα.

Ο Αρριανός και ο Πλούταρχος αναφέρουν ότι ο περσικός στρατός έφτανε τους 600.000 άνδρες.

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης παραδίδει επίσης εξαιρετικά υψηλούς αριθμούς.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν αυτές τις εκτιμήσεις υπερβολικές.

Οι δυνατότητες μετακίνησης, ανεφοδιασμού και ανάπτυξης ενός τόσο μεγάλου στρατού στα στενά περάσματα της περιοχής δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες.

Μία συχνά αναφερόμενη σύγχρονη εκτίμηση τοποθετεί τον περσικό στρατό κοντά στους 100.000 άνδρες, χωρίς να υπάρχει οριστική επιστημονική συμφωνία.

Ο στρατός του Αλεξάνδρου υπολογίζεται περίπου σε 35.000 έως 40.000 πεζούς και ιππείς, ανάλογα με την ιστορική εκτίμηση.

Εάν χρησιμοποιήσουμε ενδεικτικά τους αριθμούς των 100.000 Περσών και 40.000 ανδρών του Αλεξάνδρου, η αναλογία ήταν περίπου δυόμισι προς έναν.

Πρόκειται όμως για υπολογισμό πάνω σε εκτιμήσεις και όχι για ακριβή απογραφή των δύο στρατευμάτων.

Η μακεδονική φάλαγγα και το περίφημο ιππικό

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Αλεξάνδρου δεν ήταν ο αριθμός των στρατιωτών του.

Ήταν η οργάνωση και ο συνδυασμός διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων.

Η μακεδονική φάλαγγα αποτελούνταν από βαριά οπλισμένους πεζούς, οι οποίοι κρατούσαν τη σάρισα, ένα εξαιρετικά μακρύ δόρυ.

Το μήκος της σάρισας έφτανε περίπου τα τέσσερα έως έξι μέτρα, ανάλογα με την περίοδο και τον τύπο της.

Οι πρώτες σειρές των φαλαγγιτών δημιουργούσαν ένα πυκνό μέτωπο από αιχμές, εξαιρετικά δύσκολο να διασπαστεί με κατά μέτωπο επίθεση.

Το δεύτερο μεγάλο όπλο ήταν το ιππικό των Εταίρων.

Αποτελούνταν από επίλεκτους Μακεδόνες ιππείς, εκπαιδευμένους να πραγματοποιούν ταχύτατες επιθέσεις σε κρίσιμα σημεία της αντίπαλης παράταξης.

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος συνήθιζε να ηγείται προσωπικά των αποφασιστικών εφόδων.

Στην Ισσό αυτός ο συνδυασμός πεζικού και ιππικού αποδείχθηκε καθοριστικός.

Η μάχη: Πώς ο Αλέξανδρος διέσπασε την περσική παράταξη

Ο Δαρείος παρέταξε τις δυνάμεις του πίσω από τον ποταμό Πίναρο.

Στο κέντρο τοποθέτησε ισχυρές μονάδες πεζικού, ανάμεσά τους και Έλληνες μισθοφόρους που υπηρετούσαν στον περσικό στρατό.

Ο ίδιος βρισκόταν στο βασιλικό άρμα, περιστοιχισμένος από την προσωπική του φρουρά.

Ο Αλέξανδρος ανέλαβε τη διοίκηση της δεξιάς πτέρυγας, όπου είχε συγκεντρώσει το επίλεκτο ιππικό του.

Στην αριστερή πτέρυγα βρισκόταν ο έμπειρος στρατηγός Παρμενίων.

Η σύγκρουση άρχισε με μεγάλη ένταση.

Οι Έλληνες μισθοφόροι του Δαρείου αντιστάθηκαν σθεναρά στη μακεδονική φάλαγγα, προκαλώντας σοβαρές απώλειες.

Για ένα διάστημα η έκβαση της μάχης παρέμενε αμφίρροπη.

Όμως ο Αλέξανδρος κατάφερε να διασπάσει την περσική αριστερή πτέρυγα.

Αντί να συνεχίσει απλώς την καταδίωξη, έστρεψε τις δυνάμεις του προς το κέντρο της περσικής παράταξης.

Η κίνηση αυτή δημιούργησε άμεση απειλή για τον ίδιο τον Δαρείο.

Ο Πέρσης βασιλιάς, βλέποντας τον κίνδυνο να πλησιάζει, εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.

Η φυγή του προκάλεσε γενικευμένη αποδιοργάνωση.

Ο στρατός του άρχισε να υποχωρεί και η μάχη κατέληξε σε μεγάλη νίκη του Αλεξάνδρου.

