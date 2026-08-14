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Νέα αιχμηρή αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση ενός «μετώπου» με στόχο την Τουρκία.

Μιλώντας για τις περιφερειακές ισορροπίες και τις συμμαχίες που αναπτύσσονται στην περιοχή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προσπάθειες συγκρότησης ενός σχήματος ασφαλείας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ.

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«Υπάρχουν άλλες συμμαχίες που σχηματίζονται στην περιοχή εναντίον μας; Ναι, υπάρχουν. Πριν υπογράψουμε τη Συμμαχία της Μέκκας, όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η Ελλάδα ήρθαν μαζί και δημιούργησαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Τούρκος υπουργός συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι ξεκάθαρος: «Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας».

«Η Τουρκία βρίσκεται στα βόρεια της Μεσογείου και η Αίγυπτος στα νότια, και υπάρχει μια συμμαχία που χαράσσει μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας είναι σαφής και είναι επίσης σαφές προς τα πού κατευθύνεται», υπογράμμισε.

Ο Φιντάν επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη συμμαχία που προωθεί η Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας», αλλά αποσκοπεί στη συνεργασία και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των συμμετεχόντων.

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