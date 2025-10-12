Ένα σκοτεινό μυστήριο απλώνεται γύρω από τα ποτάμια και τα έλη του Χιούστον, όπου σειρά ανεξήγητων πνιγμών έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και πονοκέφαλο στις αρχές. Μέσα σε λίγους μήνες, δεκάδες σοροί έχουν εντοπιστεί σε υδάτινα σημεία της πόλης, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίγες ημέρες. Το αν πρόκειται για τραγικές συμπτώσεις ή για κάτι πιο οργανωμένο, αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Βετεράνοι ντετέκτιβ υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά παρουσιάζουν ανησυχητικές ομοιότητες, υποδηλώνοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αν και οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για δράση κατά συρροή δολοφόνου, η θεωρία μιας ομάδας γνωστής ως «Smiley Face Killers» — οι «δολοφόνοι με το χαμόγελο» — επιστρέφει στο προσκήνιο. Πρώην αξιωματικοί της αστυνομίας βλέπουν κοινά στοιχεία με δεκάδες άλλους πνιγμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ΗΠΑ και Καναδά, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη αποδειχθεί συνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Fox News, ο απόστρατος αστυνομικός της Νέας Υόρκης, Κέβιν Γκάνον, ο οποίος στηρίζει εδώ και χρόνια τη θεωρία των «Smiley Face Killers», θεωρεί ότι τα περιστατικά στο Χιούστον εντάσσονται στο ίδιο μοτίβο. «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια συχνότητα πνιγμών, έναν κάθε δεύτερη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι δράστες «αισθάνονται σχεδόν ανίκητοι» μπροστά στην αδυναμία των αρχών να συνδέσουν τα περιστατικά.

Η αμφιλεγόμενη θεωρία των «δολοφόνων με το χαμόγελο»

Η υπόθεση των «Smiley Face Killers» βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια οργανωμένη ομάδα κατά συρροή δολοφόνων στοχεύει κυρίως νέους άνδρες, φοιτητές ή ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι τη νύχτα, ρίχνοντας τα πτώματά τους στο νερό και αφήνοντας κοντά χαρακτηριστικά γκράφιτι με ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Οι φερόμενες επιθέσεις έχουν καταγραφεί κυρίως στη βορειοανατολική και μεσοδυτική Αμερική, κοντά σε πανεπιστήμια και ποτάμια.

Οι αρχές του Χιούστον, ωστόσο, απορρίπτουν την εκδοχή του serial killer. Όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Νόε Ντίαζ, «δεν υπάρχει καμία απόδειξη, το επαναλαμβάνω, καμία, ότι αυτά τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους». Παρόλα αυτά, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του, δύο ακόμη σοροί βρέθηκαν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Γουίτμαϊρ, αναγνώρισε ότι οι θάνατοι είναι ανησυχητικοί, αλλά σημείωσε ότι οι πνιγμοί στα 4.000 χιλιόμετρα καναλιών της πόλης δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, αποδίδοντάς τους σε χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κυρίως σε άστεγους πληθυσμούς.

Ωστόσο, ο πρώην ντετέκτιβ της NYPD και καθηγητής Εγκληματολογίας, Τζόζεφ Τζιακαλόουν, διαφωνεί με αυτή την απλοποιημένη εξήγηση. «Έχεις 16 πτώματα. Δεν μπορείς απλώς να πεις ότι όλοι ήταν άστεγοι ή μέθυσαν και έπεσαν στο νερό», δήλωσε. «Δεν γνωρίζεις καν αν όλοι προέρχονται από την πόλη σου». Τόνισε, επίσης, ότι κάθε υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, με πλήρη νεκροψία και τοξικολογική ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν τα θύματα πνίγηκαν ή αν ήταν ήδη νεκρά πριν βρεθούν στο νερό.

Πηγή: Houstonchronicle