Πόσοι σκοτώθηκαν στην Ισσό

Οι αρχαίες πηγές παραδίδουν εξαιρετικά μεγάλους αριθμούς περσικών απωλειών.

Σε ορισμένες αφηγήσεις αναφέρονται έως και 100.000 νεκροί πεζοί και 10.000 ιππείς.

Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και θεωρούνται από πολλούς ιστορικούς υπερβολικοί.

Για τις δυνάμεις του Αλεξάνδρου αναφέρονται σε ορισμένες ιστορικές αφηγήσεις περίπου 450 νεκροί.

Και εδώ απαιτείται επιφύλαξη.

Δεν διαθέτουμε αξιόπιστα μητρώα απωλειών όπως στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι ο περσικός στρατός υπέστη βαριά ήττα και σημαντικές απώλειες, ενώ ο Αλέξανδρος διατήρησε την επιχειρησιακή ικανότητα του στρατεύματός του.

Η οικογένεια του Δαρείου στα χέρια του Αλεξάνδρου

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της μάχης αφορά την οικογένεια του Δαρείου.

Κατά τη φυγή του, ο Πέρσης βασιλιάς εγκατέλειψε το στρατόπεδό του.

Η μητέρα του, η σύζυγός του και τα παιδιά του βρέθηκαν στα χέρια των νικητών.

Σύμφωνα με τις αρχαίες αφηγήσεις, ο Αλέξανδρος διέταξε να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και να προστατευθούν.

Η στάση αυτή παρουσιάζεται από τους αρχαίους συγγραφείς ως χαρακτηριστικό της βασιλικής του συμπεριφοράς.

Χρειάζεται, βεβαίως, να θυμόμαστε ότι οι σχετικές περιγραφές προέρχονται από ιστορικούς που έγραψαν αρκετό καιρό μετά τα γεγονότα και συχνά επιδίωκαν να αναδείξουν την προσωπικότητα του Μακεδόνα βασιλιά.

Έλληνες πολεμούσαν και στις δύο πλευρές

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της Ισσού είναι ότι Έλληνες πολεμούσαν και στον στρατό του Δαρείου.

Η Περσική Αυτοκρατορία χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες Έλληνες μισθοφόρους.

Στην Ισσό οι σχετικές εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 10.000 έως 30.000 Έλληνες μισθοφόρους στις περσικές δυνάμεις.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οριστικά εξακριβωμένοι.

Το γεγονός, πάντως, δείχνει ότι η εκστρατεία του Αλεξάνδρου δεν μπορεί να περιγραφεί απλουστευτικά ως μία σύγκρουση στην οποία όλοι οι Έλληνες βρίσκονταν στην ίδια πλευρά.

Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος αποτελούνταν από διαφορετικές πόλεις, πολιτικά συμφέροντα και στρατιωτικές παραδόσεις.

Η μακεδονική ηγεμονία είχε δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό πλαίσιο, αλλά δεν είχε εξαφανίσει τις αντιθέσεις.

Το περίφημο ψηφιδωτό της Νάπολης

Η μάχη της Ισσού συνδέεται με ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης που διασώθηκαν από την αρχαιότητα.

Πρόκειται για το περίφημο ψηφιδωτό του Αλεξάνδρου, που ανακαλύφθηκε το 1831 στην Οικία του Φαύνου, στην Πομπηία.

Το έργο χρονολογείται περίπου στον 2ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ότι βασίστηκε σε παλαιότερη ελληνιστική ζωγραφική σύνθεση.

Αποτελείται από περίπου 1,5 εκατομμύριο μικροσκοπικές ψηφίδες, σύμφωνα με τη συχνά αναφερόμενη εκτίμηση.

Οι διαστάσεις του είναι περίπου 5,8 επί 3,1 μέτρα.

Απεικονίζει τον Αλέξανδρο να ορμά προς τον Δαρείο, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο άρμα του.

Το βλέμμα του Μακεδόνα βασιλιά, η αγωνία του Δαρείου, τα άλογα και οι πολεμιστές δημιουργούν μία σκηνή εξαιρετικής δραματικής έντασης.

Το πρωτότυπο ψηφιδωτό ανήκει στις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάπολης.

Η σκηνή αποδίδεται συνήθως στη μάχη της Ισσού, αν και έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές ερμηνείες για την ακριβή σύγκρουση που απεικονίζεται.

Τι ακολούθησε μετά τη νίκη

Η Ισσός δεν σήμανε το άμεσο τέλος της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Αποτέλεσε όμως αποφασιστικό βήμα προς την κατάλυσή της.

