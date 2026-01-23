Νέα σενάρια για την υγεία του Ντόναλντ τραμπ επανέρχονται μετά την εμφανή μελανιά στο αριστερό του χέρι, που όλοι παρατήρησαν την ώρα που παρουσίασε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Οι δημοσιογράφοι άρπαξαν την ευκαιρία και τον ρώτησαν κατά την επιστροφή του με το Air Force One στις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

«Είδαμε το μώλωπα στο χέρι σας. Είστε καλά;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον Τραμπ λίγο πριν την αναχώρησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «είμαι πολύ καλά. Χτύπησα στο τραπέζι».

«Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές, Ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, κι εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος σε παλαιότερη δήλωσή του ότι παίρνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης ως μέτρο πρόληψης θρόμβων στο αίμα.

A bruise/discoloration on Trump's hand during his 'Board of Peace' event.



Captured by Chip Somodevilla for Getty Images. pic.twitter.com/qMNAtBvgHM — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 22, 2026

«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: “Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής”. Εγώ απάντησα “δεν παίρνω κανένα ρίσκο”. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης» κατέληξε ο Τραμπ

Την ίδια απάντηση έδωσε και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».

Σύμφωνα με τον Guardian όλα δείχνουν ότι είναι σημάδι από ενδοφλέβια δόση φαρμάκων, καθώς και πριν από 11 μήνες είχε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι, που προσπάθησε να καλύψει με μακιγιάζ ή κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Mitch McConnell & Donald Trump are both sundowning



Mitch had hand bruising, "glitches" & more



Trump has hand bruising, "glitches" — like seeing "Greenland" but saying "Iceland" 4x in a row — & more



Time for Trump to be sidelined like McConnell. pic.twitter.com/UJUt4B6p6t — 𝙻𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚃𝚎𝚗𝚗𝚎𝚢 (@LarryTenney) January 22, 2026

Η αρχική εξήγηση του Λευκού Οίκου για τον επίμονο μώλωπα στο δεξί χέρι του Τραμπ ήταν ότι προήλθε, εν μέρει, από το χειραψία και από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πάρει πολύ υψηλότερη δόση ασπιρίνης από την συνιστώμενη.