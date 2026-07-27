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Η δέσμευση της πριγκίπισσας για την πρόληψη των πνιγμών πηγάζει από τον θάνατο του ξαδέλφου της και την απώλεια ενός παιδιού φίλων της.

Μέσω του ιδρύματός της, η πριγκίπισσα Σαρλίν χρηματοδοτεί εδώ και δώδεκα χρόνια προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης και εκπαίδευσης ναυαγοσωστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πριγκίπισσα προωθεί τη σημασία της κολύμβησης ως βασική δεξιότητα επιβίωσης, έχοντας εκπαιδεύσει τα παιδιά της σε προγράμματα ασφαλούς επαφής με το νερό.

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Το Πριγκιπικό Παλάτι του Μονακό ντύθηκε στα μπλε το βράδυ του Σαββάτου, συμμετέχοντας στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμών. Η συμβολική φωταγώγηση της επίσημης κατοικίας του πρίγκιπα Αλβέρτου και της πριγκίπισσας Σαρλίν αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας δράσης της πριγκίπισσας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Παλάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστορική πρόσοψη και οι πύργοι του κτιρίου φωτίζονται με έντονο μπλε χρώμα, ενώ η Φρουρά του Πρίγκιπα βρισκόταν σε παράταξη έξω από το ανάκτορο, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση.

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Η προσωπική ιστορία που άλλαξε τη ζωή της

Η εκστρατεία κατά των πνιγμών δεν αποτελεί για την πριγκίπισσα Σαρλίν απλώς μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι η δέσμευσή της γεννήθηκε από μια τραγωδία που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια.

Όπως εξομολογήθηκε, ο πεντάχρονος ξάδελφός της Ρίτσαρντ έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε σε ποτάμι κοντά στο σπίτι συγγενών της. Η απώλεια αυτή, όπως ανέφερε, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικογένειά της και αποτελεί μέχρι σήμερα μια πληγή που δεν έχει κλείσει.

Η ίδια υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε περιστατικό πνιγμού δεν υπάρχει μόνο ένα θύμα, αλλά και μια οικογένεια που καλείται να ζήσει με μια ανεπανόρθωτη απώλεια.

Μια δεύτερη τραγωδία που ενίσχυσε την αποστολή της

Χρόνια αργότερα, ακόμη ένα δυσάρεστο γεγονός ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της να αφιερωθεί στην πρόληψη. Το 2018, η 19 μηνών κόρη στενών φίλων της πνίγηκε σε πισίνα, όταν μπήκε χωρίς επίβλεψη σε γειτονικό κήπο.

Η πριγκίπισσα έχει περιγράψει το περιστατικό ως μία από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες που έχει ζήσει, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον πόνο των γονιών που χάνουν το παιδί τους με τόσο τραγικό τρόπο.

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Η ασφάλεια στο νερό ξεκινά από την οικογένεια

Ως μητέρα των διδύμων Ζακ και Γκαμπριέλα, η Σαρλίν έχει φροντίσει ώστε τα παιδιά της να εξοικειωθούν με το νερό από πολύ μικρή ηλικία. Η εκμάθηση κολύμβησης, οι πρώτες ασκήσεις διάσωσης και τα προγράμματα κατάδυσης αποτέλεσαν μέρος της ανατροφής τους, με στόχο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες ασφάλειας.

Τα δίδυμα συμμετείχαν επίσης σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας του Μονακό και σε θερινές δράσεις που προωθούν την ασφαλή επαφή των παιδιών με το υδάτινο περιβάλλον.

Περισσότερα από δέκα χρόνια προσφοράς

Από το 2012, όταν ίδρυσε το Ίδρυμα Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η πρώην Ολυμπιονίκης της κολύμβησης εργάζεται συστηματικά για τη μείωση των πνιγμών παγκοσμίως. Μέσα από το ίδρυμα χρηματοδοτούνται δωρεάν μαθήματα κολύμβησης, προγράμματα εκπαίδευσης ναυαγοσωστών και ενημερωτικές δράσεις για παιδιά και γονείς.

Η ίδια πιστεύει ότι η γνώση της κολύμβησης δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια βασική δεξιότητα ζωής που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, επιμένοντας πως το νερό πρέπει να παραμένει χώρος χαράς, παιχνιδιού και ασφάλειας και όχι αιτία τραγωδιών.

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