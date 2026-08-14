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Νέα αιχμηρή αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση ενός «μετώπου» με στόχο την Τουρκία.

Μιλώντας για τις περιφερειακές ισορροπίες και τις συμμαχίες που αναπτύσσονται στην περιοχή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προσπάθειες συγκρότησης ενός σχήματος ασφαλείας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ.

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«Υπάρχουν άλλες συμμαχίες που σχηματίζονται στην περιοχή εναντίον μας; Ναι, υπάρχουν. Πριν υπογράψουμε τη Συμμαχία της Μέκκας, όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η Ελλάδα ήρθαν μαζί και δημιούργησαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



Are there other alliances in the region being formed against us? Yes, there are. Before we signed the Mecca Alliance, as you know, Israel, the Greek Cypriot administration, and Greece came together and established a security alliance in the… pic.twitter.com/dJ0BdgWn19 August 13, 2026

Oι σχετικές δηλώσεις του Φιντάν από την Αίγυπτο

Ο Τούρκος υπουργός συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι ξεκάθαρος: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας».

«Η Τουρκία βρίσκεται στα βόρεια της Μεσογείου και η Αίγυπτος στα νότια, και υπάρχει μια συμμαχία που χαράσσει μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας είναι σαφής και είναι επίσης σαφές προς τα πού κατευθύνεται», υπογράμμισε.

Ο Φιντάν επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη συμμαχία που προωθεί η Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας», αλλά αποσκοπεί στη συνεργασία και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των συμμετεχόντων.