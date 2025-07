Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς εκφράζονται σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων. Οι δε μετασεισμοί, έως και 6,4 Ρίχτερ δυσχαιρένουν το έργο των συνεργείων διάσωσης ενώ εντείνουν το πανικό που έχει καταλάβει τους πολίτες.

Ο αρχηγός της στρατιωτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ δήλωσε ότι 144 νεκροί και περισσότεροι από 730 τραυματίστηκαν. Η χώρα έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ τουλάχιστον τρία άτομα έχουν σκοτωθεί στην Μπανγκόκ που κηρύχθηκε ως «ζώνη καταστροφής». Οι αριθμοί των θυμάτων αναμένεται ωστόσο να αυξηθούν καθώς υπάρχουν αναφορές για πολλά κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί, για αγνοούμενος αλλά και για πληθώρα τραυματιών στα νοσοκομεία.

Advertisement

Advertisement

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι με βάση την ανάλυσή του, προβλέπει πιθανώς χιλιάδες νεκρούς από τον σεισμό στη Μιανμάρ.

Η πλέον δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίσσεται εδώ και ώρες στην Μπανγκόκ καθώς κατέρρευσε υπό ανέγερση ουρανοξύστης 30 ορόφων και στα συντρίμμια αυτού φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 81 εργαζόμενοι που αγνοούνται και άλλοι 68 έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται. Οι τρεις νεκροί που αναφέρουν οι αρχές της πόλης ήταν εργαζόμενοι στην οικοδομή.

Related… Συγκλονιστικές εικόνες από τον σεισμό στη Μιανμάρ: Ισοπεδώθηκαν κτίρια, ναοί και γέφυρες Ταϊλάνδη – βίντεο: Μετρό κάνει u0022κούνιαu0022 – Ουρανοξύστης καταρρέει – Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια Έλληνας κάτοικος στην Ταϊλάνδη: Νομίζαμε ότι είναι ψεύτικο το βίντεο του κτιρίου που καταρρέει

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Μιανμάρ-Εμποδίζει την ενημέρωση η Χουντα

Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε σήμερα μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα ενώ αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σημειώνεται πως εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στην χώρα, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι λιγοστές και απολύτως ελεγχόμενες εξ ου και η ελλιπής ενημέρωση για τα όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες.

Ένα μέλος ομάδας διάσωσης που εδρεύει στο Μάνταλεϊ της Μιανμάρ, είπε στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών πό τον σεισμό της Μιανμάρ δεν είναι ακόμη γνωστός – «αλλά είναι τουλάχιστον εκατοντάδες…Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή γιατί οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται». Επισήμως γίνεται λόγος για περί τους 20 νεκρούς.

Advertisement

Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Διασώστες στα συντρίμμια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης (28 Μαρτίου 2025) via Associated Press

A 7.7 magnitude Mandalay earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/0moBXpj1sG — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

Στη Ναϊπιντάου πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί ζημιές, δρόμοι έχουν καταστραφεί και έχουν ανοίξει στα δύο ενώ έχουν πέσει κομμάτια από την οροφή και του Εθνικού Μουσείου της Μιανμάρ.

Advertisement

Επίσης κατέρρευσε η ιστορική γέφυρα Άβα που κατασκευάστηκε πριν από 91 χρόνια, την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας και διέσχιζε τον ποταμό Ιραγουάντι μεταξύ των περιοχών Μάνταλεϊ και Σαγκαϊνγκ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters. «Προσευχόμασταν όταν άρχισε ο σεισμός (…) Τρεις πέθαναν επιτόπου», δήλωσε ο ένας άνδρας.

Άλλα 10 άτομα φέρονται να είναι νεκρά σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Advertisement

Ένας κάτοικος στη Γιανγκόν της Μιανμάρ, περιέγραψε την στιγμή που εκδηλώθηκε ο σεισμός στο CNN: «Νιώσαμε τον σεισμό για περίπου ένα λεπτό και μετά τρέχαμε έξω από το κτίριο…Είδαμε και άλλους ανθρώπους να τρέχουν έξω από τα κτίρια. Ήταν πολύ ξαφνικό και πολύ δυνατό».

