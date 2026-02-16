Ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα διεθνώς είναι αυτό της Ναόμι Κάμπελ. Το διάσημο μοντέλο από την Βρετανία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για έναν διαφορετικό λόγο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει, καθώς το όνομά της εντοπίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που αποχαρακτήρισε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Πιο συγκεκριμένα, στα email που εντόπισαν οι αμερικανικές αρχές, η Ν. Κάμπελ ζητούσε να ταξιδεύει με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν, ενώ σημείωνε πως επρόκειτο να τον συναντήσει στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη μεριά, ο χρηματιστής εμφανίζεται να λαμβάνει εκ μέρους της προσκλήσεις για εκδηλώσεις υψηλού κοινωνικού στάτους σε διάφορες χώρες. Τον συντονισμό των επαφών αυτών είχε, σύμφωνα με τα έγγραφα, η επί χρόνια συνεργάτιδά του, Λέσλι Γκροφ.

Σε καταθέσεις προς ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα υποστήριξαν ότι ο Έπσταϊν τα είχε φέρει σε επαφή με την Βρετανίδα σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, αναφέροντας επίσης πως την είχαν δει τόσο στην έπαυλή του όσο και στο ιδιωτικό του νησί.

Τα αρχεία υποδηλώνουν ακόμη ότι η Κάμπελ παρέμεινε στο περιβάλλον επιρροής του και μετά την καταδίκη του το 2008 στη Φλόριντα για αποπλάνηση ανήλικης. Οι μεταξύ τους επαφές συνιστούν ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Έπσταιν διατηρούσε και καλλιεργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο ισχυρών γνωριμιών, την ώρα που παγίδευε ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες στον στενό του κύκλο.

«Δεν γνώριζε για την εγκληματική δράση του Επστάιν»

Η σχέση της Ναόμι Κάμπελ με τον Τζέφρι Έπσταϊν είχε ήδη έρθει στο φως μέσα από δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και άλλα πρόσωπα. Ο συνήγορος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, υποστήριξε σε αναλυτική γραπτή δήλωση μέσω email ότι η εντολέας του δεν είχε καμία επίγνωση της «αποτρόπαιης εγκληματικής δράσης» του Έπσταϊν μέχρι τη σύλληψή του το 2019 και ότι έκτοτε δεν διατηρούσε καμία επικοινωνία μαζί του.

«Πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποκρουστική εγκληματική του δράση», ανέφερε. «Αν η πελάτισσά μου είχε ποτέ συναντήσει νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι ήταν θύμα του Έπσταϊν, θα είχε προσωπικά αναλάβει άμεσα δράση για να τη βοηθήσει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κάμπελ διέμενε στη Μόσχα την περίοδο 2008–2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης». Η Βρετανίδα δεν έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ οι καταθέσεις θυμάτων στο Federal Bureau of Investigation δεν περιλάμβαναν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τους New York Times, το όνομα της Ναόμι Κάμπελ περιλαμβάνεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Έτσι, συγκαταλέγεται στις πιο προβεβλημένες γυναικείες παρουσίες μέσα σε ένα αρχείο όπου εμφανίζονται επίσης ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στρατολογούσε νέα κορίτσια, επικαλούνταν γνωριμία με την Κάμπελ

Σε έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» περιλαμβάνεται το όνομά της, μαζί με δεκάδες άλλα, καθώς και οδηγίες για αποστολή επιστολών, καρτών και βιβλίων στη φυλακή της Φλόριντα όπου ο Τζέφρι Επστάιν ξεκίνησε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Κατά τον δικηγόρο της, Μάρτιν Σίνγκερ, η Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτή τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται στο έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Επστάιν για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή».

Σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του Federal Bureau of Investigation, ο Επστάιν φέρεται, κατά τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών, να επικαλούνταν τη γνωριμία του με την Κάμπελ, παρουσιάζοντάς τη ως απόδειξη ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εφικτή. Το 2020, ανώνυμο θύμα που είχε γνωρίσει τον Επστάιν σε ηλικία 15 ετών, κατέθεσε ότι της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές ευκαιρίες στη Victoria’s Secret και της είχε πει πως γνώριζε προσωπικά την Κάμπελ, η οποία είχε συμμετάσχει σε επιδείξεις του οίκου, καθώς και τον Λέσλι Γουέξνερ, τότε επικεφαλής της μητρικής εταιρείας L Brands, τα οικονομικά της οποίας διαχειριζόταν επί χρόνια ο ίδιος.

