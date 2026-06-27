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Η ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες και πλέον προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της επόμενης φάσης απέναντι στην Αργεντινή.

Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που χρειαζόταν για την πρόκριση και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση παρά την υπεροχή της στην κατοχή μπάλας.

Παρά τις προσπάθειες των Σαουδαράβων, η αμυντική οργάνωση του Πράσινου Ακρωτηρίου και οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα Βοζίνια διατήρησαν το μηδέν στην εστία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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Το Πράσινο Ακρωτήρι ζει το δικό του ποδοσφαιρικό παραμύθι. Στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατάφερε να πάρει την ιστορική πρόκριση στους «32», μένοντας στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Τρεις αγώνες, τρεις ισοπαλίες, αλλά αρκετές για να στείλουν τους νησιώτες στην επόμενη φάση. Εκεί όπου τους περιμένει πλέον το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας τους, απέναντι στην Αργεντινή.

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Για τη Σαουδική Αραβία, αντίθετα, το 0-0 ήταν καταδικαστικό. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού είχε ανάγκη το γκολ που θα της έδινε την πρόκριση, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει την πίεση και τις ευκαιρίες που απαιτούσε η περίσταση. Έτσι, αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με μόλις μία ήττα σε τρεις αγώνες, αλλά με την αίσθηση ότι το ματς της τελευταίας αγωνιστικής χάθηκε περισσότερο από αδυναμία επιβολής παρά από ανωτερότητα του αντιπάλου.

Η εικόνα του αγώνα

Η Σαουδική Αραβία μπήκε με περισσότερη κατοχή, αλλά χωρίς καθαρές φάσεις. Το Πράσινο Ακρωτήρι περίμενε, έκλεινε σωστά τους χώρους και όσο περνούσε η ώρα έδειχνε πιο σίγουρο για τον τρόπο που ήθελε να παίξει.

Η πρώτη σοβαρή προειδοποίηση ήρθε από τον Σεμέδο, ο οποίος ανάγκασε τον Αλ Οουάις σε δύσκολη επέμβαση. Το πρόβλημα για τους Σαουδάραβες έγινε μεγαλύτερο μετά τον τραυματισμό του Αλ Ταμπακτί στο πρώτο ημίχρονο, εξέλιξη που χάλασε την αμυντική τους ισορροπία.

Στο δεύτερο μέρος, το Πράσινο Ακρωτήρι όχι μόνο κράτησε το αποτέλεσμα, αλλά έφτασε και πιο κοντά στο γκολ. Ο Κέβιν Πίνα απείλησε με μακρινό σουτ, ενώ στο φινάλε ο Αλ Οουάις χρειάστηκε να επέμβει σε μεγάλες στιγμές των Λάρος Ντουάρτε και Γκάρι Ροντρίγκες.

Η Σαουδική Αραβία, παρότι ήξερε ότι ένα γκολ μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα της, δεν βρήκε ποτέ τον καθαρό διάδρομο προς την εστία του Βοζίνια. Και όταν ήρθε το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου ήξεραν ότι είχαν μόλις υπογράψει μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του φετινού Μουντιάλ.

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Οι συνθέσεις

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια, Β. Πίνα, Λόπες, Μπόρζες, Ζοάο Πάουλο, Κ. Πίνα, Μέντες, Ντ. Ντουάρτε, Μοντέιρο, Σεμέδο, Λιβραμέντο.

Αλλαγές: Μορέιρα, Ροντρίγκες, Λ. Ντουάρτε, Βαρέλα, Ντα Κόστα.

Προπονητής: Μπουμπίστα.

Σαουδική Αραβία: Αλ Οουάις, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Αμρί, Ταμπακτί, Μπουσάλ, Μαντάς, Ν. Αλ Νταουσαρί, Αλ Καϊμπαρί, Σ. Αλ Νταουσαρί, Κάνο, Αλ Μπουραϊκάν.

Αλλαγές: Λαζάμι, Αλ Χαρμπί, Αλ Χαμντάν, Αλ Τζουβαΐρ, Αλ Σαλέμ.

Προπονητής: Γιώργος Δώνης.

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