«Σείστηκε» η Μπανγκόκ

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στην Μιανμάρ «ταρακούνησε» και την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης σε τέτοιο βαθμό που αρχικά οι κάτοικοι πίστευαν πως η δόνηση είχε επίκεντρο τη χώρα τους. Η πόλη κηρύχθηκε ως «ζώνη καταστροφής».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί και άλλοι επτά έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Advertisement

Most of the buildings in epicenter Mandalay have collapsed after the massive earthquake that hit Myanmar and Thailand. #Bangkok #Myanmar pic.twitter.com/gTVHRjNF0i — J Gautam ♑️ (@JagrutBharatiya) March 28, 2025

Damages in Naypyidaw due to the earthquake pic.twitter.com/tQBtIJ02AR — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 28, 2025

Advertisement

Η μεγαλύτερη επιχείρηση διεξάγεται σε ένα υπό κατασκευή 30όροφο κτίριο που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα και σε αυτόν έχουν εγκλωβιστεί 81 εργάτες. Τρεις εργαζόμενοι ανασύρθηκαν νεκροί και άλλοι 68 έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το πολυώροφο κτήριο με έναν γερανό στην κορυφή να καταρρέει μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, ενώ άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν.

«Όταν έφτασα να επιθεωρήσω το σημείο, άκουσα ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια, λέγοντας να με βοηθήσετε», δήλωσε στο AFP ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της περιοχής.

Δήλωσε επίσης πως «η εκτίμηση είναι πως εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, αλλά ακόμη εξετάζουμε τον αριθμό των θυμάτων».

Οι αρχές έχουν λάβει συνολικά περί τις 170 κλήσεις για ζημιές σε κτήρια αλλά ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν πρόβλημα δεν είναι σαφής. Ωστόσο εκτιμάται πως είναι αρκετά υψηλός εξαιτίας και του μεγάλου ύψους που έχου πολλά από αυτά.

Πάντως, λίγες ώρες μετά τον σεισμό ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας δήλωνε πως η κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο αν και προειδοποίησε για ενδεχόμενους μετασεισμούς και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να είναι ψύχραιμοι.

Διασώστες στα συντρίμμια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης (28 Μαρτίου 2025) via Associated Press

Γυναίκα κλαίει καθώς παρακολουθεί την επιχείρηση ανάσυρσης εγκλωβισμένων εργατών από τα συντρίμμια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη (28 Μαρτίου 2025) via Associated Press

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68 — Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025

Η Μιανμάρ έχει ιστορία ισχυρών σεισμών

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας –κυρίως στις επαρχιακές περιοχές—και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ανάμεσα στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει είναι θρησκευτικά αγάλματα και ναοί ενώ πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο.

Πολίτες στους δρόμους της Μπανγκόκ της Ταϊλάνδη μετά τον ισχυρό σεισμό via Associated Press

Μεταφορά τραυματία εργάτη που ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη (28 Μαρτίου 2025) Lauren DeCicca via Getty Images

Scary Video showing the moment a building in the Chatuchak area of #Bangkok collapsed due to earthquake . No reports of casualties yet. #แผ่นดินไหว #Thailand



pic.twitter.com/pelJ3FKtdg — J Gautam ♑️ (@JagrutBharatiya) March 28, 2025

Γυναίκα λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης (28 Μαρτίου 2025) Lauren DeCicca via Getty Images

Εικόνα από τα συντρίμμια τα συντρίμμια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη (28 Μαρτίου 2025) Lauren DeCicca via Getty Images

Κατεστραμμένες παγόδες στην Μιανμάρ (28 Μαρτίου 2025) via Associated Press

Βουδιστής μοναχός στα συντρίμμια μοναστηρίου στην Μιανμάρ (28 Μαρτίου 2025) via Associated Press

BTS Skytrain rocks violently in Bangkok earthquake! 😱😱😱#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/aSAdSZgTxg — Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) March 28, 2025