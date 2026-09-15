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Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μετρητά, κοσμήματα και χρυσός συνολικής αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, οδηγώντας σε κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος.

Ο 65χρονος παραδέχθηκε τη διετή σχέση του, ενώ η συνεργός του κατηγορείται για συνδρομή στην απόκρυψη χρημάτων που προορίζονταν για τον ναό.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπεξαίρεση ποσών από πωλήσεις βουδιστικών φυλαχτών τα οποία δεν κατατέθηκαν ποτέ στους επίσημους λογαριασμούς του ναού.

Η υπόθεση προκάλεσε κοινωνική αναστάτωση, καθώς ο ναός διαθέτει μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ταϊλάνδη μετά τη σύλληψη ενός 65χρονου πρώην ηγούμενου, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας όταν κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να έχει ερωτική επαφή με μια 47χρονη γυναίκα μέσα στον ναό όπου υπηρετούσε.

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι αστυνομικές έρευνες στο σπίτι του αποκάλυψαν μετρητά, κοσμήματα και χρυσό συνολικής αξίας περίπου 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Φρα Βατσιραγιάν Γουί, πρώην ηγούμενος του ιστορικού ναού Wat Phutthaisawan, κατηγορείται πλέον για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος.

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Kasus yang melibatkan mantan kepala biara di Thailand menjadi sorotan setelah aparat menangkap Phra Wachirayan Wi., yang juga dikenal sebagai Luang Pho Atichot atau Luang Pho Chot. Penyidik menduga dana kuil sebesar 92 juta baht atau sekitar Rp48,8 miliar dialihkan kepada Sika Ae pic.twitter.com/GLdXBj4ez7 — Vox Indonesia (@voxindonesia_id) September 11, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 65χρονος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέση με την 47χρονη γυναίκα επί περίπου δύο χρόνια. Η γυναίκα συνελήφθη επίσης και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, κατηγορείται ότι τον βοήθησε να αποκρύψει χρήματα που προορίζονταν για τον ναό.

Η αστυνομία είχε αρχίσει να ερευνά τον πρώην ηγούμενο από τα μέσα Ιουλίου, μετά από ανώνυμη καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά και κακή διαχείριση των οικονομικών του ναού.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ροές χρημάτων που συνδέονταν με αποδείξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί στο όνομα του Wat Phutthaisawan. Πρόκειται για ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονταν, σύμφωνα με τις αρχές, από πωλήσεις βουδιστικών φυλαχτών και άλλων ιερών αντικειμένων.

Το συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο, δεν κατατέθηκε στους λογαριασμούς του ναού, γεγονός που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για πιθανή υπεξαίρεση.

Ο Wat Phutthaisawan είναι ιστορικός βουδιστικός ναός του 14ου αιώνα και διαθέτει μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Ο πρώην ηγούμενος, γνωστός και ως Λουάνγκ Πο Ατιτσότ, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τα βουδιστικά φυλαχτά που κατασκεύαζε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, μεταξύ των προσώπων που φορούσαν φυλαχτά του ήταν και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ταϊλάνδη, καθώς η αρχική αποκάλυψη της σχέσης του μοναχού με τη γυναίκα οδήγησε τελικά σε μια ευρύτερη έρευνα για τη διαχείριση σημαντικών χρηματικών ποσών που συνδέονταν με τον ναό.