Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη. Βίντεο από κάμερα που έφερε ενσωματωμένη στη στολή του ο πράκτορας Τζόναθαν Ρος δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το Alpha News και αναπαράχθηκε από τη New York Post, η Ρενέ φαίνεται να κάθεται στη θέση του οδηγού ενός Honda Pilot, ενώ η σύζυγός της, Ρεμπέκα, στέκεται στο δρόμο δίπλα στο όχημα. Στο πίσω κάθισμα διακρίνεται και το σκυλί της οικογένειας, να κοιτάζει από ανοιχτό παράθυρο. Η ατμόσφαιρα αρχικά δείχνει τεταμένη αλλά όχι βίαιη. Η Ρενέ ακούγεται να λέει ήρεμα «δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», ενώ στο βάθος ακούγονται σφυρίγματα και σειρήνες.

Η Ρεμπέκα απευθύνεται στους αστυνομικούς, τονίζοντας ότι δεν έχουν αλλάξει πινακίδες στο όχημά τους και ότι είναι Αμερικανίδες πολίτες. Σε κάποιο σημείο, εμφανώς εκνευρισμένη, λέει «θέλεις να μας επιτεθείς; πήγαινε να φας κάτι μεγάλε», ενώ καταγράφει τη σκηνή με το κινητό της. Όταν επιχειρεί να επιστρέψει στο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού, ακούγεται αστυνομικός να φωνάζει «βγες από το γ… το αυτοκίνητο», την ώρα που η Ρενέ βάζει όπισθεν.

Η κρίσιμη στιγμή έρχεται όταν η Ρεμπέκα, ακόμα εκτός οχήματος, φωνάζει «οδήγα μωρό μου, οδήγα». Η Ρενέ πατά το γκάζι και αμέσως μετά ο πράκτορας ανοίγει πυρ. Το βίντεο καταγράφει τη σύγχυση που ακολουθεί, με μια ανδρική φωνή να ακούγεται να βρίζει σοκαρισμένη.

Η Ρεμπέκα Γκουντ δήλωσε στην Washington Post ότι το ζευγάρι είχε σταματήσει «για να υποστηρίξει τους γείτονές μας». Όπως ανέφερε, είχαν μετακομίσει στη Μινεάπολη πριν από περίπου έναν χρόνο, αναζητώντας ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να ζήσουν με ασφάλεια και αποδοχή μαζί με τον 6χρονο γιο τους. «Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Αυτοί είχαν όπλα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δραματική αντίθεση ανάμεσα στις προθέσεις τους και την κατάληξη της συνάντησης.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικές λεπτομέρειες. Η δήλωση της Ρεμπέκα αφήνει να εννοηθεί ότι την ημέρα του περιστατικού κάτοικοι της περιοχής είχαν οργανωθεί για να παρακολουθούν και να διαμαρτύρονται ειρηνικά για τις επιχειρήσεις της ICE.

Από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η εκπρόσωπος Τρίσια Μακλάφλιν υποστήριξε ότι η Ρενέ «παρακολουθούσε τους πράκτορες όλη την ημέρα και εμπόδιζε την επιβολή του νόμου», επικαλούμενη μαρτυρίες αστυνομικών. Ωστόσο, φίλοι και συγγενείς την περιγράφουν ως μια γυναίκα χαμηλών τόνων, χωρίς έντονη ακτιβιστική δράση. Ο πατέρας της, Τιμ Γκάνγκερ, δήλωσε πως «απλώς βρέθηκε στη μέση μιας άσχημης κατάστασης».

Η Ρενέ Γκουντ αφήνει πίσω της τρία παιδιά. Ήταν, σύμφωνα με τους οικείους της, αφοσιωμένη μητέρα, ταλαντούχα καλλιτέχνιδα και ποιήτρια, που είχε ξεπεράσει σοβαρές προσωπικές απώλειες, ανάμεσά τους και τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της, βετεράνου στρατιωτικού με μετατραυματικό στρες. Για τη Ρεμπέκα, η κληρονομιά της Ρενέ συνοψίζεται σε μία φράση: «Ήξερε ότι είμαστε εδώ για να αγαπάμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον».

