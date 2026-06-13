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Πέντε άτομα με πλούσιο ποινικό παρελθόν μπήκαν στο στόχαστρο της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς υπήρχαν πληροφορίες σε βάρος τους για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Τα στελέχη της ΔΑΟΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) κατάφεραν να εξακριβώσουν τη δράση τους και να κατασχέσουν ποσότητες όπλων και φυσιγγίων, τα οποία οι εμπλεκόμενοι έκρυβαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, στη Ζάκυνθο, ιδιοκτησίας δύο εξ αυτών.

Ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται από τους αστυνομικούς ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ άμεσοι συνεργοί του φέρονται ένας συνομήλικός του και ένας 19χρονος.

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Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών εισέβαλαν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στο Αργάσι της Ζακύνθου, τα οποία ανήκουν στους δύο μεγαλύτερους σε ηλικία και εκεί στις ντουλάπες δύο δωματίων εντόπισαν όπλα, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα σε διαμορφωμένες κρύπτες, αποτελούμενες από ψευδοτοίχο, που άνοιγαν μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με τη χρήση κωδικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ανωτέρω συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -9- λειτουργικά πιστόλια,

· -22- γεμιστήρες πιστολιών,

· -2.372- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

· κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο,

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· ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά,

· -4- αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -3- μαχαίρια με θήκες μεταφοράς,

· μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης,

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· τσεκούρι με θήκη,

· -13- χρυσές λίρες Αγγλίας,

· πλήθος καρτών εταιρείας,

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· δαχτυλίδι, ρολόι χειρός,

· φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

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· ασύρματος,

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· -2- κουτιά κινητού τηλεφώνου,

· -2- καταγραφικά ασφαλείας,

· -2- φορητοί αποθηκευτικοί χώροι,

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· διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη 66χρονος, καθώς είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, -23- φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, ενώ συνελήφθη και 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

Το ποινικό παρελθόν

Ο φερόμενος ως αρχηγός της Οργάνωσης έχει καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ έχει συλληφθεί άλλες έξι φορές για κλοπή, κατοχή κάνναβης, παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τον Ιούλιο του 2011 και ως μέλος Εγκληματικής Οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και τοκογλυφία.

Σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μόνιμης διαμονής στο Αργάσι, απαγόρευση απομάκρυνσής του από εκεί και εμφάνισης στο τμήμα της περιοχής.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, 41 ετών, ήταν κατηγορούμενος με τον «αρχηγό» στην υπόθεση του 2011, ενώ έχει συλληφθεί και το 2021 για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 66χρονος ήταν και αυτός κατηγορούμενος στην υπόθεση του 2011 και έχει συλληφθεί συνολικά 21 φορές.

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών μέσων, που βρήκαν στις κρύπτες, μέσα στις οποίες θεωρούν ότι θα βρουν κρίσιμα στοιχεία για τη δραστηριότητα του κυκλώματος.