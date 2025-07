Τρόμο έχει προκαλέσει στην Μιανμάρ ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα και έγινε αισθητός σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων σε Ταιλάνδη και Κίνα.

Τουλάχιστον τρεις είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από την κατάρρευση τζαμιού στη Μιανμάρ ενώ δεκάδες σπίτια και γέφυρες έχουν καταστραφεί και δρόμοι έχουν χωριστεί στα δύο στην πρωτεύουσα της χώρας Naypyidaw και την πόλη Μανταλάη στα βόρεια της χώρας.

Η Μιανμάρ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα του 2021, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες.

Το κράτος ελέγχει σχεδόν όλα τα τοπικά ραδιόφωνα, τηλεόραση, έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ενώ και η χρήση του Διαδικτύου είναι περιορισμένη.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.

🙏🏻

Hope not many injuries and everyone is safe.

Pray for Myanmar 😞🙏🏻 #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN