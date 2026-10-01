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Σχέδιο επίθεσης εναντίον του Καπιτωλίου στο Όστιν του Τέξας απέτρεψε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας, συλλαμβάνοντας έναν 40χρονου άνδρα, ο οποίος αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 75.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, οι Αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με άτομο που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει βίαιη επίθεση στο κτήρι. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεργάστηκε με το FBI προκειμένου να διερευνήσει την απειλή και τις συνθήκες γύρω από το φερόμενο σχέδιο.

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Η ειδική μονάδα όπλων και τακτικών του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας συνέλαβε τον Μπένι Καλντέρα Τζούνιορ (Benny Caldera Jr.) περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο σπίτι του στην πόλη Κόνβερς, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κέντρου του Σαν Αντόνιο.

Ο Καλντέρα μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Μπέξαρ και σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για τρομοκρατική απειλή εναντίον δημόσιου λειτουργού. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που συνόδευε το ένταλμα σύλληψης, φίλος του Καλντέρα δήλωσε στους ερευνητές ότι ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει να επιτεθεί στο Καπιτώλιο.

Τα έγγραφα της σύλληψης αναφέρουν επίσης ότι ο Καλντέρα εξέφρασε στον φίλο του την οργή του για την Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC), χρησιμοποιώντας απειλητικές εκφράσεις εναντίον των μελών της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Μπέξαρ, στο παρελθόν και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2023, του είχε απαγγελθεί κατηγορία για οπλοφορία χωρίς άδεια.

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας επιβεβαίωσε ότι ενημέρωσε την Τετάρτη τους πολιτειακούς νομοθέτες σχετικά με την απειλή και τη σύλληψη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το Καπιτώλιο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του.

Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι θα συνεχίσουν να διατηρούν ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στο κτίριο, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, των επισκεπτών και των αξιωματούχων της Πολιτείας.