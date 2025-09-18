Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο που έλαβε χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή έξωμη τουαλέτα Carolina Herrera σε φωτεινή κίτρινη απόχρωση.

Ωστόσο, πέρα από το ίδιο το φόρεμα, στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε και η ζώνη που συνόδευε το σύνολο, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και… οπτική σύγχυση.

Το φόρεμα που άλλαζε χρώμα

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η τουαλέτα περιγράφηκε ως “buttercream yellow” (κρεμώδες κίτρινο), ενώ η ζώνη είχε την απόχρωση “Easter purple” – ένα απαλό, πασχαλινό μωβ. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί χρήστες στα social media είχαν διαφορετική άποψη, καθώς ορισμένοι είδαν τη ζώνη ροζ, άλλοι μωβ, με αρκετές φωτογραφίες στο διαδίκτυο να εντείνουν τη σύγχυση, λόγω του φωτισμού και των διαφορετικών ρυθμίσεων χρώματος.

Ειδικοί εξήγησαν πως η αλλοίωση των αποχρώσεων πιθανότατα οφείλεται είτε στη χρήση φλας είτε σε ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων πριν από τη δημοσίευσή τους.

Διχασμένες απόψεις για το look

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της δημιουργίας, οι αντιδράσεις δεν ήταν ομόφωνες. Η στυλίστρια Σαμάνθα Μπράουν χαρακτήρισε το σύνολο «υπερβολικά φορτωμένο», σχολιάζοντας πως:

«Η έντονη κίτρινη τουαλέτα, σε συνδυασμό με τη ροζ/μοβ ζώνη και τα σμαραγδένια σκουλαρίκια, δημιουργούν υπερβολικά πολλά σημεία προσοχής. Αντί να βλέπουμε τη Μελάνια, το βλέμμα αποσπάται από τα αξεσουάρ».

Στα κοινωνικά δίκτυα, τα σχόλια ήταν ποικίλα:

«Ο φωτογράφος χάλασε το φόρεμα με την επεξεργασία. Το κίτρινο είναι στην πραγματικότητα υπέροχο».

«Μελάνια πανέμορφη στο κίτρινο!»

«Η ζώνη δεν ταιριάζει καθόλου. Κάνει το σύνολο να δείχνει αταίριαστο».

«Μου αρέσει το φόρεμα, αλλά είναι πολύ απλό για μια τόσο επίσημη περίσταση».

«Αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό και εντελώς ακατάλληλο για το δείπνο».

Το χρώμα και το μήνυμα

Το κίτρινο, σύμφωνα με ειδικούς στη μόδα, είναι το χρώμα της αισιοδοξίας — γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μια χρυσή δαντελένια τουαλέτα την ίδια βραδιά.

Ωστόσο, αρκετοί θεώρησαν την εμφάνιση της Μελάνιας «υπερβολικά καλοκαιρινή» για την εποχή, με αποτέλεσμα να μην καταταγεί ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες ενδυματολογικές της επιλογές.