Ο Αλέξανδρος συνέχισε την πορεία του προς τη Φοινίκη.

Το 332 π.Χ. κατέλαβε την Τύρο έπειτα από πολύμηνη πολιορκία.

Στη συνέχεια προχώρησε στην Αίγυπτο, όπου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, μία πόλη που εξελίχθηκε σε κορυφαίο κέντρο του ελληνιστικού κόσμου.

Το 331 π.Χ. αντιμετώπισε ξανά τον Δαρείο στη μάχη των Γαυγαμήλων.

Η νέα νίκη του άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της Βαβυλώνας, των Σούσων και της Περσέπολης.

Ο Δαρείος δολοφονήθηκε το 330 π.Χ., ενώ προσπαθούσε να διαφύγει προς τις ανατολικές επαρχίες.

Ο Αλέξανδρος συνέχισε την εκστρατεία του μέχρι την Κεντρική Ασία και την Ινδία.

Πέθανε το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Η σχέση της μάχης με τη σημερινή Ελλάδα

Η Ισσός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας και, κατ’ επέκταση, της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς.

Η Πέλλα, όπου γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, και οι Αιγές, το βασιλικό κέντρο των Μακεδόνων στη σημερινή Βεργίνα, αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας παρουσιάζονται σημαντικά τεκμήρια της μακεδονικής ιστορίας, της βασιλικής εξουσίας και της κοινωνίας που δημιούργησε τον στρατό του Αλεξάνδρου.

Οι Αιγές έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1996.

Η πολιτιστική και τουριστική σημασία αυτών των μνημείων υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

Η ιστορία του Αλεξάνδρου αποτελεί διεθνές αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, ενώ η Μακεδονία διαθέτει ένα μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα που συνδέεται άμεσα με την ελληνιστική εποχή.

Η πραγματική αξία αυτής της κληρονομιάς δεν βρίσκεται μόνο στη στρατιωτική δόξα.

Βρίσκεται επίσης στην εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, στη δημιουργία νέων πόλεων και στη διαμόρφωση ενός κόσμου όπου αναπτύχθηκαν έντονες πολιτιστικές ανταλλαγές.

Γιατί η Ισσός θεωρείται στρατιωτικό αριστούργημα

Η νίκη του Αλεξάνδρου στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικούς παράγοντες.

Πρώτον, στην αξιοποίηση του περιορισμένου πεδίου της μάχης, το οποίο περιόρισε το αριθμητικό πλεονέκτημα των Περσών.

Δεύτερον, στον συντονισμό της μακεδονικής φάλαγγας με το επίλεκτο ιππικό.

Τρίτον, στην ταχύτητα με την οποία ο Αλέξανδρος αναγνώρισε και εκμεταλλεύτηκε το ευάλωτο σημείο της αντίπαλης παράταξης.

Και τέταρτον, στην προσωπική του παρουσία στο κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης.

Η Ισσός απέδειξε ότι η αριθμητική υπεροχή δεν αρκεί πάντοτε για τη νίκη.

Η εκπαίδευση, η ηγεσία, η πειθαρχία και η στρατηγική μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και εξαιρετικά δυσμενείς συσχετισμούς.

Μία μάχη που εξακολουθεί να συγκινεί 2.359 χρόνια αργότερα

Από το 333 π.Χ. έως το 2026 έχουν περάσει 2.358 χρόνια, με τη συμβατική ιστορική χρονολόγηση που δεν περιλαμβάνει έτος μηδέν.

Κι όμως, η μορφή του Αλεξάνδρου εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το ψηφιδωτό της Νάπολης, τα αρχαιολογικά ευρήματα της Μακεδονίας και οι αφηγήσεις των αρχαίων ιστορικών διατηρούν ζωντανή τη μνήμη μιας σύγκρουσης που άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολή.

Η μάχη της Ισσού δεν ήταν απλώς μία νίκη ενός νεαρού βασιλιά απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Ήταν η στιγμή που έγινε φανερό ότι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής μπορούσε να ηττηθεί.

Και ότι ο Αλέξανδρος δεν επρόκειτο να περιοριστεί στα σύνορα του βασιλείου που είχε κληρονομήσει.

ΠΗΓΕΣ: Αρριανός – Αλεξάνδρου Ανάβασις, Πλούταρχος – Βίος Αλεξάνδρου, Διόδωρος Σικελιώτης – Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ελληνική Ιστορία – Υπουργείο Παιδείας, Γενικό Επιτελείο Στρατού – Μέγας Αλέξανδρος, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, UNESCO – Archaeological Site of Aigai.