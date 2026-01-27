Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, υιοθέτησαν συμβιβαστικούς τόνους τη Δευτέρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, σε μια ένδειξη πως και οι δύο πλευρές επιθυμούν αποκλιμάκωση στην όλη υπόθεση των απελάσεων, στο πλαίσιο της οποίας έχουν χάσει τις ζωές τους δύο Αμερικανοί πολίτες στη Μινεάπολη.

Σε μια άλλη ένδειξη αποκλιμάκωσης, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσε αναφορές πως ο Γκρέγκορι Μποβίνο, κορυφαίο στέλεχος της Συνοριοφυλακής που έχει δεχτεί έντονες επικρίσεις από Δημοκρατικούς και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των πολιτών, θα φύγει από τη Μινεσότα μαζί με κάποιους από τους πράκτορες της Συνοριοφυλακής που είχαν αναπτυχθεί στην πολιτεία.

Advertisement

Advertisement

Ο αξιωματούχος είπε επίσης πως ο διορισμένος από τον Τραμπ «τσάρος» των συνόρων, Τομ Χόμαν, θα αναλάβει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων στη Μινεσότα. Ο Τραμπ είχε πει νωρίτερα πως έστελνε τον Χόμαν στη Μινεσότα.

Αργότερα τη Δευτέρα, ένα άλλο άτομο ενήμερο για το θέμα είπε ότι ο Μποβίνο είχε απομακρυνθεί από τον ρόλο του ως «γενικός διοικητής» (commander at large) και θα επέστρεψε στον προηγούμενο ρόλο του, ως επικεφαλής πράκτορας περιπολιών στον τομέα El Centro της Καλιφόρνιας, στα σύνορα με το Μεξικό. Η συγκεκριμένη πηγή είπε ότι μετά από λίγο θα έβγαινε στη σύνταξη.

Ο υποβιβασμός του Μποβίνο είχε αναφερθεί τη Δευτέρα από το The Atlantic, που επικαλέστηκε αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, το οποίο επιβλέπει τη Συνοριοφυλακή και την ICE (Immigration and Customs Enforcement), καθώς και δύο άλλες πηγές. Το Atlantic είπε επίσης ότι αναμενόταν σύντομα και συνταξιοδότηση.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τρίσια Μακ Λάφλιν, είχε δηλώσει μέσω Χ πως ο Μποβίνο «δεν έχει απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του».

Μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βαλτς, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «σε παρόμοιο μήκος κύματος» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη, μερικές εβδομάδες αφού έστειλε χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη- Σεντ Πολ, σε μια κίνηση στο ευρύτερο πλαίσιο του κύματος απελάσεων, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών και πολιτειακών αρχών.

Ο Γουόλτς είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συνομιλία όπου ο πρόεδρος είπε πως θα σκεφτόταν να μειώσει τον αριθμό των πρακτόρων που έχουν να κάνουν με θέματα μετανάστευσης στην πολιτεία. Επίσης είπε ότι Τραμπ συμφώνησε να δώσει οδηγία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να διασφαλίσει πως θα γινόταν και δική του έρευνα για τον φόνο του Άλεξ Πρέτι.

Advertisement

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μινεσότας ήταν «τραγωδία» και ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χθες το μεσημέρι.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Αυτός ο τελευταίος ανακοίνωσε κατόπιν μέσω X ότι «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή» εντός της ημέρας.

Advertisement

Παραμένει ωστόσο η απαίτηση του κ. Τραμπ, πλέον κόκκινη γραμμή για τους τοπικούς δημοκρατικούς αιρετούς, να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση. Μεγάλο μέρος της πολιτείας θεωρείται στην πράξη «καταφύγιο» για τους μετανάστες: έχει περιορίσει τη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με την ICE.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal την Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ υπονόησε πως οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φύγουν από τη Μινεσότα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, είπε πως «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε όμως πως «αλλά δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει σε διαδήλωση οπλισμένος».

Advertisement

Όπως και στην υπόθεση της Ρενέ Γκουντ, η κυβέρνησή του επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατο του 37χρονου νοσοκόμου στον ίδιο, κατηγορώντας τον πως έφερε πιστόλι -είχε ωστόσο άδεια οπλοφορίας, αντέτειναν οι τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από Reuters- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

Advertisement