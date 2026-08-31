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Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δείχνει έναν μπάρμαν να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από μπαρ χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με το Viral Press, η γυναίκα φέρεται να ήταν γνωστή στην περιοχή Πινγκλάο της Μπανγκόκ για περιστατικά κατά τα οποία φέρεται να απέφευγε να πληρώνει λογαριασμούς σε κλαμπ και εστιατόρια.

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Στις 25 Αυγούστου, φέρεται να μπήκε σε δημοφιλές μπαρ χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, ο λογαριασμός της φέρεται να έφτασε τα 60.000 μπατ, περίπου 1.563 ευρώ.

Όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει, εντοπίστηκε από το προσωπικό και οδηγήθηκε πίσω στο κατάστημα. Οι εργαζόμενοι φέρεται να της ζήτησαν να εξοφλήσει το ποσό, όμως εκείνη δεν μπορούσε να το καταβάλει.

Αντί να καλέσουν την αστυνομία, φέρεται να της προτάθηκε να ξυρίσει το κεφάλι της ως αντάλλαγμα για να μην παραδοθεί στις αρχές. Η γυναίκα φέρεται να συμφώνησε.

Woman's head 'shaved by bartender' over unpaid bill https://t.co/W6XOFa5lRy pic.twitter.com/PlqJnGAtUS — New York Post (@nypost) August 31, 2026

🇹🇭 A $1,800 unpaid bar tab in Bangkok somehow ended with clippers coming out.



An 18-year-old allegedly got in with a fake ID, spent around 60,000 baht ($1,800) buying drinks for performers, then tried to leave without paying.



Staff stopped her, she ended up signing a paper… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Το βίντεο με το ξύρισμα

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανίζεται να φορά ένα λευκό φόρεμα χωρίς τιράντες και να συναινεί σε ένα λεγόμενο «συμβόλαιο αγοράς μαλλιών».

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Την ώρα που βρίσκεται μπροστά στην κάμερα, ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Δεν σε εκμεταλλεύομαι. Αυτή είναι η τιμή της αγοράς».

Στη συνέχεια, ο μπάρμαν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και αρχίζει να κόβει τα πυκνά, μέχρι τους ώμους μαλλιά της γυναίκας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μαλλιά επρόκειτο στη συνέχεια να δωρηθούν.

Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την πράξη ταπεινωτική και απαράδεκτη.

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«Το παράκανε» – Οι αντιδράσεις

Η Τσαλίδα «Τον Ορ» Παλαμάτ, ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Be One Foundation, η οποία ασχολείται με την κακοποίηση παιδιών στην Ταϊλάνδη, καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το μπαρ «το παράκανε».

Η ίδια ανέφερε ότι εκπρόσωποι του μπαρ επικοινώνησαν μαζί της προκειμένου να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν πως ο διευθυντής έδρασε «από θυμό και παρορμητικότητα».

«Επικοινώνησαν μαζί μου για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν ότι ο διευθυντής ενήργησε από θυμό και παρορμητικότητα», ανέφερε. «Είπαν επίσης ότι θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια του θύματος για να συζητήσουν την αποζημίωση».

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Η Τσαλίδα δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πως οι επιχειρήσεις πρέπει να προστατεύουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, ωστόσο χαρακτήρισε παράνομο τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αντιμετωπίστηκε η γυναίκα.

Όπως εξήγησε, ένα «συμβόλαιο αγοράς μαλλιών» το οποίο υπογράφεται υπό πίεση δεν θεωρείται έγκυρο, ενώ το ξύρισμα του κεφαλιού ενός ανθρώπου παρά τη θέλησή του θα μπορούσε να συνιστά επίθεση, εξαναγκασμό και παράνομη κράτηση.

Σύμφωνα με την ίδια, έχει ζητηθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης να διερευνήσει την υπόθεση.

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Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην επιλέγουν τη «λογική του όχλου αντί για τον νόμο», αλλά να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά πελατών που αρνούνται ή αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

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