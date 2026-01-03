Οι αρχές της Τασμανίας προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μια ροζ γλοιώδη ουσία που εμφανίστηκε σε απομονωμένη παραλία, με ορισμένους επιστήμονες να εκφράζουν ανησυχία ότι πρόκειται για άνθιση φυκιών (algal bloom).

Η ροζ απόχρωσης λάσπη εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε τμήμα του κόλπου Randalls Bay, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Χόμπαρτ. Παρόμοια φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης σε σημεία της παραλίας Little Roaring, στο κανάλι D’Entrecasteaux της Τασμανίας, καθώς και στον κόλπο Little Taylors Bay.

Reports and images are coming in of what looks to be an algal bloom in southern Lutruwita / Tasmania. Hear from Bob Brown on Randalls Beach about how the water has changed from crystal clear to a “murky, troublesome pink.” #politas pic.twitter.com/n46g9jMq7l — Bob Brown Foundation (@BobBrownFndn) January 2, 2026

Δείγματα έχουν συλλεχθεί και παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Τασμανίας (EPA) για εργαστηριακούς ελέγχους. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Τασμανίας δεν διευκρίνισε πότε αναμένονται τα αποτελέσματα, σημείωσε ωστόσο ότι «οι ανθίσεις φυκιών αποτελούν φυσικό φαινόμενο και συνδέονται με μεταβολές στα θρεπτικά συστατικά, τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις ή το φως».

Όπως ανέφερε, «συχνά αποκαλούνται κόκκινες ή ροζ παλίρροιες, επειδή μπορούν να χρωματίσουν το νερό», διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι όλες οι ανθίσεις φυκιών επιβλαβείς, καθώς πολλά είδη αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για τους οργανισμούς της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας». Στα νερά της Τασμανίας, η πιο συνηθισμένη αιτία τέτοιων φαινομένων είναι το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν Noctiluca scintillans, γνωστό και για τα εντυπωσιακά βιοφωταυγή φαινόμενα που προκαλεί τη νύχτα.

Παρότι οι ανθίσεις φυκιών συμβαίνουν φυσικά, η συχνότητά τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης, που δημιουργούν πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία νερά, ευνοϊκά για την ταχεία εξάπλωση των δινομαστιγωτών. Τα μικροσκοπικά αυτά φυτοπλαγκτονικά είδη λειτουργούν συνήθως ως «καθαριστές» των ωκεανών, ωστόσο κατά τη διάρκεια μιας άνθισης ο πληθυσμός τους αυξάνεται ραγδαία, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες έχουν παρομοιάσει τέτοια φαινόμενα με «υποβρύχιες δασικές πυρκαγιές», καθώς μπορούν να εξαπλώνονται όσο οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, προκαλώντας σε ακραίες περιπτώσεις μαζικούς θανάτους θαλάσσιων οργανισμών.

Πρόσφατα, η Νότια Αυστραλία αντιμετώπισε μια καταστροφική άνθιση φυκιών κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της, μετά από διαδοχικούς θαλάσσιους καύσωνες. Το φαινόμενο κάλυψε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, προκαλώντας ερεθισμούς σε μάτια και αναπνευστικά προβλήματα σε σέρφερ, ενώ εκτιμάται ότι οδήγησε στον θάνατο έως και 250.000 θαλάσσιων ζώων από περίπου 400 διαφορετικά είδη.

Η εκβολική οικολόγος Φέιθ Κόουλμαν, η οποία συμμετείχε στη διερεύνηση της άνθισης στη Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι, με βάση τις φωτογραφίες από την Τασμανία, το πιθανότερο είδος είναι επίσης το Noctiluca scintillans, γνωστό ως «sea sparkle». Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο είδος δεν παράγει τις ίδιες τοξίνες με εκείνες της Νότιας Αυστραλίας, ωστόσο τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα και αυγά ψαριών, γεγονός που καθιστά ευάλωτα τα ιχθυακά και καρκινοειδή είδη.

Η θαλάσσια επιστήμονας Λίλι Χένλεϊ από την οργάνωση Neighbours of Fish Farming, η οποία συνέλεξε δείγματα της ροζ ουσίας, υποστήριξε ότι η ύποπτη άνθιση «έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες 12 ώρες» και εξέφρασε την άποψη ότι η ιχθυοκαλλιέργεια σολομού ενδέχεται να αποτελεί τον πιο πιθανό παράγοντα, παραπέμποντας σε αντίστοιχα περιστατικά στη Χιλή. Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνθηκε μυρμήγκιασμα στο πρόσωπο και τα χέρια της μετά από επαφή με το μολυσμένο νερό, εκφράζοντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Το Ίδρυμα Bob Brown ανέφερε ότι νεκρά χταπόδια και θαλάσσια αγγούρια ξεβράζονται στις ακτές, με τον γνωστό περιβαλλοντικό ακτιβιστή Μπομπ Μπράουν να κάνει λόγο για «περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη» και να καλεί την κυβέρνηση της Τασμανίας να αναλάβει άμεσα δράση.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Τασμανίας Τζέρεμι Ρόκλιφ δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν την άνθιση φυκιών με τη βιομηχανία σολομού, τονίζοντας ότι απαιτούνται επιστημονικά δεδομένα πριν εξαχθούν συμπεράσματα. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι ασφαλή και βιώσιμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι 1.200 παραλίες της Τασμανίας αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο που πρέπει να προστατευθεί.

