Με αφορμή την επιστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, η Μέριλ Στριπ επανέρχεται στο προσκήνιο όχι μόνο κινηματογραφικά αλλά και δημόσια, μέσα από μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια της μόδας και αγγίζει την πολιτική και τη θέση των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο νέο εξώφυλλο της Vogue, η Στριπ συνομιλεί με την Άννα Γουίντουρ, υπό τον συντονισμό της Γκρέτα Γκέργουιγκ, με αφορμή τη συμμετοχή της στο «The Devil Wears Prada 2». Η κουβέντα τους εξελίσσεται σε μια ευρύτερη ανάλυση για το πώς η ενδυμασία λειτουργεί ως εργαλείο έκφρασης, αλλά και ως φορέας συμβολισμών εξουσίας.

Advertisement

Advertisement

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από το σακάκι με τη φράση «I really don’t care, do u?», το οποίο είχε φορέσει το 2018 κατά την επίσκεψή της σε κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών στο Τέξας. Η Στριπ υποστήριξε πως η συγκεκριμένη επιλογή αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα, τονίζοντας ότι τα ρούχα δεν είναι ποτέ ουδέτερα, αλλά αντικατοπτρίζουν κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.

Στη συνέχεια, η ίδια εστίασε στη σύγχρονη εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας μια εμφανή ανισορροπία σε σχέση με τους άνδρες. Όπως ανέφερε, οι γυναίκες συχνά εμφανίζονται με πιο αποκαλυπτικό ή «ελαφρύ» ντύσιμο, σε αντίθεση με τους άνδρες που παραμένουν σταθερά ντυμένοι με κοστούμια. Κατά την άποψή της, αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία, αλλά ενσωματώνει μια διάθεση «απολογίας», σαν οι γυναίκες να προσπαθούν να δείξουν λιγότερο απειλητικές μέσα σε έναν χώρο εξουσίας.

Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντουρ εξέφρασε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι η έννοια του «power suit» δεν αποτελεί προϋπόθεση για να αποπνέει μια γυναίκα κύρος. Ως παράδειγμα έφερε τη Μισέλ Ομπάμα, σημειώνοντας ότι η αυθεντικότητα είναι εκείνη που τελικά καθορίζει την εικόνα μιας γυναίκας, ανεξάρτητα από τις ενδυματολογικές επιλογές της.

Η Γουίντουρ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της προσωπικής ταυτότητας στο στιλ, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η Μελάνια Τραμπ, παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει κατά καιρούς, διατηρεί μια συνεπή εικόνα του εαυτού της μέσα από το ντύσιμό της.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο σακάκι είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις την περίοδο που φορέθηκε, με τον Λευκό Οίκο να απορρίπτει τότε την ύπαρξη οποιουδήποτε συμβολισμού. Η ίδια η Μελάνια Τραμπ είχε απαντήσει στις επικρίσεις, διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα απευθυνόταν στους επικριτές της και στα μέσα ενημέρωσης και όχι στα παιδιά που επισκεπτόταν, επιμένοντας πως δεν επηρεάζεται από την κριτική και συνεχίζει να πράττει σύμφωνα με τις πεποιθήσεις της.