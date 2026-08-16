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Μια 13χρονη κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του μακελειού σε διαφορετικές σκηνές εγκλήματος.

Ο δράστης είχε βεβαρυμμένο παρελθόν με καταδίκες για κακοποίηση παιδιού και εμπλοκή σε μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του.

Η πρώην σύζυγος του Χίκμαν κατήγγειλε δημόσια ότι οι αρχές δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα τις απειλές και τη βίαιη συμπεριφορά του πριν από το συμβάν.

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Μια σκοτεινή οικογενειακή ιστορία, γεμάτη καταγγελίες για βία, κακοποίηση και ένα εξαιρετικά συγκρουσιακό διαζύγιο, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών μετά το μακελειό στην κομητεία Μισόκι του Μίσιγκαν. Πέντε άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς, ενώ ο φερόμενος ως δράστης, ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν, εντοπίστηκε επίσης νεκρός έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η αιματηρή διαδρομή άρχισε την Παρασκευή 14 Αυγούστου σε σπίτι στο Lake Township. Οι αστυνομικοί, που έφτασαν λίγο πριν από το μεσημέρι, βρήκαν νεκρούς έναν 45χρονο άνδρα, μία 40χρονη γυναίκα και ένα 16χρονο αγόρι. Μία 13χρονη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί. (Patch)

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Η 13χρονη που κατάφερε να καλέσει το 911

Μέσα στην τραγωδία ξεχωρίζει η συγκλονιστική ιστορία της 13χρονης. Παρά τα πολλαπλά τραύματά της, κατάφερε να τηλεφωνήσει στο 911 και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε δεχθεί τέσσερις σφαίρες. Η μητέρα της, Αμάντα Έβεριτ, 40 ετών, και ο 16χρονος αδελφός της Έρικ ήταν μεταξύ των θυμάτων. (New York Post)

Ο Χίκμαν είχε ήδη διαφύγει και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε ένας ακόμη νεκρός, ηλικίας 53 ετών, σε δεύτερη κατοικία. Αργότερα, κοντά στη λίμνη Whitlock, οι αστυνομικοί βρήκαν το όχημα του 39χρονου και στη συνέχεια τον ίδιο νεκρό σε δασική περιοχή, μαζί με μία 29χρονη γυναίκα, το πέμπτο θύμα.

Ένα παρελθόν γεμάτο προειδοποιητικά σημάδια

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα δικαστικά αρχεία του Χίκμαν. Το 2024 είχε δηλώσει ένοχος για πλημμεληματική κακοποίηση παιδιού τέταρτου βαθμού και για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκων. Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 365 ημερών, ενώ άλλες σοβαρότερες κατηγορίες είχαν απορριφθεί.

Παράλληλα, η σχέση του με την πρώην σύζυγό του είχε εξελιχθεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα σκληρή δικαστική αντιπαράθεση. Σε δικαστική απόφαση του 2025 ο γάμος τους περιγραφόταν ως σχέση με «σημαντική δυσλειτουργία» και αμοιβαία τοξικότητα, ενώ και οι δύο πλευρές είχαν διατυπώσει ισχυρισμούς περί ενδοοικογενειακής βίας. Η πρώην σύζυγός του είχε καταγγείλει, μεταξύ άλλων, απειλές, οικονομική κακοποίηση και βίαιη συμπεριφορά.

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Γείτονες περιέγραψαν επίσης έναν άνθρωπο επιθετικό και απειλητικό, του οποίου η συμπεριφορά φέρεται να είχε επιδεινωθεί μετά το διαζύγιο και την αποφυλάκισή του. (People.com)

Το μεγάλο ερώτημα για τις Αρχές

Η πρώην σύζυγός του υποστήριξε δημόσια μετά το μακελειό ότι οι Αρχές δεν είχαν αντιμετωπίσει εγκαίρως τον κίνδυνο που, κατά την ίδια, αντιπροσώπευε ο Χίκμαν. Πρόκειται για ισχυρισμό δικό της και όχι για συμπέρασμα της αστυνομικής έρευνας.