Στη δήλωσή του, ο Σίνγκερ επισήμανε ότι η Κάμπελ δεν είχε ποτέ συμβατική σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία εσωρούχων και ότι, αν ο Επστάιν χρησιμοποίησε το όνομά της «για να εντυπωσιάσει κάποιον ή να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, το έκανε εντελώς χωρίς τη γνώση ή την έγκρισή της».

Άλλο θύμα κατέθεσε το 2019 στο FBI πως, σε ηλικία 18 ετών, όταν συστήθηκε στον Επστάιν, είδε την Κάμπελ σε δείπνο στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Έτερο πρόσωπο ανέφερε ότι την είχε δει και στο ιδιωτικό του νησί. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, από τα πιο γνωστά και δημόσια θύματα του Επστάιν, που αυτοκτόνησε πριν από έναν χρόνο, είχε επίσης αναφέρει ήδη από το 2016, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ότι ο Επστάιν της είχε συστήσει την Κάμπελ.

Ο δικηγόρος του μοντέλου υποστήριξε ακόμη ότι εκείνη και «μια ομάδα ατόμων που κατευθύνονταν σε αγώνα Formula 1» είχαν περάσει για σύντομο χρονικό διάστημα από το νησί του Επστάιν «κατά τη μεταφορά τους από εμπορική πτήση». Πρόσθεσε ότι η Κάμπελ δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τα θύματά του και ότι «δεν βρέθηκε ποτέ στο σπίτι του για κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αν και είχε επισκεφθεί το γραφείο του για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις».

Επαφές και μετά το 2009

Μετά την αποφυλάκιση του Τζέφρι Επστάιν το 2009, όταν πλέον ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης, φαίνεται πως διατήρησε επαφή με τη Ναόμι Κάμπελ, προσφέροντάς της, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, πρόσβαση στο ευρύ δίκτυο γνωριμιών του.

Σε ανταλλαγή email το 2010, ο Επστάιν ζήτησε από τη Λέσλι Γκροφ να επικοινωνήσει με τη Λίντα Γουάκνερ, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Warnaco Group, ώστε να μεταβεί στην κατοικία του και να συναντήσει την Κάμπελ και συνεργάτη της. Την επόμενη ημέρα, η Γκροφ τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιώσει».

Ο δικηγόρος της, Μάρτιν Σίνγκερ, ανέφερε πως η συνάντηση με τη Γουάκνερ έγινε επειδή η Κάμπελ «προσπαθούσε να δημιουργήσει σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ότι ο Επστάιν «την είχε πείσει πως μπορούσε να βοηθήσει», χωρίς ωστόσο να προκύψει τελικά συνεργασία.

Την ίδια χρονιά, ο Επστάιν φέρεται να προσκλήθηκε στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες, το οποίο είχε χαρακτηριστεί «ιδιωτική εκδήλωση για τους στενότερους φίλους και την οικογένειά της». Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η ίδια δεν κατάρτισε τη λίστα καλεσμένων και ο Επστάιν δεν έδωσε το «παρών».

Πρόσκληση έλαβε και για εκδήλωση στο Παρίσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών καριέρας της Κάμπελ με τον οίκο Dolce & Gabbana. Σε ανυπόγραφη απάντηση σημειωνόταν: «Ο Τζέφρι θα έρθει συν δύο». Ο Σίνγκερ επιβεβαίωσε ότι ο Επστάιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ παρέστησαν για περίπου 20 λεπτά.

Η μεταξύ τους σχέση, πάντως, φαίνεται να υπερέβαινε την απλή παρουσία σε κοσμικές εκδηλώσεις. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κάμπελ δείχνει ότι κοινοποιούσε λεπτομέρειες του προγράμματός της στη Γκροφ και στον Επστάιν. Σε email του 2010, η Γκροφ τον ενημερώνει ότι «η Ναόμι Κάμπελ κάνει περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα καλέσει αργότερα».

«Θέλω να δω τον Τζέφρι», έγραψε η Κάμπελ σε μήνυμα του 2015 προς τη Γκροφ, συζητώντας επικείμενα ταξίδια, υπογράφοντας με τη φράση: «εξαντλημένη babes».

Σε άλλη ανταλλαγή email, το 2016, συνεργάτης του Επστάιν ρωτούσε εάν η Κάμπελ μπορούσε να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Ακολούθησε εντολή για εξεύρεση ναύλωσης, ώστε να ταξιδέψει «από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει Σάββατο ή Κυριακή!!».

Ο Σίνγκερ υποστήριξε ότι η πελάτισσά του «πέταξε με το αεροσκάφος του Επστάιν σε λίγες περιπτώσεις, αλλά δεν παρατήρησε ποτέ οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά».