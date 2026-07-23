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Τα σχέδια προέκυψαν από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 1.200 γραφίστες και αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή 21 εμπειρογνωμόνων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια έρευνα έως τις 21 Σεπτεμβρίου, επιτρέποντας στους πολίτες να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τις νέες απεικονίσεις.

Παράλληλα θα διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών, προκειμένου τα αποτελέσματα να καθορίσουν την τελική εικαστική ταυτότητα των νέων χαρτονομισμάτων.

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Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ παρουσίασε την Πέμπτη 23 Ιουλίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Τα δέκα νέα σχέδια βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τα «Ποτάμια και πουλιά», με τα αντίστοιχα σύμβολα και μοτίβα να αποτελούν το βασικό στοιχείο της εικονογράφησής τους.

«Τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο πληρωμής, αποτελούν μία από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, αναφερόμενη στη σημασία των νέων σχεδίων. Όπως σημείωσε, οι νέες απεικονίσεις, που συνδυάζουν αισθητική και συμβολισμό, μπορούν να ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

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Οι προτάσεις που επιλέχθηκαν αποτελούν το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού σχεδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, οι οποίοι υπέβαλαν τις ιδέες τους. Από αυτούς, 25 σχεδιαστές προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο και κλήθηκαν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για μία ή και για τις δύο θεματικές.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 July 23, 2026

Για την αξιολόγηση των σχεδίων συστάθηκε ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 εμπειρογνώμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, η οποία διορίστηκε από μία κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης. Η επιτροπή εξέτασε τις προτάσεις και κατέληξε στην επιλογή των 10 τελικών σχεδίων.

Ωστόσο πλέον, οι πολίτες της Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη διεξαγωγή διαδικτυακής δημόσιας έρευνας, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, προκειμένου να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη, ανεξάρτητη έρευνα από ειδική ερευνητική εταιρεία, με τις ίδιες ερωτήσεις, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ.

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών θα συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση των νέων χαρτονομισμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τη νέα εικαστική ταυτότητα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.