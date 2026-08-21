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Το ζευγάρι σχεδιάζει να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βρετανία πριν από το τέλος Αυγούστου, ενώ τα παιδιά τους πρόκειται να ξεκινήσουν το σχολείο τον Σεπτέμβριο.

Παρά την επικείμενη μετακόμιση, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας σχεδιασμός για την επάνοδο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένει ενημέρωση για τα δικαστικά έξοδα που καλείται να καταβάλει μετά την απόρριψη αγωγής που είχε καταθέσει κατά εκδοτικής εταιρείας.

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Η Μέγκαν Μαρκλ ενδέχεται να επιστρέψει στην υποκριτική μετά τη σχεδιαζόμενη μετακόμισή της στη Βρετανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πηγές από το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι και της Δούκισσας του Σάσεξ δεν έχουν διαψεύσει τις πληροφορίες ότι η Μέγκαν έχει δεχθεί πρόταση για συμμετοχή σε νέο υποκριτικό πρότζεκτ στη χώρα.

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Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το αυστραλιανό news.com.au, το οποίο ανέφερε ότι η επαγγελματική πρόταση προς τη Μέγκαν αποτελεί έναν από τους λόγους που το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή ή τον πιθανό ρόλο της. Ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία πριν από το τέλος Αυγούστου, ενώ τα δύο παιδιά τους πρόκειται να ξεκινήσουν το σχολείο τον Σεπτέμβριο.

Η επιστροφή στην υποκριτική

Η Μέγκαν έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη δημοφιλή αμερικανική σειρά «Suits», όπου ενσάρκωσε τη δικηγόρο Ρέιτσελ Ζέιν για επτά σεζόν. Η τελευταία της εμφάνιση στη σειρά ήταν το 2018. Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, η ίδια αποφάσισε να αφήσει πίσω της την υποκριτική, περιγράφοντας τότε την αλλαγή ως «ένα νέο κεφάλαιο» στη ζωή της και όχι ως μια θυσία.

Ωστόσο, πρόσφατα έκανε ξανά την εμφάνισή της μπροστά από τις κάμερες, συμμετέχοντας ως ο εαυτός της στην επερχόμενη κωμωδία «Close Personal Friends», στην οποία πρωταγωνιστούν η Λίλι Κόλινς και η Μπρι Λάρσον. Μια πιο μόνιμη επιστροφή στην υποκριτική θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος για τη Μέγκαν, την ώρα που παράλληλα σχεδιάζει να επεκτείνει διεθνώς το lifestyle και cooking brand της, As Ever.

Η επιστροφή στη Βρετανία

Ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, μαζί με τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη της οικογένειας στον βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Χάιγκροουβ, τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν η πρώτη συνάντηση του μονάρχη με τα εγγόνια του έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς και η πρώτη κοινή επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία από το 2022.

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Σύμφωνα με το BBC, ο βασιλιάς δεν γνώριζε εκ των προτέρων για τα σχέδια της οικογένειας να επιστρέψει στη Βρετανία, ωστόσο φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να έχει συχνότερη επαφή με τα εγγόνια του.

Παρά την επιστροφή τους στη χώρα, δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για επάνοδο του Χάρι και της Μέγκαν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να ενημερωθεί για τα δικαστικά έξοδα που θα κληθεί να καταβάλει μετά την αποτυχία της αγωγής που είχε καταθέσει μαζί με άλλες γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο σερ Έλτον Τζον, η βαρόνη Ντορίν Λόρενς και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της Daily Mail.

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