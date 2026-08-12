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Ο πρωθυπουργός ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους και αποφασιστικές ποινές, έως ότου θεσπιστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στη χώρα.

Οι αρχές σχεδιάζουν επίσης τη θέσπιση περιόδου αμνηστίας για την παράδοση παράνομων όπλων, ενώ ενισχύεται η εποπτεία στα όπλα που χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προωθεί μέτρα για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών ελέγχων εισόδου και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές.

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Η Ταϊλάνδη ανέστειλε την έκδοση αδειών για την κατοχή, την αγορά και την οπλοφορία πυροβόλων όπλων, μετά το φονικό περιστατικό σε σχολείο της Νονταμπούρι, ενώ πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση των σορών του 14χρονου δράστη και των παππούδων του, τους οποίους είχε σκοτώσει.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών και στην αστυνομία να σταματήσουν την έκδοση αδειών για την κατοχή, την αγορά και τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, ζητώντας παράλληλα «αυστηρότερους ελέγχους και αποφασιστικές ποινές». Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι NBT World, τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου θεσπιστεί νέος νόμος για τον έλεγχο των όπλων.

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Ο Ανουτίν είχε δεσμευτεί την Παρασκευή να προχωρήσει σε αλλαγές, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό. Το πρωί της ίδιας ημέρας, ένας 14χρονος πυροβόλησε και σκότωσε στο σπίτι τους, στη Νονταμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, τους παππούδες που τον είχαν μεγαλώσει. Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου σκότωσε ακόμη έξι ανθρώπους, προτού βάλει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Παρότι η νομοθεσία της Ταϊλάνδης για την έκδοση αδειών οπλοκατοχής εμφανίζεται αυστηρή στα χαρτιά, στην πράξη η χώρα διαθέτει εκατομμύρια μη καταγεγραμμένα όπλα.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Small Arms Survey, ενός οργανισμού με έδρα την Ελβετία, χρονολογούνται από το 2017. Τότε είχε καταγραφεί, ότι στην κατοχή πολιτών στην Ταϊλάνδη βρίσκονταν περισσότερα από 10 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, ο υψηλότερος αριθμός στη Νοτιοανατολική Ασία. Η αναλογία αντιστοιχούσε σε περισσότερα από ένα όπλο ανά επτά κατοίκους, ενώ περισσότερα από 4 εκατομμύρια όπλα δεν ήταν καταγεγραμμένα.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να καθορίσει μια συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν παράνομα όπλα, καθώς και όπλα που έχουν κληρονομήσει αλλά δεν μπορούν να μεταβιβαστούν νόμιμα. Σύμφωνα με το NBT World, όσοι τα παραδώσουν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ενδέχεται να απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Βασιλικής Αστυνομίας της Ταϊλάνδης, Κίτρατ Φανπέτ, έδωσε εντολή να ενισχυθεί η εποπτεία των πυροβόλων όπλων που έχουν χορηγηθεί σε αστυνομικούς από το κράτος.

Ιδιαίτερη κριτική έχει δεχθεί το πρόγραμμα «welfare gun», μέσω του οποίου δικαιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να προμηθεύονται όπλα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bangkok Post, πολλά από αυτά τα όπλα καταλήγουν στη συνέχεια να μεταπωλούνται.

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Την ευθύνη για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής και διακίνησης όπλων, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων πωλήσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών, αναλαμβάνει ο αναπληρωτής αρχηγός της Βασιλικής Αστυνομίας, Θάνα Τσουγουόνγκ.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται αυστηρότεροι έλεγχοι κατά την είσοδο, με φύλακες να ελέγχουν για όπλα όσους εισέρχονται στις σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχικής υποστήριξης για τους μαθητές.

Με πληροφορίες από The Guardian

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