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Οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ουκρανικής υπηκοότητας που εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό μαζί με τον εκλιπόντα, ενώ η έρευνα για τα αίτια του θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.

Το ενδεχόμενο ατυχήματος, όπως μια πτώση από υπερυψωμένο οδικό άξονα, παραμένει ανοιχτό καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Το Παλάτι εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του 29χρονου, ο οποίος είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τένις και τον επιχειρηματικό τομέα.

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Μονακό ο θάνατος του Αντουάν ντε Μασί, μέλους της ευρύτερης πριγκιπικής οικογένειας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δημόσιο χώρο κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Λαρβότο. Οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί του τις ώρες πριν από τον θάνατό του.

Ο 29χρονος ήταν δεύτερος ξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ και εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτας, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄, πατέρα του σημερινού ηγεμόνα του Μονακό.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εισαγγελέας του Μονακό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η έρευνα, η οποία ξεκίνησε αρχικά με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου, έχει πλέον διευρυνθεί. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη το πρόσωπο που εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό μαζί με τον Αντουάν ντε Μασί.

Η σορός του 29χρονου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δημόσιο κήπο πίσω από τη Villa Sauber, σε πλατεία κοντά στην περιοχή Λαρβότο. Ο εντοπισμός του έγινε λίγες ώρες αφότου η οικογένειά του είχε ενημερώσει τις αρχές για την εξαφάνισή του.

Monaco’s royal family is rocked by mystery death of Prince Albert’s cousin, 29, found dead in public gardens – as Ukrainian is arrested https://t.co/IsPod9iW0u — Daily Mail (@DailyMail) October 27, 2026

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ατυχήματος

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται σχετικά δημοσιεύματα, ο νεαρός φέρεται να εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου να αποχωρεί παραπατώντας από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μονακό.

Για την υπόθεση συνελήφθη φίλος του, ο οποίος διαμένει στο Πριγκιπάτο και έχει ουκρανική υπηκοότητα. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και υπογράμμισε ότι, στο παρόν στάδιο, ο άνδρας θεωρείται απλώς ύποπτος ή μάρτυρας γεγονότων, ο νομικός χαρακτηρισμός των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Όπως διευκρίνισε, το ενδεχόμενο ατυχήματος παραμένει ανοιχτό και δεν έχει αποκλειστεί από τις αρχές. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες και τα σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατος του 29χρονου να προκλήθηκε από πτώση από τον υπερυψωμένο ταχύ οδικό άξονα προς την περιοχή του Λαρβότο. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Η ανακοίνωση του Παλατιού και τα συλλυπητήρια του πριγκιπικού ζεύγους

Το Πριγκιπικό Παλάτι του Μονακό εξέφρασε τη βαθιά λύπη του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ και της πριγκίπισσας Σαρλίν για τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί.

Στην ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε: «Οι Γαληνότατες Υψηλότητές τους, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν, πληροφορήθηκαν με θλίψη τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, εγγονού της πριγκίπισσας Αντουανέτας, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄».

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στην αγάπη του για τον αθλητισμό και ειδικότερα για το τένις, το οποίο αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας του στο Πριγκιπάτο.

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Antoine de Massy, 29 ans, petit-cousin du prince Albert II, a été retrouvé mort dimanche 25 octobre dans un square du Larvotto à Monaco. Un résident monégasque de nationalité ukrainienne est en garde à vue. Enquête en cours, accident non exclu. Le Palais exprime sa tristesse. https://t.co/B9e9iwqEms — No WWar 3 (@NoWar3Fr) October 27, 2026

«Ένας φανατικός φίλος του τένις, αποτελούσε μέρος μιας οικογενειακής ιστορίας στενά συνδεδεμένης με το άθλημα στο Πριγκιπάτο. Οι Αυτού Υψηλότητες συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων και τους εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε αυτή την οδυνηρή στιγμή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το όνειρο του επαγγελματικού τένις και η Ακαδημία Nick Bollettieri

Ο Αντουάν ντε Μασί είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τένις, με στόχο να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν ήταν μικρότερος, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προπονηθεί στην περίφημη Ακαδημία Τένις Nick Bollettieri και να εξελίξει τις αθλητικές του δυνατότητες.

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Σε συνέντευξή του στη Vogue Italia το 2012, είχε περιγράψει τη μεγάλη του φιλοδοξία, δηλώνοντας ότι όνειρό του ήταν να «γίνει νούμερο ένα στον κόσμο», προσθέτοντας με χιούμορ ότι ακόμη και η παρουσία στην κορυφή θα ήταν κάτι εξαιρετικό.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς είχε συνιδρύσει την τεχνολογική εταιρεία Instant Tech. Η εταιρεία αναπτύχθηκε με στόχο να συνδέει τοπικές επιχειρήσεις, εμπόρους και πελάτες, διευκολύνοντας τις άμεσες κρατήσεις και πληρωμές.

Παρά τους δεσμούς του με την πριγκιπική οικογένεια, ο 29χρονος επέλεγε να διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και την έντονη κοινωνική ζωή του Μόντε Κάρλο. Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, στην παραδοσιακή τελετή Te Deum για την Εθνική Εορτή του Μονακό. Το δημοσίευμα αναφέρεται και στον πατέρα του Αντουάν, τον βαρόνο Κριστιάν ντε Μασί, ο οποίος περιγράφεται συχνά από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας.

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RIP Antoine de Massy 29 Jahre jung Cousin zweiten Grades von Fürst Albert von Monaco; Enkel von Antoinette Grimaldi, †90, der älteren Schwester von Fürst Rainier III., †81. https://t.co/dB00gWWFYh https://t.co/6PVx2TxUXb Advertisement October 26, 2026

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο βαρόνος είχε αποβληθεί από το σχολείο και είχε σταλεί στην εξορία στην Αργεντινή κατά τη νεότητά του, εξαιτίας της προβληματικής συμπεριφοράς του και των επανειλημμένων αναταραχών που προκαλούσε.

Τα τοπικά μέσα τον χαρακτηρίζουν επίσης πλέι μπόι, καθώς οι τέσσερις γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγιο. Παρά τις οικογενειακές του σχέσεις με τον πριγκιπικό οίκο, ο ίδιος εμφανίζεται σπάνια σε κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί με τη βασιλική οικογένεια του Μονακό.

Οι έρευνες για τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, χωρίς να έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο ατυχήματος.

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Με πληροφορίες από Monacolife