Ο πράκτορας της ICE που σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη γίνεται εκατομμυριούχος μετά από μια σειρά αμφιλεγόμενων εράνων που διοργανώθηκαν για εκείνον.

Η Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών και πολίτης των ΗΠΑ, σκοτώθηκε από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) Τζόναθαν Ρος την περασμένη εβδομάδα.

Ο θάνατός της, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο, πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ για την αστυνομική βία. Ταυτόχρονα, ενέτεινε τις εντάσεις μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων της χώρας, με πολλούς στην κυβέρνηση του Τραμπ να υπερασπίζονται τον πράκτορα της ICE.

«Διχασμένες» με το περιστατικό οι ΗΠΑ

Το ζήτημα διχάζει τους Αμερικανούς και οδήγησε σε σκληρή ρητορική και από τις δύο πλευρές, με πολλούς να υπερασπίζονται την Γκουντ και τη σύζυγό της, οι οποίες δεν ήταν στόχος της επιχείρησης της ICE, ενώ άλλοι υποστήριξαν τις ενέργειες του Ρος.

Μια εκστρατεία GoFundMe που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη χήρα και τους γιους της Γκουντ, έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

A GoFundMe dedicated to U.S. Immigration and Customs Enforcement Agent Jonathan Ross has also drawn donations from big names such as billionaire Bill Ackmann, who put $10,000 toward the effort.https://t.co/mkr7DwEeY1 — The Washington Times (@WashTimes) January 15, 2026

Εν τω μεταξύ, μια μη επαληθευμένη σελίδα GoFundMe που υποστηρίζει τον Ρος έχει συγκεντρώσει πάνω από 750.000 δολάρια (645.410 ευρώ).

Ο διοργανωτής της περιέγραψε την Γκουντ ως «εγχώρια τρομοκράτισσα», προσθέτοντας ότι θεωρεί ότι η πυροβολισμοί ήταν «1000% δικαιολογημένοι» και ότι ο αστυνομικός «αξίζει» τη δωρεά.

Jonathan Ross. Christian. Husband. Father



Iraq War combat veteran



19 years of service to DHS and ICE. Team Leader on Joint Terrorism Task Force



Injured in service just 6 months ago

https://t.co/YRJt0YKvUF pic.twitter.com/f8JNQtJSX5 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) January 11, 2026

Ζητούν να διαγραφεί ο έρανος

Οι επικριτές ζητούν από το GoFundMe να διαγράψει τη σελίδα, λέγοντας ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Η περιγραφή της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων φέρεται να τροποποιήθηκε από «τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των νομικών εξόδων που χρειάζεται αυτός ο αξιωματικός» σε «τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να τον βοηθήσουν», σύμφωνα με το Forbes.

Ένα επιπλέον ποσό, περίπου 241.000 ευρώ, συγκεντρώθηκε μέσω μιας σελίδας GiveSendGo, η οποία περιέγραφε τον Ρος ως «πατριώτη». Τα χρήματα θα διατεθούν για «τα προσωπικά έξοδα του ήρωα μας από την ICE, την προστασία της οικογένειάς του και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτή τη δίκαιη πράξη καθήκοντος», δήλωσε ο διοργανωτής.

The Jonathan Ross fundraisers are up to $700,000. We're going to make this man a millionaire sipping boat drinks on the beach.



Good job, patriots! 🫡 https://t.co/nUr5Kg29zChttps://t.co/87DLlvddHb pic.twitter.com/rY8viv4ihE — Dissident Press (@DissidentPress) January 12, 2026

Ενώ το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο της Γκουντ, πηγές κοντά στην έρευνα έχουν υποδείξει ότι ο πράκτορας της ICE είναι απίθανο να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο συνήθως διερευνά περιστατικά πυροβολισμών που σχετίζονται με την αστυνομία, δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα New York Times.