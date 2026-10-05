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Για ακόμη μία φορά η Ναόμι Κάμπελ έδειξε πόσο προσεκτική είναι με τα μικρόβια, αυτή τη φορά στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για την Εβδομάδα Μόδας.

Το διάσημο μοντέλο χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει δημόσιο ποδήλατο για να μετακινηθεί στην πόλη, καθώς οι διαδηλώσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη δυσκόλευαν τις μετακινήσεις. Ωστόσο, πριν ανέβει στο ποδήλατο, φρόντισε να λάβει τα δικά της μέτρα προστασίας.

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«Έχω κολλήσει στο Παρίσι, έχω κολλήσει, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο», είπε η Ναόμι Κάμπελ. «Αλλά μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου», πρόσθεσε.

O Dr. Bactéria orgulhoso! Naomi Campbell compartilhou um momento inusitado em Paris, neste sábado (3). A modelo fez questão de limpar bem uma bicicleta elétrica antes de sair para um passeio. 📹: @NaomiCampbell https://t.co/loOnSEnGd7 October 3, 2026

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κάμπελ φαίνεται να φορά γάντια και να καθαρίζει σχολαστικά σχεδόν ολόκληρο το ποδήλατο με αντισηπτικά μαντιλάκια, πριν τελικά το χρησιμοποιήσει.

Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνει στην καθαριότητα. Μάλιστα, την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού είχε ταξιδέψει φορώντας προστατευτική στολή, μάσκα και γάντια, σε μια εμφάνιση που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Αφού ξεπέρασε το ζήτημα των μικροβίων, η Ναόμι Κάμπελ βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη πρόβλημα: το αν θα κατάφερνε να οδηγήσει το ποδήλατο.

«Δεν ξέρω καν αν μπορώ να κάνω ποδήλατο, έχω να κάνω ποδήλατο χρόνια, εκτός αν ήταν στατικό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στους συνοδούς της και σχολίασε με χιούμορ την εμφάνισή της.

«Θεέ μου, αυτό δεν γίνεται, πού είναι τα αθλητικά μου; Σκόπευα να φορέσω τα αθλητικά μου σήμερα και εσείς μου είπατε να φορέσω παπούτσια», ανέφερε.