Ένα σπάνιο είδος φάλαινας με ράμφος και δόντια σαν ginkgo παρατήρησαν για πρώτη φορά, κατά μήκος της ακτής της Baja California στο Μεξικό, οι επιστήμονες του ερευνητικού πλοίου Pacific Storm. Ο Robert Pitman, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, τράβηξε ένα μικρό δείγμα δέρματος με βέλος, το οποίο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την άγνωστη μέχρι τότε Ginkgo-toothed beaked whale.

Η ανακάλυψη ήταν αποτέλεσμα πενταετούς παρακολούθησης ομάδας φαλαινών με χαρακτηριστικό ήχο BW43. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν υδροφώνες και ισχυρά κιάλια για να εντοπίσουν τα ντροπαλά και βαθιά καταδύσιμα θηλαστικά, τα οποία περνούν σχεδόν όλη τη ζωή τους στους ωκεανούς και εμφανίζονται σπάνια στην επιφάνεια.

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω το συναίσθημα, γιατί ήταν κάτι προς το οποίο εργαστήκαμε τόσο πολύ καιρό», είπε η Ελίζαμπεθ Χέντερσον, ερευνήτρια στο Naval Information Warfare Center του αμερικανικού στρατού και κύρια συγγραφέας της σχετικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Marine Mammal Science, η οποία ήταν επίσης εκεί εκείνη την ημέρα.

«Όλοι στο πλοίο πανηγύριζαν γιατί τα καταφέραμε, τελικά τα καταφέραμε».

Η ανακάλυψη είχε πάρει πέντε χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Από το 2020, η Χέντερσον και οι συνάδελφοί της από το Μεξικό και τις ΗΠΑ παρακολουθούσαν μια ομάδα φαλαινών που εξέπεμπε έναν χαρακτηριστικό ήχο, με κωδική ονομασία BW43, την οποία αρχικά πίστευαν ότι ήταν η φάλαινα τύπου Perrin, ένα ακόμη είδος που ποτέ πριν δεν είχε παρατηρηθεί στην άγρια φύση.

Η γνώση για την κατανομή αυτών των φαλαινών είναι κρίσιμη, καθώς είναι ευαίσθητες σε στρατιωτικά σόναρ που μπορεί να τους προκαλέσουν σοβαρά τραύματα. Παρά τον απρόσμενο κίνδυνο όταν ένα άλμπατρος προσπάθησε να κλέψει το δείγμα δέρματος, οι επιστήμονες κατάφεραν να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Η ανακάλυψη επιβεβαίωσε ότι οι φάλαινες τύπου ginkgo-toothed ζουν μόνιμα στα ανοικτά της Καλιφόρνια και της βόρειας Baja California, ενώ προηγουμένως θεωρούνταν σπάνιες και άγνωστες. Η έρευνα συνεχίζει να αντιστοιχεί ηχητικά καλούντα φαλαινών με είδη, δημιουργώντας χάρτες κατανομής και αποκαλύπτοντας αυτά τα δυσπρόσιτα, μυστηριώδη θαλάσσια θηλαστικά.

Ο Pitman, με στόχο να έχει δει όλα τα γνωστά είδη φαλαινών, θεωρεί ότι η φάλαινα τύπου Perrin παραμένει η πιο δύσκολη στην ανεύρεση, καθώς έχουν καταγραφεί μόνο έξι νεκρά ζώα κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνια.

(Με πληροφορίες από Guardian)