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Το κίνητρο των δολοφονιών δενΜια σκοτεινή οικογενειακή ιστορία, γεμάτη καταγγελίες για βία, κακοποίηση και ένα εξαιρετικά συγκρουσιακό διαζύγιο, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών μετά το μακελειό στην κομητεία Μισόκι του Μίσιγκαν. Πέντε άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς, ενώ ο φερόμενος ως δράστης, ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν, εντοπίστηκε επίσης νεκρός έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η αιματηρή διαδρομή άρχισε την Παρασκευή 14 Αυγούστου σε σπίτι στο Lake Township. Οι αστυνομικοί, που έφτασαν λίγο πριν από το μεσημέρι, βρήκαν νεκρούς έναν 45χρονο άνδρα, μία 40χρονη γυναίκα και ένα 16χρονο αγόρι. Μία 13χρονη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί. (Patch)

Η 13χρονη που κατάφερε να καλέσει το 911

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Μέσα στην τραγωδία ξεχωρίζει η συγκλονιστική ιστορία της 13χρονης. Παρά τα πολλαπλά τραύματά της, κατάφερε να τηλεφωνήσει στο 911 και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε δεχθεί τέσσερις σφαίρες. Η μητέρα της, Αμάντα Έβεριτ, 40 ετών, και ο 16χρονος αδελφός της Έρικ ήταν μεταξύ των θυμάτων. (New York Post)

Ο Χίκμαν είχε ήδη διαφύγει και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε ένας ακόμη νεκρός, ηλικίας 53 ετών, σε δεύτερη κατοικία. Αργότερα, κοντά στη λίμνη Whitlock, οι αστυνομικοί βρήκαν το όχημα του 39χρονου και στη συνέχεια τον ίδιο νεκρό σε δασική περιοχή, μαζί με μία 29χρονη γυναίκα, το πέμπτο θύμα.

Ένα παρελθόν γεμάτο προειδοποιητικά σημάδια

Advertisement

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα δικαστικά αρχεία του Χίκμαν. Το 2024 είχε δηλώσει ένοχος για πλημμεληματική κακοποίηση παιδιού τέταρτου βαθμού και για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκων. Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 365 ημερών, ενώ άλλες σοβαρότερες κατηγορίες είχαν απορριφθεί.

Advertisement

Παράλληλα, η σχέση του με την πρώην σύζυγό του είχε εξελιχθεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα σκληρή δικαστική αντιπαράθεση. Σε δικαστική απόφαση του 2025 ο γάμος τους περιγραφόταν ως σχέση με «σημαντική δυσλειτουργία» και αμοιβαία τοξικότητα, ενώ και οι δύο πλευρές είχαν διατυπώσει ισχυρισμούς περί ενδοοικογενειακής βίας. Η πρώην σύζυγός του είχε καταγγείλει, μεταξύ άλλων, απειλές, οικονομική κακοποίηση και βίαιη συμπεριφορά.

Γείτονες περιέγραψαν επίσης έναν άνθρωπο επιθετικό και απειλητικό, του οποίου η συμπεριφορά φέρεται να είχε επιδεινωθεί μετά το διαζύγιο και την αποφυλάκισή του. (People.com)

Το μεγάλο ερώτημα για τις Αρχές

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Η πρώην σύζυγός του υποστήριξε δημόσια μετά το μακελειό ότι οι Αρχές δεν είχαν αντιμετωπίσει εγκαίρως τον κίνδυνο που, κατά την ίδια, αντιπροσώπευε ο Χίκμαν. Πρόκειται για ισχυρισμό δικό της και όχι για συμπέρασμα της αστυνομικής έρευνας.

Το κίνητρο των δολοφονιών δεν έχει ακόμη επισήμως αποσαφηνιστεί, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι σχέσεις του δράστη με τα θύματα. Η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν συνεχίζει να ερευνά τις διαφορετικές σκηνές του εγκλήματος και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της πέντε νεκρούς, ένα 13χρονο παιδί τραυματισμένο και μια μικρή κοινότητα συγκλονισμένη. Ταυτόχρονα επαναφέρει ένα δύσκολο ερώτημα: όταν υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες βίας και προηγούμενες καταδίκες, ποια είναι τα όρια και ποιες οι δυνατότητες της Πολιτείας να αποτρέψει την επόμενη τραγωδία; έχει ακόμη επισήμως αποσαφηνιστεί, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι σχέσεις του δράστη με τα θύματα. Η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν συνεχίζει να ερευνά τις διαφορετικές σκηνές του εγκλήματος και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της πέντε νεκρούς, ένα 13χρονο παιδί τραυματισμένο και μια μικρή κοινότητα συγκλονισμένη. Ταυτόχρονα επαναφέρει ένα δύσκολο ερώτημα: όταν υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες βίας και προηγούμενες καταδίκες, ποια είναι τα όρια και ποιες οι δυνατότητες της Πολιτείας να αποτρέψει την επόμενη τραγωδία;