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Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στο εμπορικό κέντρο Fairlane Town Center, στην πόλη Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί.

Μακελείο σε εμπορικό κέντρο

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρία άτομα που τραυματίστηκαν λόγω πυροβολισμών. Στο σημείο έφτασαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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«Ζητάμε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ οι αστυνομικοί ασφαλίζουν τον τόπο του συμβάντος και οι ερευνητές διεξάγουν το έργο τους», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε δήλωσή του.

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον δράστη. Πηγές ανέφεραν στο Fox 2 News Detroit ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν. Ο ένας χτυπήθηκε στην κοιλιά και ο άλλος υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένας άλλος επισκέπτης του εμπορικού κέντρου τραυματίστηκε. Μια εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει κάποιον να κρατά πυροβόλο όπλο μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Multiple people shot at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/up5dyoYRkL — Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2026



Η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη, ανέφεραν πηγές στο Fox. Η Αστυνομία του Ντίρμπορν δήλωσε ότι η έρευνά της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες.